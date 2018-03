D'Alfonso intima l'assunzione di 2 dirigenti alla Asl di Pescara

ABRUZZO. La Giunta Regionale dello scorso 30 dicembre 2016 ha approvato una nota del Presidente della Giunta regionale nella quale si chiedeva l'assunzione di almeno due dirigenti amministrativi per la Asl di Pescara mediante lo scorrimento di una graduatoria.

La richiesta era arrivata sul tavolo del presidente della giunta, Luciano D’Alfonso, a luglio 2016 da parte della Asl di Antonio Mancini che in realtà chiedeva urgentemene di poter assumere quattro dirigenti ma al momento dovrà accontentarsi della metà.



L'Asl parla di gravi difficoltà e di carenza di personale e di 2 posizioni da coprire assolutamente per far fronte a ritardi e disservizi dovuti ai vuoti organizzativi.

Secondo le normative il servizio sanitario regionale prima di procedere all'indirizzo di nuovi concorsi per il reclutamento del personale deve scorrere le proprie graduatorie ancora valide ovvero, in mancanza, possono attingere a quelle delle altre amministrazioni con precedenza per le altre Asl attraverso un accordo .

Ma le assunzioni di questo periodo sono affare molto delicato tant'è che in una precedente delibera di giunta la numero 645 del 2016 la giunta regionale stabiliva che i manager devono valutare accuratamente e preventivamente le priorità assunzionali delle rispettive aziende con riferimento a quelle figure professionali che svolgono funzioni e compiti indispensabili per le esigenze aziendali e che devono trovare conferma in una conseguente rideterminazione delle singole dotazioni organiche aziendali.

Tradotto: non è che si possono assumere tutti ma bisogna prima individuare le esigenze e questa esigenza deve essere assolutamente indispensabile per l'azienda sanitaria.

Le cautele sono d'obbligo visto l'ammontare del debito accumulato negli ultimi due anni che sembra crescere di mese in mese dopo lo sfioramento del pareggio di bilancio ma solo per un attimo .

Secondo la delibera, però, attualmente «la concentrazione di attribuzione ad un ridotto e diminuente numero di dirigenti sta comportando evidenti difficoltà organizzative e conseguenti rallentamenti dell'azione amministrativa della Asl di Pescara», scrive D’Alfsono a D’Alfonso.

In considerazione di questa grave esigenza e carenza il Presidente della Giunta, il 29 dicembre 2016, cioè il giorno prima della riunione di giunta che poi approva la delibera, scrive a se stesso ed esprime la volontà di accogliere l'istanza della Asl invitando il Dipartimento Salute e Welfare della Regione a concedere con la massima sollecitudine «nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente il nulla osta per le nuove assunzioni».





Il capo di gabinetto del presidente D'Alfonso ha espresso il proprio parere favorevole, la riunione di giunta è un attimo e la delibera è fatta.

Restano per ora ignoti i due dirigenti che saranno pescati chissà dove, forse da una vecchia graduatoria pure già attenzionata a ridosso della scadenza.

Risulta comunque originale la procedura seguita con una delibera preparata dall’ufficio di presidenza e non dal dipartimento della salute che si occupa della sanità al quale peraltro la giunta “intima” di rilasciare un parere positivo. Una sorta di scelta “libera” ma obbligata dove i tecnici (i dirigenti) devono rilasciare pareri sotto la spinta della politica.

Vista la tematica spicca l’assenza dell’assessore Paolucci.

I sindacati avevano già in passato stigmatizzato la volontà (che era nell’aria da mesi) di assumere dirigenti amministrativi vista la penuria conclamata di medici e le grosse difficoltà nei reparti.