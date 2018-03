Hotel Rigopiano, Feniello contro sindaco Farindola: «clienti scortati dalla polizia per salire»

FARINDOLA. «Ho abbracciato la bara di mio figlio e gli ho promesso che non mi fermerò. Mi vendo tutto, vado a dormire alla stazione di Pescara ma vi faccio passare i guai».

Il papà di Stefano Feniello, Alessio, uno delle 29 vittime della slavina piombata sull’Hotel Rigopiano è tornato in tv a gridare la sua rabbia contro le istituzioni che non hanno evitato la tragedia del 18 gennaio scorso.

Ieri pomeriggio su canale 5 il papà si è scagliato contro il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, sostenendo che fosse vero «che non avevate la corrente elettrica».

Il signor Feniello ha anche raccontato un episodio abbastanza significativo del giorno prima della tragedia, ricordato solo nelle ultime ore e in parte raccontatogli proprio dal sindaco Lacchetta la sera del 18, quando i due erano insieme con tutta la colonna dei soccorsi nel tentativo disperato di arrivare all’hotel.

«Lei quella notte mi ha detto che ha accompagnato lei mio figlio in montagna, lei ha fatto salire Stefano all’hotel. L’ha fatto passare sebbene conoscesse la situazione delle strade. Ha portato mio figlio lassù, avete scortato la gente per farla arrivare lassù, avete montate le catene, li avete scortati con la polizia, li avete portati a morire, vi dovete vergognare, pensate solo agli interessi. Come fa a dormire la notte?»

Lacchetta che spiegato che «stavamo controllando il territorio, abbiamo trovato uno spazzaneve e abbiamo accostato per far passare i clienti, non ho responsabilità oggettive».





Il riferimento della polizia che avrebbe scortato i clienti è probabilmente riferito alla vettura della polizia provinciale che quel giorno era addetta al controllo della strada e verificava i lavori dello spazzaneve. Ed effettivamente il giorno 17 gennaio, la vigilia della tragedia, una macchina della polizia provinciale ha realmente scortato 5 vetture cariche di clienti, probabilmente per verificare che non ci fossero problemi. Da chi era stata autorizzata? Era una prassi o un caso unico?

Dunque se col senno di poi ci si chiede come mai quella strada in realtà non fosse stata chiusa o l’albergo non fosse stato evacuato, dal momento che da 2 giorni c’era un’allerta valanga, si può dire che la polizia provinciale di sicuro il giorno prima della tragedia si è addirittura mossa affinchè i clienti arrivassero a destinazione. Del resto non c'erano atti amministrativi contrari.

«Non eravamo stati allertati», ha ribadito ancora il sindaco Lacchetta, «l’email a noi non è mai stata trasmessa. Avevamo chiuso le scuole il 15 gennaio perché non riuscivamo a garantire la viabilità in sicurezza e dunque l’attività didattica andava sospesa».

«Perché», ha chiesto Feniello, «vi siete preoccupati delle scuole che si trovano ad una altezza di 500 metri e non dell’hotel che sta a 1200 metri»





«Perché non ci è mai arrivata da parte della Provincia la comunicazione che non potessero garantire la viabilità della provinciale. E comunque l’hotel è una struttura privata. Noi ci siamo subito attivati per richiedere una turbina. L’ho fatto con senso di responsabilità pensando a tutta la comunità. Mi sono attivato martedì sera, erano liberate tutte le strade ma girando fino a tarda notte ho visto che la coltre nevosa si stava accumulando, ho chiamato la Regione per chiedere dei mezzi».



Nonostante le forti critiche da parte del papà di Stefano il sindaco Lacchetta ha voluto comunque mandargli un abbraccio ma il genitore non ha affatto gradito: «Io il suo abbraccio non lo voglio, vi dovete vergognare. Io ho abbracciato la bara di mio figlio e gli ho promesso che finchè vivrò non la scamperete. Per il vostro paese quell’hotel era tutto, avete portato le persone a morire. Mi venderò tutto, finchè c’ho forza vi faccio passare i guai. Non fate lo scaricabarile, avete toppato, io ho fatto mille sacrifici per crescere i miei figli. Volevo vedere se c’era il figlio del presidente della Regione cosa avreste fatto per recuperarli. Io non voglio il suo abbraccio, voi non siete in grado di abbracciare nessuno. Lei non doveva far salire Stefano lì su».