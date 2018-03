D’Alfonso ringrazia Terna, tutti gli altri chiederanno i danni

ABRUZZO. La domanda è: chi tutela i cittadini abruzzesi dall’annullamento totale dei diritti civili e costituzionali essenziali di questi giorni?

Chi tutela il diritto alla vita, la libertà di movimento, la salute, il decoro, la dignità e tutto il resto?

Le emergenze di questi giorni hanno cancellato l’essenziale per un tempo troppo lungo (e ad ora infinito).

Ma chi tutelerà i cittadini dai danni ingiusti subiti?

Forse le società Terna ed Enel che continuano a fare a gara per dire quanto sono bravi e quanto stanno lavorando sodo in condizioni proibitive?

Le loro comunicazioni di parte devono essere però prese con le molle ma sono difficilmente verificabili e bisogna ingoiarle per forza.

Infatti dicono molto meno sulle reali cause dei guasti e continuano a non fornire dettagli tecnici dell’origine del “caso Abruzzo”, nonostante le richieste.

La neve è stata abbondante e di proporzioni record e su questo non si discute. Bisogna però chiarire perchè «i manicotti si ghiacciano in Abruzzo» (come hanno detto) e causano un blackout che si risolve -speriamo- in 5 giorni e in Val D’Aosta non succede.

Specie ora ed in queste condizioni, con la gente che rischia la vita, sarebbe spiacevole scoprire mezze verità.



CARENZA DI MANUTENZIONE? PRONTA LA RISPOSTA

Qualcuno inizia a sospettare della carenza di manutenzione degli impianti e degli elettrodotti grandi e piccoli e pronto arriva il responsabile esercizio e manutenzione di e-distribuzione (gruppo Enel), Giuseppe Amoroso, che spiega che solo in Abruzzo sono stati fatti «per aumentare l'affidabilità della rete abruzzese in cinque anni circa 200 milioni di euro di investimenti e questo ha portato a una performance che è tra le migliori che abbiamo in Italia, sui 44 minuti di durata media delle interruzioni per cliente per anno, sicuramente uno dei migliori numeri a livello europeo».





COLPA DEL TEMPO

Per cui il ragionamento è chiaro: «le condizioni a cui abbiamo assistito nelle varie ondate di maltempo da tre giorni - spiega Amoroso - hanno creato una situazione che va ben al di là delle condizioni di progetto delle reti. Inoltre non solo la nostra rete ma anche quella di Terna ha subito danni elevati, condizionando in maniera significativa l'avvio delle riparazioni da parte nostra».

Dunque: fatalità e calamità.

Sul versante pubblico chi è che difende i cittadini in difficoltà?





D’ALFONSO IL TENERONE

D’Alfonso con tutto il da fare che ha, a quasi tre giorni di blackout e con tutto quello che è successo, riesce a trovare anche il tempo di fare i complimenti a Terna per il lavoro svolto sfoderando una eclatante mancanza di tatto e di sensibilità (che comunque in pochi gli riconoscono) nei confronti delle 400mila persone (?) che da tre giorni sono fuori dal mondo civile causa neve.

Mancanza di tatto che cresce esponenzialmente se si considera tutta la pregressa vicenda dell’elettrodotto Villanova-Gissi nel suo eclatante e variegato complesso.

«Grande impegno» delle società ha detto D’Alfonso: «una situazione difficile che ha colpito prima tre province, poi anche L'Aquila con una nevosita' di tale pesantezza e quantita' che ha generato a cascata problemi anche alle linee elettriche. Terna ha riparato e recuperato tutta la rete di Alta tensione: con oggi ha finito le cabine di Alta Tensione e adesso Enel sta riaccompagnando la rete di distribuzione».

Parole suadenti che sono arrivate dopo più di 60 ore di blackout e che non affrontano minimamente (come al solito) il tema delle responsabilità sull’accaduto che qualcuno prima o poi dovrà pur affrontare, così come si dovrà parlare delle conseguenze generate e dei danni prodotti ad una regione di 1,3 mln di persone, metà delle quali senza i servizi essenziali per giorni.

Poi il presidente deve aver ascoltato qualche mite consiglio e sembra correggere il tiro e spiega che esiste la Carta dei servizi Enel che prevede i risarcimenti, come a confermare che lui, il presidente, non muoverà un dito per favorire una giusta riparazione ma se la dovranno vedere i “consumatori”.

Peccato che la “carta” preveda per lo più risarcimenti ridicoli e non contempli situazioni così gravi e complesse.

Quello che D’Alfonso garantisce non è una forte presa di posizione verso le società (che pure gli avrebbe portato consensi popolari) ma che «pretenderà» il raddoppio degli investimenti (ma Enel non aveva appena dato cifre imponenti?) e naturalmente chiederà agli amici del governo ingenti finanziamenti pubblici.



lI troppo tenero D’Alfonso male si accorda con il sottosegretario alla protezione civile, Mario Mazzocca, che invece dopo tre giorni (meglio tardi che mai) inizia ad alzare i toni e a parlare di «approssimazione» e di «risarcimento di danni» da chiedere a Terna.

Mazzocca ha chiarito che «dai dati a nostra disposizione forniti da Enel emerge come la maggioranza delle 200 mila utenze complessivamente disalimentate erano tali a causa di svariate interruzioni alle linee di Alta e Media Tensione (fra tralicci in sofferenza e guasti alle cabine primarie). La competenza su tale rete è in capo a Terna, il cui operato è eufemisticamente definibile come approssimativo. Terna dovrà darsi parecchio da fare affinché situazioni simili non abbiano più a verificarsi. Ritengo, pertanto, sia un dovere da parte nostra valutare attentamente la ricorrenza delle condizioni per avanzare una specifica e corposa richiesta di risarcimento danni per i disservizi già patiti dalla comunità abruzzese che non sembrano ancora finiti».

Visioni diametralmente opposte e inconciliabili quelle del presidente tuttofare, sedicente “industrialista” D’Alfonso, e il defenestrato assessore Sel, poi recuperato sottosegretario con i piedi più saldi sul campo di battaglia.

Posizioni che rischiano di deflagrare non appena l’esercito di elettori impossibilitati a condurre una vita normale per 2,3,5 giorni avranno riacquistato tutte le facoltà mentali e tecnologiche per raccontare la loro versione dell’emergenza.

Non appena le associazioni di consumatori si saranno organizzate e faranno risaltare ulteriormente questo atteggiamento istituzionale.

Ma non stupisce la solita controtendenza di D’Alfonso che da due anni e mezzo a questa parte ha abituato l’Abruzzo a posizioni limite e molte volte non sposate da maggioranze (nemmeno la sua).

E all’orizzonte si intravedono nuove fratture e fessurazioni nel tessuto politico e sociale il cui epicentro deve ancora una volta ricercarsi nei vertici politici del territorio.

Infatti c’è un film -anche questo inconciliabile con la “tenerezza dalfonsiana- ed è quello dei sindaci degli oltre 150 comuni interessati da una delle tante emergenze di questi giorni che racconta una trama diversa.

Sono già molti i post su Facebook di prese di posizione e di denuncia aperta ed esasperata di chi, chiamato dalla legge a tutelare i propri concittadini, non può farlo “causa di forza maggiore”.



I SINDACI SUL PIEDE DI GUERRA

La fronda di primi cittadini capeggiata dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio è la prima a costituirsi parte civile, cioè dalla parte dei cittadini vessati dai disservizi, ed escono allo scoperto con l’annuncio di pesanti azioni legali.

Con lui ci sono il sindaco di Rocca San Giovanni, Enzo Di Rito, il sindaco di Mozzagrogna, Tommaso Schips ed il sindaco di Santa Maria Imbaro, Mariella Di Nunzio.

«Stiamo constatando gli enormi disagi che molte famiglie, soprattutto quelle con bambini piccoli, anziani e persone non autosufficienti, stanno subendo in queste ore – proseguono i quattro Sindaci - e non riusciamo a dare loro risposte alcune perché anche a noi Sindaci non vengono fornite».

«Ci rendiamo perfettamente conto dell’emergenza e della gravità della situazione – commentano i quattro sindaci– e ringraziamo i tecnici dell’Enel che stanno lavorando da ore ininterrottamente ed in condizioni a dir poco disumane, ma non è possibile che nessuno delle autorità competenti ci fornisca informazioni utili da poter dare ai nostri cittadini».

I sindaci hanno chiesto anche alla Regione, alla Prefettura, alla Protezione Civile di poter munire i territori di generatori, ma ad oggi non vi sono state risposte nel merito.

«Scriveremo all’Autorità per l’Energia per chiedere conto di questa assurda situazione – continuano i quattro sindaci – e non ci si venga a raccontare la favoletta della nevicata abbondante perché tutti sappiamo che la responsabilità di quanto sta accadendo è della pessima e più volte denunciata mancanza di manutenzione degli impianti elettrici e soprattutto di quelli della media e bassa tensione».

A Tollo, invece, da tre giorni il sindaco Pd Angelo Radica sta lottando con l’Enel che non gli risponde più per ottenere almeno dei generatori.

La battaglia è in preparazione ma non è ora il momento di colpire. Finita l’emergenza il sentore è che ci sarà più d’uno che dovrà pagare con gli interessi per quanto accaduto.