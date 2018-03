Abbattimento Palazzo Sirena, «caro sindaco, non gioverà alla città»

FRANCAVILLA AL MARE. «Caro sindaco, la scelta di abbattere il Palazzo Sirena purtroppo non gioverà alla città e al suo appeal».

Veronica Salomone, uno degli autori del progetto di riqualificazione di Palazzo Sirena proposto nel 2013 all’amministrazione comunale (realizzato dallo studio di architettura Elvs_atelier dell’architetto Ettore Licursi con Alfredo Mantini, Franz Lami e Elena Teald), scrive una lettera al sindaco Antonio Luciani e «professionista e studiosa dell’architettura» mostra tutto lo sconcerto e il rammarico verso la decisione assunta dal governo cittadino.

«Sarà che ho sempre fatto della ricerca architettonica motivo di interesse», scrive nella lettera, «sarà che ho avuto degli insegnanti con elevato senso critico e spiccata consapevolezza, sarà che continuo imperterrita ad attribuire alla progettazione della ‘cosa pubblica’ un carattere sociale, prima di criticare la sua discutibilissima proposta, insieme ai miei giovani colleghi, ho tentato di dissuaderla con una proposta di riqualificazione ben nota a lei e alla sua squadra. Non per eccessivo egocentrismo, nè per gloria. Tuttavia, capisco l’esigenza di un Amministratore che deve prendere decisioni in fretta cercando di trarne maggiore profitto. Coraggio il suo? Non direi».

«Io credo che oggi ‘coraggio’ è scommettere sull’esistente», scrive Salomone. «Brutto o no, storico o no, utile o no, identitario o no (tutte banalizzazioni), bisognerebbe studiare le potenzialità di un edificio contestualizzandolo attraverso la riqualificazione».

Da qui l’invito al primo cittadino a ripensare alla idea di città del futuro: «la sua visione non ha carattere innovativo e, nonostante sia un eccellente e moderno comunicatore, potrebbe non avere ragione».

Salomone spiega: «un grande spazio vuoto non è necessariamente di qualità così come non è scontato che una qualsiasi idea (così definisce il progetto da lei sponsorizzato) di Piazza possa costituire uno spazio di aggregazione».

Salomone cita anche un passaggio della relazione del progetto presentato, da lei e dai suoi colleghi anni fa, a sostegno della sua tesi: “Attraverso il parziale ‘sventramento’ del piano terra si crea una ‘piazza coperta aperta’ che si estende fino a Piazza Sirena ampliandone la superficie e restituendogli un ruolo centrale nel progetto. Si è, infatti, di fronte ad un ‘sistema piazza’ anomalo, in cui lo spazio pubblico non riesce a dare ai cittadini un senso di appartenenza e di comunità a causa del suo diretto rapporto con la ferrovia da un lato e la strada dall’altro. Il piano terra, quindi, diventa l’opportunità attraverso la quale ristabilire una serie di relazioni: tra l’edificio e la piazza, tra la piazza e la sala convegni, tra la piazza e il mare, tra la piazza e gli esercizi commerciali esistenti. Inoltre, la piazza coperta, diventa contemporaneamente ‘luogo dello stare’ e filtro di passaggio tra il fuori/piazza e il dentro/Palazzo Sirena.”