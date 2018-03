Terremoto. Disagi infiniti grazie anche alle istituzioni spietate

ABRUZZO. Casa inagibile, paura, trauma per un trasferimento improvviso, nuova sistemazione provvisoria e affitto. Chi oggi si ritrova una casa inagibile ha un tot di problemi in più se non naviga nell’oro e per la solita burocrazia cocciuta e insensibile.

Tutto è ricominciato dopo la scossa del 30 ottobre scorso (magnitudo 6,5).

Tra i tanti ad avere danni e problemi c’è un nostro lettore che ha chiesto l’anonimato per pudore, non per privacy. Lo chiameremo Luigi.

Ecco, Luigi ha una moglie, tre figli, dipendente di una società pubblica, per molti anni lo stipendio è arrivato a singhiozzo. A fine novembre, un mese dopo il sisma, ha dovuto lasciare la sua casa in un comune terremotato perché non sicura.

Con in mano una ordinanza di sgombero lui e la famiglia hanno preso poche cose e sono andati via.

Luigi, la moglie e i tre figli sono in affitto: hanno dovuto anticipare 2 mensilità pari a 960 euro, più la rata per il mese di gennaio (altri 480 euro) e 30 euro per la quota del condominio. Una spesa totale di 1470 euro. «Dovrebbero spettarci per avere optato per l'autonoma sistemazione circa 200 euro a componente familiare».

«Ad oggi, non abbiamo ricevuto nulla», spiega l’uomo. Contributi arretrati di due mensilità ma le bollette intanto arrivano (e non aspettano) e le difficoltà aumentano anche perché Luigi da tempo non vede nemmeno i soldi dello stipendio.

Piccoli anticipi che non fanno presagire nulla di buono. «Debbo andare a rubare per pagare l'affitto di febbraio?», ci domanda Luigi.





Difficile risalire ai ritardi dello stipendio, scaricabarile su scaricabarile e non si risolve nulla.

«Io continuo a lavorare ma non ho riferimenti puntuali in attesa di ciò che ci spetta mensilmente come paga», spiega, «mentre il proprietario di casa, dove sono in affitto a causa di un'ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici, la pigione l'attende e la pretende anticipatamente ogni 5 del mese».

E non solo: la casa di proprietà, quella sgomberata per il sisma, andrà all'asta il 31 gennaio 2017, per non avere onorato il mutuo trentennale.

«Purtroppo», racconta amareggiato, «sono in difficoltà lavorativa da 5 anni e la vita non perdona. Colpa mia. Non mi nascondo passando le mie responsabilità sulle spalle di altri. Non ho saputo amministrare un progetto di acquisto della prima casa. Ma quello che non tollero, è il fatto che io e mia moglie, iscritti da tempo sul CRIF (la banca dati dei protesti) come cattivi pagatori, ad oggi non possiamo fare le volture di luce e gas all'Enel, appunto perché risultiamo debitori ed economicamente inaffidabili. Così ci hanno detto. A questo punto, non ci resta, per continuare "a esistere socialmente", che intestare le utenze a nome di mio figlio, che ha appena 18 anni. Un successo, come padre».

Speriamo bene.