Maltempo Abruzzo, le scuole chiuse mercoledì' 18

ABRUZZO. Nuove ordinanze di chiusura per le scuole d’Abruzzo dove permangono condizioni di criticità.

Questo pomeriggio il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha deciso di prorogare fino a domani, mercoledi' 18 gennaio, la sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado. La scelta e' maturata a fronte di una mattinata di sopralluoghi nelle scuole comunali a cui ha partecipato anche l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi con i dirigenti e tecnici del Servizio Edilizia Scolastica. «Abbiamo fatto controlli utili ad affrontare alcune criticita' segnalate in particolare in alcuni edifici ai Colli e dovute ad infiltrazioni per i rilevanti accumuli di neve, che oltre a tetti e terrazzi interessano anche i piazzali di ingresso, parcheggi e aree di servizio delle scuole - cosi' l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi -. Qualche problema si registra anche nei plessi situati nella zona di San Donato, sempre dovuto a infiltrazioni e alla permeabilita' degli edifici interessati».



PROVINCIA PESCARA

Pescara, Spoltore, Penne, Montesilvano, Cepagatti, Torre De Passeri, Città Sant'Angelo, Popoli, Alanno, Catignano, Scafa





PROVINCIA DI CHIETI

Chieti e Ortona (anche giovedì 19), Lanciano, Vasto, Orsogna, Castelfrentano, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Torrevecchia Teatina, Francavilla (solo scuole infanzia)





PROVINCIA DI L’AQUILA

L'Aquila, Prezza, Tagliacozzo, San Benedetto dei Marsi, Pescina



A L'Aquila chiusa anche l'Università.



PROVINCIA DI TERAMO

Teramo (anche il 19), Giulianova, Roseto, Ancarano, Campli, Penna Sant’Andrea, Silvi, Notaresco, Civitella del Tronto, Notaresco





(in aggiornamento)