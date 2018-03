Ultrà Pescara contro squadra e società: «non indossate più la maglia biancazzurra»

PESCARA. Acque agitate a Pescara in casa della tifoseria biancazzurra, a poche ore dalla gara di campionato in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Adriatico con la Fiorentina, recupero del match non disputato per neve il 7 gennaio scorso.

In mattinata gli ultrà della curva nord e dei Pescara Rangers hanno infatti diffuso un comunicato dai toni molto duri nei confronti di società, tecnico e squadra dopo i risultati negativi che hanno relegato la squadra sempre più all'ultimo posto e senza una vittoria sul campo.

Chi semina vento raccoglie tempesta. È durata ben 21 partite consecutive la pazienza dei tifosi del Pescara, che dopo l'ennesima brutta figura stagionale a Milano sabato scorso e nel giorno del match di questa sera con la Fiorentina, hanno diramato un duro comunicato contro Oddo, Sebastiani e i giocatori biancazzurri. Tutti colpevoli (seppur con diverse responsabilità) di una stagione imbarazzante sotto il profilo tecnico, organizzativo e dei risultati.

«qualcuno parla ancora di obiettivi, qualcuno vede ancora un po’ di luce alla fine del tunnel ma certe volte bisogna essere realisti, sedersi a pensare e non ci vuole un genio per capire che per l’ennesima volta la nostra serie A tanto sognata quanto sudata è finita prima di iniziare – ha dichiarato la Curva Nord Marco Mazza, che poi ha puntato il dito contro i responsabili di una stagione da scrivere sul libro nero della storia della Serie A» -

«Era difficile fare peggio di 4 anni fa - si legge in uno stralcio del comunicato -. Noi ci siamo riusciti, le colpe sappiamo benissimo di chi sono ed è semplice attribuirle, una società incapace di essere tale, giocatori mercenari e inadeguati, un 'direttore sportivo' inesistente, un allenatore arrogante e snervante degno figlioccio del suo 'presidente', se si può chiamare tale, presuntuoso e incapace pure di mettere in discussione un allenatore che in 22 partite non ha mai vinto. Avevamo semplicemente chiesto di giocarcela, di essere orgogliosi della nostra squadra invece Voi ci avete tolto tutto, ci avete tolto la dignità, l'entusiasmo, la voglia e l'orgoglio».

E infine la richiesta a società e squadra: «a proposito un consiglio spassionato, la nostra maglia ha più di 80 anni di storia, basta umiliazioni così, da qui alla fine non indossatela più, ma andate in campo con quella gialla».

Questa sera, in occasione della gara Pescara-Fiorentina, i tifosi però ricorderanno con una grande manifestazione, il fondatore dei Pescara Rangers, Marco Mazza, scomparso nel gennaio del 2006, e a cui è intitolata anche la curva nord dello Stadio Adriatico.