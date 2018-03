Quando Di Marco garantiva: «soldi e mezzi per intervenire, soprattutto a Rigopiano»

PESCARA. «Un piano neve preparato con cura», «90 mila euro da parte della Regione» più altri 40 mila per il sale , «28 ditte pronte ad intervenire» in vista di un «intenso peggioramento» del tempo e la Provincia di Pescara che si farà «trovare pronta».

Erano questi gli annunci «positivi» fatti 14 giorni prima della tragedia dell’hotel Rigopiano dal presidente della provincia, Antonio Di Marco, a ridosso della prima ondata di maltempo che i primi giorni dell’anno si è abbattuto sul Pescarese, Chietino e Teramano.

Il presidente si focalizzò anche sulla provinciale 8 che portava all’hotel Rigopiano, strada di competenza provinciale.

La notte tra il 18 e il 19 gennaio era talmente sporca che i soccorritori impiegarono quasi 10 ore per percorrerla tutta e solo grazie ad una turbina apripista.

Di Marco, due settimane prima, aveva garantito che una importante fetta di quei 90 mila euro sarebbero stati destinati «alle strade più a rischio o di interesse turistico/sciistico: quella che porta da Lettomanoppello alle Majelletta e quella che collega Rigopiano al Gran Sasso, ma siamo pronti ad intervenire anche sul capoluogo, se le si creassero situazioni di emergenza e disagio che lo richiedessero».

Insomma non un velo di polemica o critica per i soldi che mancavano (anzi, proprio l’annuncio di stanziamenti), nessuna contestazione per le province ridimensionate o le possibilità di intervento azzoppate. Nessuno scaricabarile, anzi, ringraziamenti alla Regione per aver trovato i soldi.



I soldi c’erano.

Due settimane prima della tragedia di Rigopiano Di Marco aveva garantito il massimo impegno, aveva esultato per le 150 tonnellate di scorte di sale da distribuire sul territorio e altri 2 mila quintali in arrivo (per circa 40 mila euro).

Aveva anche garantito la redazione del piano neve «preparato con cura».

E tra quei fogli, poi sequestrati dalla procura di Pescara, spicca anche la provinciale 8 «arteria strategica per l’intera viabilità dell’area vestina», «un tratto determinante per l’intera area poiché collega la vallata ad una zona dalle alte potenzialità turistiche e attrattive quale Rigopiano», come aveva spiegato Di Marco due estati fa, dopo i lavori da 100 mila euro per risanare la strada.

Sulla provinciale 8, stando al piano neve, dovevano essere in azione un trattore agricolo con vomere e spargisale (impegnato però anche sulla provinciale 7 Penne-Villa Degna, circa 7 km) della ditta Interverde e un trattore Fendt con vomere della Santanello Verde (impegnato anche su altri 19 km della provinciale 10 e su 9 della Variante Colasante).



Sono passati? Quante volte?

Eppure la Provincia contava molto sulle ditte esterne «idonee a svolgere il servizio di sgombero neve e spargimento del sale, pronte a intervenire, insieme ai nostri 4 mezzi spazzaneve a ai 10 nostri cantonieri».

«Abbiamo interpellato uno per uno tutti i Comuni – disse il presidente Di Marco -, chiedendo quali fossero le loro priorità e appellandoci allo spirito di collaborazione e coinvolgimento di tutte le forze in campo, poiché in casi come questi bisogna essere collaborativi. Abbiamo trasmesso loro il piano neve, ricordando che la Provincia è pronta ad intervenire immediatamente».





Per le emergenze legate «esclusivamente ai problemi di viabilità» venne messo a disposizione addirittura un numero dedicato.

Si è scoperto solo dopo la tragedia che proprio il mezzi della Provincia dedicato alla provinciale per Rigopiano era rotto dal 6 gennaio e che per mancanza di soldi è stato anche detto non è stato possibile ripararlo. Non è chiaro se, come e quando la Provincia abbia poi informato prefettura e Regione del mezzo venuto meno.

Quel mezzo se disponibile avrebbe probabilmente pulito la strada e consentito a tutti gli ospiti del Rigopiano di abbandonare il resort dopo le scosse della mattina e ben prima della slavina delle 16.50.