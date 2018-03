Roccacaramanico, evacuati i 3 residenti ma loro contestano: «provvedimento immotivato»

SANT’EUFEMIA A MAJELLA. Si può ancora vivere e lavorare sulla montagna abruzzese?

Se lo domandano gli unici 3 cittadini del borgo Roccacaramanico che gestiscono l’agriturismo Majella House. Nei giorni scorsi sono stati costretti a lasciare il loro borgo per una allerta valanga ma oggi sostengono che si sia trattata di una emergenza immotivata.

Dal 16 al 19 gennaio scorsi ha nevicato ininterrottamente, per quattro giorni, a Roccacaramanico, a 1100 metri di quota, come in molte zone dell’Abruzzo.

Il borgo è abitato da 3 cittadini in tutto, Federico Ippoliti, Sarah Gregg, Bruno Petriccione, ed è molto conosciuto per essere d'inverno una località estremamente nevosa con una caduta media di circa 3 metri l'anno ed un picco di 10 metri nel 1929, grazie all'esposizione diretta alle correnti fredde balcaniche.

Suo è anche il record mondiale ufficioso di nevosità giornaliera: il 17 dicembre 1961 in 24 ore caddero ben 365 cm di neve.

E così quindici giorni fa si sono accumulati in poche ore tre metri di neve. A complicare le cose, dal 18 gennaio si è interrotta l’erogazione dell’energia elettrica (ripristinata dopo cinque giorni) e dal 19 anche le reti di telefonia mobile non hanno più funzionato.

I tre abitanti, nonostante le condizioni difficili erano in grado di far fronte alla situazione, equipaggiati e pronti ad eventi di questo tipo: «il cibo non mancava, l’ottima acqua della Majella è sempre abbondante, la legna assicura il riscaldamento», raccontano.

Il 21 gennaio l’Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia a Majella raggiunge faticosamente il borgo con una motoslitta, assicurando il rifornimento di pane, latte e pasta ai tre abitanti: gesto molto gradito, anche se non necessario: «le scorte di generi di prima necessità erano ancora ben lungi dall’esaurirsi».

Il 22 gennaio, mentre i tre indomiti montanari spalano la neve per uscire di casa e disseppellire le loro auto coperte da due metri di neve, giunge improvvisa la notizia di un’ordinanza di evacuazione della frazione di Roccacaramanico e di divieto di accesso a chiunque nella fascia pedemontana del Comune.



COSTRETTI AD ANDARE VIA

Insomma i tre sono costretti a scendere a valle, a Sant’Eufemia, per un presunto “rischio valanghe” (comunicato in modo generico dalla Prefettura di Pescara) e per la temporanea chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 70 di accesso al borgo (ordinata dalla Provincia di Pescara tre giorni prima a causa della presenza di neve e della possibilità di slavine).

La comunicazione della Prefettura, del 21 gennaio, si limita a trasmettere il bollettino Meteomont dello stesso giorno, pregando i sindaci di Farindola e di Sant’Eufemia a Maiella («perché solo quelli?») di “voler adottare le misure di vigilanza necessarie”.



I BOLLETTINI

Nel bollettino Meteomont il grado di pericolo valanghe è stimato per tutti i comprensori montani abruzzesi in “Forte 4” e i tre cittadini fanno notare come mancasse un dato puntuale ai due Comuni interessati, in quanto il rilevamento non era stato effettuato nel relativo giorno.

Il 23, giorno seguente all’evacuazione, i nuovi rilevamenti Meteomont effettuati direttamente nel campetto di Sant’Eufemia a Maiella confermano il grado “Forte 4”, precisando però che tale valutazione è di carattere generale, e in particolare relativa ai versanti della Majella e del Morrone particolarmente acclivi e privi di ostacoli naturali.

La nota Meteomont comunica anche che nel caso della zona dell’abitato di Roccacaramanico e del versante a questo sottoposto (ove insiste la SP 70) il grado di pericolo valanghe si può valutare in “Marcato 3” (corrispondente ad un “possibile distacco di valanghe con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati”).

Il sindaco, di conseguenza, insiste con la Prefettura e la Provincia perché venga disposto l’impiego di mezzi idonei a rispristinare la viabilità tra Sant’Eufemia e Roccacaramanico, compromessa di uno spesso strato di neve.

Il 25 gennaio, ancora, i nuovi rilevamenti Meteomont effettuati direttamente nel campetto di Sant’Eufemia a Maiella, pur confermando il grado “Forte 4”, precisano però che la tendenza è verso la diminuzione del pericolo di valanghe. La nota Meteomont comunica anche che nel caso della SP 487 che conduce da Sant’Eufemia a Maiella alla SP 70 per Roccacaramanico, il grado di pericolo valanghe si può valutare in “Marcato 3”.



«RISCHIO VALANGHE MOLTO BASSE»

Lo stesso giorno, l’esito di un sopralluogo di esperti tecnici previsori inviati dalla Commissione valanghe della Regione indica che in tutta l’area della SP 70 il rischio valanghe è molto basso. Il 26, infine, il sindaco revoca parzialmente la propria ordinanza del 22, relativamente al solo stato di evacuazione del borgo di Roccacaramanico.

Fino al 28 gennaio, nonostante i reiterati tentativi del sindaco la Prefettura non ha autorizza ancora la Provincia ad impiegare i suoi mezzi (disponibili a pochi chilometri dalla zona) per rispristinare la viabilità tra Sant’Eufemia e Roccacaramanico. Il 28 lo spazzaneve è arrivato.



«ERAVAMO IN PIENA SICUREZZA»

«Cittadini ben attrezzati per abitare in una zona di montagna in tutta sicurezza hanno fatto le spese dell’inefficienza, dell’incapacità e dell’irresponsabilità delle istituzioni preposte a garantire invece l’ordinato svolgersi della loro vita», denunciano i tre residenti di Roccacaaramanico. «Siamo stati privati delle nostre inviolabili libertà al domicilio ed alla libera circolazione (artt. 14 e 16 della Costituzione), comprimibili solo attraverso il bilanciamento con il diritto alla sicurezza (che in questo caso pare proprio non sussistere), con relativi gravi danni morali e psicologici. Ci è stato impedito di svolgere le normali attività di lavoro, con grave danno economico».

Secondo i tre questa esperienza scoraggerà altre persone dal “ripopolare” i piccoli borghi di montagna degli Appennini e quelle residenti ad intraprendere attività da svolgere sul posto, in particolare quelle orientate ad un turismo di qualità, «in quanto pesantemente penalizzate da politiche miopi e particolaristiche che puntano ad una loro valorizzazione soltanto per quella forma di turismo nota con il termine “mordi e fuggi”».