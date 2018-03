Depurazioni acque Ruzzo, la gara contestata era regolare

TERAMO. Un appalto del 2013, un ricorso al Tar da parte di una ditta che non aveva vinto e quattro anni dopo si scopre che era tutto in regola.

Storie di ordinaria amministrazione, storie di quando un appalto pubblico finisce nelle maglie del controllo amministrativo e servono carte bollate, consulenti e avvocati per districare la matassa.

L’appalto contestato era quello del 2013 bandito dalla Ruzzo reti per la fornitura di prodotti per la depurazione dei potabilizzatori di Montorio e Isola del Gran Sasso.

Prodotti dai nomi roboanti per i non addetti ai lavori: “flocculante a base di polidrossiclorofosfato di alluminio ad alta basicità, oltre a poliammide” ma anche “polielettroliti”

La gara se l’aggiudicata la Hidrodepur S.p.A., ma la Brenntag Spa ha chiesto ai giudici amministrativi di bloccare tutto.

La seconda società, infatti, sostiene che l’offerta di Hidrodepur avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non conforme alle specifiche di gara, e precisamente per non essere stata conforme alla prescritta basicità, richiesta in percentuale non inferiore al 50%.

L’equivoco è nato a causa di un documento presentato proprio dalla Hidrodepur nel quale la società dichiarava per il prodotto denominato “Hidrofloc Pac 180”, una basicità pari al 40% (+/-3).

L’offerta risultava dunque inammissibile o comunque contraddittoria, dal momento che la scheda tecnica del prodotto riportava una basicità pari al 50% (dunque conforme alla richiesta del bando).

Ma secondo i giudici Antonio Amicuzzi, Maria Abbruzzese e Lucia Gizzi, il ricorso è infondato: «il prodotto contestato (Hidrofloc Pac 180) presenta, come chiaramente desumibile dalla scheda tecnica del produttore allegata all’offerta, basicità pari al 50%, dunque esattamente rispondente a quanto richiesto dagli atti di gara».

Il documento che riportava un valore diverso (pari al 40%) «non è in alcun modo riferibile al detto prodotto (non reca in epigrafe, né al suo interno, alcuna indicazione al riguardo)».





La verifica tecnica disposta dal Tar ha poi accertato che il documento allegato all’offerta (da cui la ricorrente vorrebbe desumere la difformità del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto) “è privo della denominazione del prodotto al quale le caratteristiche contenute possano riferirsi”.

«Tali caratteristiche (contenuto in metalli, conformità alle norme UNI, dosaggio, contenuto in cloruri, oltre alla basicità)», sottolineano i giudici, «sono inoltre, nel complesso, non affatto riferibili al prodotto offerto, come sarebbe evidente “agli occhi anche di un profano”. Desumere da tale documento una causa di esclusione sarebbe, dunque, del tutto incongruo».

E i giudici continuano: «non si vede, dunque, come la stazione appaltante avrebbe potuto escludere la Hidrodepur a fronte di una scheda tecnica esattamente rispondente, nelle specifiche, a quanto richiesto, valorizzando, invece, un documento apparentemente difforme, ma di riferibilità (al prodotto) incerta».

Ma la ricorrente ha pure contestato che l’offerta Hidrodepur non sia stata sottoposta a verifica di anomalia. «Il motivo è improcedibile», sentenziano i giudici amministrativi, «avendo la Stazione appaltante sottoposto l’offerta Hidrodepur a verifica di anomalia, valutandola, all’esito, congrua».

Il ricorso è stato dunque respinto integralmente e la società Brenntag Spa condannata a pagare 4 mila euro di spese legali.