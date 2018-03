Sicurezza sismica, ad Atri la paura dei genitori: «ragazzi a rischio, iniziare subito lavori»

ATRI. Dopo il terremoto degli ultimi mesi è tornata prepotentemente alla ribalta la questione della sicurezza nelle scuole.

Ad Atri è nato un comitato di genitori con l’intento di difendere la sicurezza dei bambini nelle scuole, consapevoli delle già note carenze negli istituti cittadini, nessuno delle quali, tra l’altro, in possesso di agibilità edilizia.

Un edificio esistente, per rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente, tenuto conto di un complesso sistema di variabili (latitudine, longitudine, zona sismica, tipologia di terreno, tipologia di struttura da costruire o verificare…) deve avere un coefficiente di sicurezza pari ad uno.

Quando il coefficiente è inferiore ad uno la struttura non è adeguata sismicamente; più è basso il coefficiente, più è alto il rischio.

«Gli edifici scolastici che ospitano la scuola materna ed elementare in Via Umberto I e la scuola media “Mambelli-Barnabei” in Via finocchi ad Atri hanno coefficienti di vulnerabilità sismicamolto prossimi allo zero», denuncia il comitato dei genitori.

Dunque le strutture esistenti, stando all’analisi dei dati, acquisiti attraverso accesso agli atti da parte del Comitato ed analizzati in presenza di tre ingegneri ed un avvocato, presenterebbero un livello di inadeguatezza che imporrebbe il tempestivo intervento dell’amministrazione comunale.

Per l’edificio scolastico che ospita la scuola dell’infanzia e la scuola elementare di Via Umberto I, pare si sia vicino all’avvio dei tanto attesi lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme antisismiche.

Attraverso una richiesta di accesso agli atti, i genitori hanno recuperato i documenti relativi alla progettazione dei lavori per l’adeguamento dell’edificio alle norme antisismiche.





L’ edificio scolastico di Via Umberto I, risulta avere un coefficiente di sicurezza approssimato per eccesso di 0,3 ovvero molto al di sotto del valore di adeguamento antisismico pari ad 1.

«E’ evidente che la struttura», continuano i genitori, «stando ai risultati delle verifiche ante operam, presentano basse capacità di resistenza nei confronti del sisma di progetto e sopportano accelerazioni di molto inferiori a quelle attese al suolo. Considerato tale livello di inadeguatezza, sarebbe auspicabile un rapido avvio dei lavori, già progettati e finanziati (tra l’altro solo il 50% delle risorse previste per la messa in sicurezza della scuola elementare verrà utilizzata per l’adeguamento antisismico) e slittati, per ragioni non chiare, fino ad oggi».

I genitori comunque non nascondono alcune perplessità. La prima: «non ci si riesce a spiegare con quale logica si vorrebbe un cantiere aperto, che opera su una struttura con vulnerabilità sismica vicina allo zero, mentre i bambini si trovano all’interno della stessa, stipati in numero di oltre quattrocento, in una sola ala dell’edificio, con tutte le difficoltà che potrebbero verificarsi in caso di necessità di evacuazione dell’edificio, tra l’altro sprovvisto di scala antincendio esterna».

I genitori fanno anche notare che è stata data comunicazione ufficiale che non è stato redatto un DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza): «ci si chiede come si possa avere certezza che i lavori avverranno in maniera tale che non esista una minima potenzialità di disturbo o sovrapposizione tra opere, lavoratori, macchine, studenti ed insegnanti che si troverebbero all’interno della struttura stessa».





Secondo il comitato, inoltre, bisognerebbe verificare, dati alla mano, che gli interventi previsti non modifichino in qualche misura le condizioni statiche di uno stabile con coefficiente di sicurezza prossimo allo zero.

Ma una scuola con un coefficiente di 0,3 ha le condizioni per poter ospitare oltre 400 ragazzi in una sola ala dell’edificio durante i lavori?, domandando ancora le mamme e i papà.

E poi ancora: è stato elaborato un piano di sicurezza adatto per far si che ragazzi, personale docente e non possano raggiungere il punto sicuro in caso di calamità con la nuova e provvisoria dislocazione degli spazi interni dell’edificio? Le scale interne sono idonee e sufficienti per permettere a tutti di raggiungere il punto sicuro?

Le preoccupazioni crescono anche perché si sta parlando di un edificio scolastico che ha una parete della scuola dell’infanzia confinante con le macerie dovute al crollo del tetto della palestra avvenuto nel 2012, lasciate completamente all’abbandono, ormai diventate esempio di degrado e ricettacolo di ogni sorta di lordura; soffitti senza intonaco; termosifoni in ghisa a taglio vivo; cartelli all’interno delle finestre con la scritta “divieto di affaccio” per caduta calcinacci.