Pescara, arriva la «tassa sui saldi». Parcheggi a pagamento anche la domenica

PESCARA. Fino al 5 marzo gli oltre 2 mila posti auto delle aree di risulta saranno a pagamento anche nella giornata di domenica.

Il provvedimento firmato dal sindaco Marco Alessandrini viene contestato da Berardino Fiorilli, ex assessore al Turismo della Giunta Mascia, oggi a capo dell’associazione ‘Pescara Mi Piace’.

Anche se l’attuale assessore al Commercio, Giacomo Cuzzi, assicura che il provvedimento è stato concordato con tutte le associazioni di categoria, secondo Fiorilli il pagamento della sosta anche nel giorno di domenica rischia di compromettere la stagione dei saldi.

«Alessandrini ha istituito la ‘tassa’ sui saldi, con l’ennesimo prelievo dalle tasche dei pescaresi, e lo ha fatto nel silenzio più assordante delle Associazioni di categoria, pronte a salire sulle barricate dinanzi alla riqualificazione di una strada, ma completamente silenti dinanzi a un’iniziativa che favorirà la fuga degli utenti verso i grandi centri commerciali della periferia», dice Fiorilli.





La delibera che prevede la sosta a pagamento introduce anche l’istituzione del bus navetta gratuito per le vie del centro. «In sostanza», commenta Fiorilli, «l’amministrazione ha stretto un accordo con la Tua per due normalissimi autobus travestiti a festa, che effettueranno un percorso straordinario, in via Muzii, via Regina Margherita, via Nicola Fabrizi. L’uso delle due navette sarà gratuito per gli utenti, bus attivi solo il sabato e la domenica, dalle 16 alle 20. Iniziativa encomiabile, si dirà, e invece no, perché basta arrivare al penultimo capoverso della seconda pagina della delibera per capire l’inganno con il Comune che finge di dare un servizio con la mano destra, e poi lo toglie con la mano sinistra. I due bus navetta, che avranno il capolinea sulle aree di risulta, punto di arrivo e di partenza, saranno gratis per i passeggeri. Ma i passeggeri che arriveranno in centro con la propria vettura e la parcheggeranno ovviamente sulle aree di risulta, si ritroveranno a pagare il parcheggio anche di domenica, ovvero l’unico giorno della settimana in cui tutto l’anno, eccezion fatta per il periodo di Natale, la sosta è gratis».

Dunque il Comune di prepara ad incassare, secondo le stime di Fiorilli, circa 40mila euro a fronte di una spesa di appena 5.808 euro, pari a quanto il Comune dovrà versare a Tua per 16 giorni di servizio con i due bus navetta.

«E il paradosso – ha aggiunto l’avvocato Fiorilli – è che secondo il sindaco Alessandrini l’istituzione della sosta a pagamento anche di domenica rappresenterà un incentivo per attrarre clienti nel centro commerciale naturale, clienti dunque ben contenti di sborsare 2,50 euro anche di domenica per lasciare l’auto sulle aree di risulta e poi magari andare a comprare vestiti in corso Umberto o in via Roma, o via Firenze, ma a piedi, visto che i due autobus urbani lunghi 10,50 metri ciascuno nelle vie pedonali non possono transitare, piccolo svantaggio rispetto ai Trenini utilizzati dall’amministrazione di centro-destra proprio per portare gli utenti nelle strade pedonalizzate»





«La scelta», spiega però l’attuale assessore, Cuzzi, « nasce da un'esigenza condivisa con tutte le associazioni di categoria ed enti che si occupano dell'economia del territorio. Un atteggiamento che non meraviglia se arriva da chi, alla guida della città, era abituato a decidere da solo, cambiando ad esempio sensi di marcia una mattina sì e l'altra pure. Parliamo di una sinergia inedita, che ha già consentito di trovare copertura economica per i costi della navetta gratuita natalizia, messa a disposizione della comunità proprio per agevolare le presenze nel centro commerciale naturale, senza appesantirlo con il traffico e mettendo al riparo l'utenza da multe, smog e ricerca di parcheggi. Non solo, grazie a questa strategia è stato possibile finanziare attività che hanno fatto da volano alla città, come gli eventi, il video mapping e ad altre attività turistiche che non solo hanno richiamato migliaia di persone, ma che sono frutto di ulteriori incassi messi a disposizione da Pescara Parcheggi, anche attraverso la sosta a pagamento della domenica».