Processo a ex cda Consorzio Rifiuti Lanciano, condanne definitive a 6 mesi di reclusione

LANCIANO. La Cassazione ha disposto la condanna finale a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, sul caso processuale di abuso d'ufficio del Consorzio Rifiuti di Lanciano legato alla prorogatio del consiglio di amministrazione dopo la scadenza del mandato, a giugno 2009.

In Appello la condanna era stata invece 8 mesi per i componenti dell'ex cda cda Riccardo La Morgia, presidente, e i consiglieri di centrodestra Luigi Toppeta e Nicola Di Toro, e di centrosinistra Nicola Carulli e Camillo Di Giuseppe, quest'ultimo tirato in ballo solo per una correzione di sentenza fatta dalla stessa Corte d' Appello.

Per Di Giuseppe correzione e sentenza annullate con atti che passano alla Corte d'Appello di Perugia.

Per lui resta l'assoluzione di primo grado.



LE CONSULENZE ESTERNE A NICOLUCCI

Inoltre per l'intero ex cda e per l'avvocato Giacomo Nicolucci, in merito alle consulenze esterne, la stessa Cassazione ha annullato la sentenza d'Appello e assolto tutti. Nel 2013 su questo filone il gup aveva disposto l’archiviazione ma la sentenza era stata poi annullata dalla Cassazione che aveva rimandato gli atti al Tribunale.

«A causa di errori giuridici e di lacune motivazionali», i giudici di Cassazione sollecitarono il pm a «emendare il capo di imputazione con l'esatta indicazione delle norme di legge violate e la precisazione sia della natura intenzionale del dolo sia dell'azione con cui Nicolucci sarebbe concorso nel reato»

In appello Nicolucci, esattamente un anno fa, venne condannato per gli incarichi legali e prosciolto per l’incarico di supervisore pro tempore.

La condanna per la sola prorogatio del mandato c'è stata perché anche se il cda era decaduto con scadenza a giugno 2009 sono rimasti in carica fino al 15 ottobre, percependo 178 mila euro, senza convocare l'assemblea dei 53 comuni soci per rinnovare le cariche, con violazione dello statuto.

Per la prorogatio la convocazione dell'assemblea dei sindaci spettava al presidente d'assemblea.