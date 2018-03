Liceo Cotugno L’Aquila i timori di ragazzi e genitori: «scuola non sicura»

L’AQUILA. Dopo la forte scossa del 30 ottobre, che è tornata ancora una volta a far tremare gli aquilani, nonché numerosi altri abitanti del centro Italia, un gruppo di genitori di studenti che frequentano il Liceo Cotugno ha cercato di accertarsi delle condizioni di sicurezza della scuola.

Interrogata, la Provincia, che ne è la proprietaria, li ha portati a conoscenza dei risultati ottenuti dalle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuata nel 2013.

Ecco che i genitori hanno scoperto le condizioni decisamente critiche in cui versa la struttura scolastica: «condizioni preoccupanti, che non dovrebbero consentire di tenerla aperta, soprattutto ora come ora», hanno denunciato.





Gli eventi sismici di questi ultimi giorni, infatti, hanno dato luogo ad una sequenza sismica che, per ammissione degli esperti, potrebbe vedere anche scosse di intensità ben superiore a quelle fin qui registrate, poiché la faglia che si è attivata ha la capacità di produrre terremoti elevati, con magnitudo compresa tra 6 e 7.

Consci di quest’allarmante situazione, i genitori hanno scritto una lettera al Presidente della Provincia e agli amministratori di Regione e Comune, oltre che al Prefetto, chiedendo di prendere urgentemente provvedimenti così che la scuola (che conta più di 1200 frequentatori giornalieri tra studenti e personale docente e amministrativo) possa essere ospitata in un edificio che offra tutte le garanzie di sicurezza che le normative richiedono.

Intanto per il momento la scuola è stata chiusa. Per la giornata di oggi ma domani dovrebbe riaprire regolarmente.

«La scuola», denunciano i genitori, «risulta non verificata. In particolare solo 2 degli 8 corpi (numerati da A ad H) dai quali risulta costituito l’edificio scolastico soddisfa la verifica ai carichi verticali previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008; nei rimanenti 6 tale verifica è soddisfatta solo se si dimezzano i carichi accidentali».





I genitori nella lettera inviata alle autorità fanno notare come la valutazione della risposta della struttura in caso di sisma, effettuata considerando sempre i sovraccarichi verticali dimezzati, «porta alla determinazione di indici di sicurezza sismica bassissimi, che vanno nei casi peggiori dallo 0% (zero sicurezza) per il corpo F, al 26.3% (sicurezza pari al 26% di quanto richiesto dalle norme sismiche affinché la struttura possa essere considerata adeguata), per i corpi C, D, E. Solo i corpi B ed H sono adeguati».

Tutto questo in una zona sismica come L’Aquila classificata come 1, ossia la più pericolosa.

I genitori lo scorso 16 gennaio hanno avuto un incontro con il sindaco Massimo Cialente e con il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che non potendo negare la drammaticità della situazione, racconta una mamma, avevano proposto lo spostamento urgente dei ragazzi in un’altra sede individuata nella ex Optimes.

E intanto il Comitato genitori e insegnanti ‘Scuole Sicure’ ha chiesto al prefetto di L’Aquila, al sindaco e al presidente della provincia che vengano tempestivamente resi pubblici gli indici di vulnerabilità, calcolati ai sensi della normativa vigente, di tutte le strutture scolastiche non M.U.S.P. presenti in città, e di avere «immediatamente disponibile, attraverso le Dirigenze Scolastiche e gli organi di rappresentanza d’Istituto, tutta la documentazione specifica di ciascuna scuola dalla quale poter evincere la percentuale di miglioramento sismico realizzato, e più in generale dei lavori effettuati a seguito del sisma del 2009».