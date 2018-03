Pescara, 2 milioni di euro per il piano antiallagamenti… e la città è sott’acqua

PESCARA. Mentre sui colli di Pescara, ieri e oggi, l’emergenza era dovuta alla neve, in pianura il problema più grande sono gli allagamenti. Strade allagate, zona Porta Nuova con i soliti disagi anche in alcuni scantinati, riviera allagata anche per la neve che inizia a sciogliersi. Ma in questo caso l’eccezionale quantità di neve caduta non avrebbe dovuto interferire con i “moderni” metodi di captazione delle acque realizzati negli ultimi anni proprio sulla riviera e nella zona dello Stadio.

Città spaccata in due come in quei film apocalittici che non sembrano nemmeno veri. Pescara tra bobcat e auto galleggianti, tra cittadini bloccati in casa per ghiaccio e cumuli di neve e garage e negozi al piano terra pieni d’acqua.

Una doppia emergenza che si è trascinata dietro una serie di quesiti che qualcuno dovrà chiarire.

La luce del giorno, ieri mattina e ancora oggi, ha disvelato strade allagate e interi quartieri sott’acqua. Già alle 7 sono state chiuse al traffico via Marconi e via Spaventa, perché l’acqua aveva raggiunto i negozi e le abitazioni al pianterreno.

A causa della pioggia, che è caduta incessantemente per ore e' stato necessario chiudere anche il sottopasso di via Raiale. Problemi soprattutto nella zona di Pescara Porta Nuova, San Donato in particolare, dove si sono registrati allagamenti legati al cattivo funzionamento della rete fognaria, che non riusciva a smaltire l'acqua.

Non osiamo immaginare la situazione del depuratore e quanti reflui sono finiti direttamente nel fiume in questi 17 giorni del nuovo anno.

Al lavoro per ore i mezzi della Protezione civile comunale, della Polizia Municipale, di Attiva spa.

E proprio contro quest’ultima punta il dito il centrodestra in quanto viene ritenuta responsabile della mancata pulizia delle caditoie dell’impianto antiallagamento.

Eugenio Seccia, ex assessore alle Finanze della giunta Mascia, oggi consigliere comunale di opposizione arriva a chiedere le dimissioni del presidente di Attiva.

«E’ la seconda volta che, pur con un impianto funzionante – ha detto il consigliere Seccia – le caditoie sono state ostruite dal fogliame e da altri rifiuti non permettendo il pompaggio dell’acqua piovana nella vasca di raccolta. Chiediamo le dimissioni del Presidente di Attiva Spa che ha fallito la sua mission aziendale»

Di sicuro a fronte di spese milionarie del passato per risolvere i problemi di allagamento quella di ieri è sembrata una vera beffa nella beffa.

Eppure era già successo a luglio scorso, scena identica: dopo il Piano antiallagamenti di via Pepe-via Marconi-viale Pindaro-via Tirino, con la realizzazione di nuove condotte e nuovi impianti di sollevamento dotati anche di gruppi elettrogeni d’emergenza per impedirne il blocco durante i black out si siano verificati ancora allagamenti.







Sei mesi fa come ieri si è mandata in fumo un’opera da 2milioni di euro per aver tagliato i fondi destinati ad Attiva per la pulizia della città? E’ stata veramente questa la causa dell’Apocalisse di ieri?

Di certo l’amministrazione comunale dovrà dare risposte chiare ma sono lontani i trionfi del centrodestra che pure si vantava: «con 2 milioni di euro avremmo potuto mettere tanti fiorellini in città, sicuramente più evidenti, ma invece abbiamo deciso di impiegarli per risolvere un problema drammatico per tutto il quadrante sud di Pescara risolvendo una carenza strutturale».

Dunque la carenza strutturale è stata davvero sanata ma è impossibile gestire l’ordinaria amministrazione?

Secondo Armando Foschi dell’Associazione Pescara Mi Piace, invece, le cose sarebbero diverse e la colpa sarebbe da attribuire a lavori eseguiti male, visto che i risultati che lasciano supporre il mancato funzionamento degli impianti di sollevamento: «il sindaco Alessandrini si è anche attribuito il merito di aver completato le opere anti-allagamento, opere che evidentemente ha realizzato male, e anche questo è ingiustificabile visto che il centro-destra aveva lasciato in eredità la progettazione e il finanziamento degli impianti elettrogeni di emergenza, che avrebbero dovuto far funzionare le pompe anche in caso di un black out della linea elettrica cittadina».

Resta che a Pescara non ha funzionato nulla, a partire dai tombini completamente occlusi e che solo in tarda mattinata gli operai del Comune hanno iniziato ad aprire per far defluire l’acqua.