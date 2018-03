Ospedale Maltauro, società non in regola con il fisco (ma loro dicono il contrario)

CHIETI. Pesanti irregolarità insanabili. Dichiarazioni ufficiali e controfirmate poi smentite. Denunce alla procura della Repubblica di Chieti. Un passo troppo più lungo della gamba e spinte a tutti i costi che oggi devono fare i conti con la realtà.



Alla fine Mauro Febbo, dopo aver richiesto gli atti settimane fa e avendoli studiato, ha organizzato una conferenza stampa per illustrare quello che ha scoperto e che nessuno ha sentito il dovere di comunicare prima.

Il presidente della commissione di vigilanza regionale ha così esposto una serie di gravissimi inciampi procedurali che -secondo lui- inficerebbero irrimediabilmente la procedura di project financing per la costruzione del mega ospedale di chieti.

Secondo quanto riferito da Febbo «la proposta di progetto di finanza, all’atto della sua presentazione, risultava carente di regolare cauzione a garanzia dell’offerta e palesava anche incompleta allegazione di elementi tecnici quali i contenuti della relazione geologica, idrogeologica e sismica. Dette irregolarità sono state successivamente sanate e integrate. Ma nella verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal costituendo Rti Icm (Impresa Costruzioni Maltauro, in qualità di mandante) e Abp Nocivelli (in qualità di mandataria) sono emerse dichiarazioni di regolarità contributiva/fiscale difformi da quanto certificato invece dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza».

Cioè dichiarazioni diverse da quelle che si potevano evincere attingendo alla banca dati della Agenzia delle Entrate.



Per tali difformità già la Asl di Chieti, in data 6 dicembre 2016, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Chieti e all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).

A questo punto, all’interno della stessa Asl si è posto il quesito sulla accoglibilità della proposta; dalla lettura delle relazioni del Rup, Filippo Manci e del Direttore Affari Generali e Legali, Stefano Spadano, risulterebbe palese la impossibilità di accoglimento della proposta».





Tutto finito dunque?

Per il Presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo e deputato Fabrizio Di Stefano e il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Chieti la risposta è sì.

Il Direttore dell'Ufficio Legale è molto chiaro e :

«la proposta di Finanza di Progetto presentata in data 16 Luglio 2016 non può essere accolta in quanto in contrasto ai commi 8 e 7 dell’Art. 183 del D.Lgv n.50/2016. Nella fattispecie in sede di verifica è emerso che la mandataria (ICM S.p.A) contrariamente a quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000 versa nella ipotesi (irregolarità fiscali) di cui all'art.80, comma 4 sempre del D.Lgv n.50/2016. Tale impostazione - si legge nella nota di Spadano - si porrebbe in antinomia con i principi di cui alla normativa europea e, in particolare, alle direttive 2004/18/CEE ed alla direttiva 2014/24/UE e non sarebbe adesiva ai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di irregolarità contributiva e irregolarità fiscale, secondo cui, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento e dell’auto responsabilità. E’ fin troppo evidente che l’applicazione della ‘regolarizzazione postuma’ finirebbe per consentire ad una impresa di non preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva e/o fiscale, potendo confidare sulla possibilità di sanare in ogni caso il proprio inadempimento. Si arriverebbe, in questo modo, a consentire di sanare non una mera irregolarità formale ma la mancanza di uno status sostanziale; omissione aggravata dall'aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine all'assenza di pendenze fiscali».

«Oggi possiamo annunciare che il project financing della Maltauro viene messo definitivamente in un cassetto visto che una specifica irregolarità che di fatto ne determina la fine. La stessa Asl di Chieti oggi si pronuncia contro il progetto di finanza pensato e avallato dal Presidente D'Alfonso», ha detto Febbo.





Febbo ha poi messo in luce anche un altro aspetto.

«Si tratta di un rilievo di natura programmatoria che non poteva essere sottaciuto e che da mesi pongo in evidenza», ha spiegato, «nel parere del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali si rimarca come le motivazioni per la realizzazione di un nuovo ospedale nell’area metropolitana Chieti - Pescara attraverso il sistema del project financing non siano state sufficientemente declinate nei loro reali contenuti se non mediante rinvio a un costituendo Hub di secondo livello organizzato secondo logiche di connessione funzionale dei pp.oo di Chieti e Pescara; ma le specificazioni tecniche organizzative non risultano ancora essere emanate. Ciò sta a evidenziare che se realmente si vuole realizzare un Hub di secondo livello (altra giustificazione alla mia contrarietà) bisogna capire quanti posti letto saranno assegnati ai presidi ospedalieri, quali unità complesse e semplici verranno assegnate a ciascuno presidio ecc... per supportare ingegneristicamente i servizi sanitari soprattutto tenendo ben presente che l’ospedale di Chieti è clinicizzato cioè convenzionato con la Università che in tutta questa vicenda non è stata minimante consultata e questo credo sia già di per sé un altro elemento per bocciare questo “capriccio dalfonsiano”».