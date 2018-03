Terremoto: tutte agibili le scuole superiori a Teramo

TERAMO. Saranno affidati entro febbraio gli incarichi per le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole superiori teramane.

Ad annunciarlo la Provincia di Teramo che questa mattina, in previsione della ripresa dell'attività didattica nelle scuole del capoluogo, in programma da mercoledì, ha riunito il tavolo tecnico per una definizione del quadro dei provvedimenti sulle scuole di propria competenza.

Chiarito che la Protezione Civile ha compiuto i sopralluoghi post sisma in tutte le strutture di competenza della Provincia e che tutte sono state classificate in A (l'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti) il presidente Renzo Di Sabatino ha specificato che in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stata stanziata la somma di oltre un milione di euro per le verifiche di vulnerabilità sismica e che è già stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento alla normativa antincendio per un impegno di spesa di 703.200 euro.

La documentazione della Protezione Civile è visibile QUI.

«Grazie alla convenzione stipulata con l'Ordine degli ingegneri successivamente all'approvazione del bilancio, riusciremo a far partire in contemporanea le verifiche su tutti gli istituti della provincia - spiega Di Sabatino - questo ci consentirà di redigere il Piano degli interventi con relativa richiesta di finanziamenti sulla base di un criterio oggettivo».