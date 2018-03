Appello Bussi. Arringhe finali: «imputati vittime sacrificali e acqua sempre potabile»

L'AQUILA. «Questi imputati sono vittime sacrificali da immolare».

È uno dei passaggi della lunga arringa dell'avvocato Tullio Padovani, del foro di Pisa, difensore di Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, pronunciata nel corso del processo in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila sulla cosiddetta mega discarica dei veleni di Bussi della Montedison.

«Gli imputati, in questo caso, sono necessari per fare il processo, ma sono solo ostaggi processuali reclutati con tecniche sommarie di rastrellamento. Sono come burattini - ha proseguito il legale, secondo quanto trapelato dall'udienza a porte chiuse - Qui non vengono contestate condotte precise e inoltre si valutano comportamenti e condotte di 50 anni fa con criteri attuali».

In riferimento al suo assistito, l'avvocato Padovani, uno dei più noti della nutrita truppa dei difensori dei 19 imputati, ha spiegato che «Angiolini entra in Montedison nel 1993 chiamato da Enrico Bondi, proveniente dalla Snia Viscosa. Prima di allora non aveva avuto nessun rapporto con Bussi. Fu chiamato a gestire tutta la galassia del gruppo per risanare il bilancio dopo il caos della famiglia Ferrruzzi - ha continuato Padovani - Era, quindi, il braccio destro di Bondi. Ora mi chiedo come si fa a imputare a questo manager un disastro ambientale o una contaminazione risalente a tanti anni prima, quando doveva occuparsi di decine e decine di società».

Secondo il legale, «doveva solo risanare il bilancio. Se le cose stanno così si potrebbe anche chiamare in casa lo stesso Bondi».

Padovani ha ribadito la negazione dell'esistenza del reato di avvelenamento sostenendo che la tutela delle acque c'è al momento in cui si emunge: «Non è pericolosa l'acqua che nessuno berrà».



«MILIARDI SPESI PER IL RISANAMENTO»

«I 3,7 miliardi di lire spesi negli anni per il risanamento possono rappresentare una strategia d'impresa per distruggere l'ambiente? Il pubblico ministero non ha voluto tenere conto di questi fatti, le accuse sono solo nella sua mente».

Cosi' l'avvocato Marco De Luca del foro di Milano, secondo difensore di Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, nell'udienza del processo in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila sulla cosiddetta mega discarica dei veleni di Bussi (Pescara) della Montedison.

«C'è una contraddizione profonda con le tesi dell'accusa - ha detto - rigettiamo duramente le ipotesi di dolo e avvelenamento, chiediamo l'assoluzione per Angiolini con la formula più ampia perché il fatto non sussiste», ha concluso il legale.





LA LUNGA STRADA DEL PROCESSO

A questa fase del procedimento all'Aquila si è arrivati dopo il pronunciamento dello scorso marzo della Cassazione che ha convertito in appello tutti i ricorsi presentati "per saltum" alla Suprema Corte.

In Corte d'Assise a Chieti, il 19 dicembre 2014, 19 imputati erano stati assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere mentre il reato di disastro ambientale è stato derubricato in colposo e, quindi, prescritto.

L'indagine della procura di Pescara sulla mega discarica dei veleni prese il via nel 2007 con la scoperta da parte del Corpo Forestale di circa 185 mila metri cubi di sostanze tossiche e pericolose in un'area di 4 ettari nei pressi del polo chimico di Bussi. L'esito della sentenza di primo grado ha provocato alcune inchieste giornalistiche che hanno prodotto indagini da parte della procura di Campobasso nei confronti del giudice Camillo Romandini, presidente del Collegio in Assise, per presunte pressioni sui giudici popolari.

A seguito dell'indagine, il ministero della Giustizia ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giudice, mentre la procura generale della Cassazione sta svolgendo le indagini del caso.





«MAI CONDANNE PER AVVELENAMENTO DOLOSO IN ATTIVITA’ INDUSTRIALE»

«L'avvelenamento doloso è assimilabile alla strage come pena, mai in Italia c'è stata una condanna per avvelenamento doloso in un contesto lecito come quello dell'industria».

Così l'avvocato Carlo Sassi del foro di Milano nell'arringa per la difesa di 4 dei 18 imputati. Sassi difende dalle accuse di avvelenamento e disastro ambientale Nazzareno Santini, direttore dello stabilimento dal 1985 al 1992, Carlo Vassallo, direttore dello stabilimento di Bussi dal 1992 al 1997, Leonardo Capogrosso, coordinatore dei responsabili dei servizi Pas degli stabilimenti facenti capo alla Montedison-Ausimont di Milano, e Nicola Sabatini, 90 anni, vice direttore pro tempore della Montedison di Bussi dal 1963 al 1975.

«I prelievi dal 1992 sono stati nei parametri nonostante la normativa si fosse inasprita - ha continuato - i valori degli anni Novanta sono in linea persino alla normativa in vigore dieci anni dopo. È difficile, perciò, sostenere un'accusa così grave. Tutte le analisi dopo il '92 solo in minima parte superano i valori. E quelli sballati rientrano nella fascia di errore analitico, quindi ammissibile. Questa è la condotta equivalente a mettere una bomba in una piazza affollata?», ha chiesto polemicamente l'avvocato nella sua lunga arringa. Durante l'intervento, il difensore si è rivolto spesso in maniera decisa all'avvocato dello Stato Cristina Gerardis, attualmente direttore generale della Regione Abruzzo, tanto che il collegio giudicante lo ha invitato a indirizzare lo sguardo alla corte.





«ACQUA SEMPRE POTABILE»

«Non c'è mai stato avvelenamento perché l'acqua è sempre stata potabile. E questo è, né più né meno, quello che dice la sentenza di primo grado. La discarica Tremonti è stata chiusa nel 1972 per cui quello che è successo dopo non è attribuibile agli imputati».

Per la prima volta nel processo in Corte di Assise di Appello, a L'Aquila, sulla mega discarica dei veleni di Bussi (Pescara) della Montedison, un avvocato difensore, Carlo Sassi del foro di Milano, si concede ai giornalisti, parlando a margine dell'udienza.

Fino ad oggi i legali avevano declinato ogni invito sottolineando che l'ordine di scuderia era di non parlare con i media. Un atteggiamento che, nonostante l'apertura di Sassi, è stato comunque ribadito dall'ufficio legale di Montedison che, con un componente, ha ricordato che l'udienza è a porte chiuse.

Oltre a Sassi, sono intervenuti Francesco Centonze, del foro di Milano, difensore di Mauro Molinari, all'epoca consulente esterno della Montedison e autore della relazione sullo stato dell'inquinamento, e Tommaso Marchese, del foro di Pescara, difensore di Giuseppe Quaglia, responsabile laboratorio controlli e analisi della Montedison.

«La relazione di Molinari del '98 - avrebbe detto Centonze, secondo quanto trapelato dall'udienza a porte chiuse - è relativa allo stabilimento che è fuori dal processo eziologico che avrebbe portato all'avvelenamento. Perché la relazione dovrebbe essere causale rispetto al disastro?. Il mio assistito ha avuto un ruolo esclusivamente consulenziale avrebbe spiegato Marchese. «Nel processo - avrebbe aggiunto - c'è stato un rastrellamento: è bastato scrivere il proprio nome negli annali dell'azienda per essere coinvolti penalmente».



La prossima udienza è fissata per venerdì prossimo per dare spazio ancora alle difese. Successivamente è stata fissata la data del 7 febbraio per le repliche della procura generale e dell'Avvocatura dello Stato. La sentenza è prevista per metà febbraio, ma la data delle possibili repliche delle difese e poi della camera di Consiglio non è stata ancora fissata.