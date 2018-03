Paziente morto dopo intervento. Clinica condannata a pagare 800 mila euro

PESCARA. E’ una storia accaduta ben 14 anni fa: G.D.G., di 81 anni, venne ricoverato presso la Clinica Pierangeli per un aneurisma all’aorta addominale.

Da quel momento partì una sequela di errori dei sanitari della clinica, comprovati da una sentenza del tribunale di Pescara pubblicata il 15 dicembre scorso.

Infatti i medici, erroneamente, consigliarono e convinsero il paziente a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico piuttosto che controllare l’evoluzione della malattia.

Inoltre non fecero delle analisi più approfondite prima dell’intervento e ne sbagliarono anche le modalità stesse.

A causa di tutti questi comportamenti ed a seguito anche di un ricovero presso l’Ospedale di Pescara il paziente, dopo 6 giorni di sofferenza, morì.

Solo dopo quasi 10 anni dal fatto i parenti della vittima hanno deciso di rivolgersi ad un legale per fare chiarezza sul decesso. Si sono affidati allo studio legale Colletti, che si occupa da oltre 20 anni di casi simili.

Dopo una causa durata soli 3 anni, pochi giorni fa il giudice Gianluca Falco ha sentenziato a favore dei parenti della vittima condannando la Synergo Srl, proprietaria della Casa di cura Pierangeli, al pagamento di una somma pari a 880.000 euro a titolo di danno non patrimoniale per i congiunti della vittima, difesi dai professionisti dello Studio Legale Colletti (tra i quali anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Colletti).







ALMENO TRE ERRORI

Secondo i periti del Tribunale i medici avrebbero sbagliato almeno tre volte: nella scelta degli interventi da effettuare, nella modalità di esecuzione degli stessi e nella gestione della fase post operatoria

Secondo i ctu, addirittura, l’ intervento chirurgico era da ritenere «non strettamente necessario» e i periti hanno pure certificato il nesso causale tra la condotta dei medici e la morte.

Secondo i consulenti tecnici del giudice, vista anche la situazione clinica di un paziente comunque molto anziano, sarebbe stato corretto prospettare altre modalità terapeutiche, meno invasive, «come ad esempio l'applicazione di uno stent per via endovascolare, cosa che non risulta nella documentazione agli atti».

Dunque nessuno prospettò al paziente questa seconda possibilità. «È assolutamente ragionevole ritenere», scrive il giudice nella sentenza, «che tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica assai rischiosa che altrimenti sarebbe stata con altre probabilità rifiutata dal paziente stesso, in alternativa alla meno rischiosa è più opportuna».

Il giudice, dunque, ha sposato le conclusioni del perito ritenendole «pienamente condivise in quanto espresse all'esito sia di un attento esame della documentazione sanitaria sia di una analitica ricostruzione dell'esatta cronologia dei fatti sia di una equilibrata e serena valutazione delle note critiche del perito della clinica».

Da qui la decisione finale: «il decesso del paziente deve ritenersi imputabile a responsabilità sanitaria della struttura».







E’ stato dunque riconosciuto ai familiari della vittima il danno da lesione subito da loro parente «al proprio diritto alla autodeterminazione consapevole della sottoposizione all'intervento chirurgico».

Non è stato riconosciuto, invece, il danno morale. «E’ noto», scrive il giudice, «Che la persona che perde la vita a causa di lesioni può trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, consistito nella sofferenza morale provata tra infortunio e la morte, solo se in tale periodo di tempo sia rimasta lucida e coscienza (sentenza 2.564 della Cassazione del 22 febbraio 2012). La paura di dover morire provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima è stata in grado di comprendere che la propria fine era vicina».

In questo caso però i parenti non hanno dimostrato che il loro caro nel periodo tra il primo intervento chirurgico ed il suo decesso conservò coscienza e lucidità e dunque ebbe modo di provare sofferenza morale per la sua condizione, ovvero paura di morire.

Ai parenti spetta però il risarcimento del danno

IL DISEGNO DI LEGGE

Questa sentenza è stata pubblicata proprio nei giorni in cui il Senato ha approvato il Disegno di Legge sulla responsabilità medica che, secondo l’avvocato Domenico Colletti «rischia di togliere diritti ai pazienti ed ai loro familiari vittime di errori sanitari non dividendo le responsabilità tra i medici bravi e coscienziosi rispetto a coloro che non rispettano i loro doveri deontologici e di rispetto dei pazienti».

Secondo l’Osservatorio Sanità dell’ANIA sono oltre 34.000 le denunce per danni subiti negli ospedali o negli studi medici e l’aumentare dei costi assicurativi per le strutture sanitarie «è stata la scusa utilizzata dalla maggioranza parlamentare per cercare di ridurre sia il contenzioso che i diritti delle persone, senza alcuna possibilità, però, di diminuire la spesa dei premi assicurativi, come è avvenuto per il settore Rc Auto, laddove penalizzazioni per gli utenti hanno significato solo un maggior guadagno, di oltre 1 miliardo di euro l’anno, per le compagnie assicurative» conclude Colletti.



Alessandra Lotti