Doppio incarico a D’Amico, arriva la bocciatura dell’Anti corruzione

TERAMO. L’Autorità nazionale anti corruzione, presieduta dal magistrato Raffaele Cantone, lo scorso 4 gennaio ha notificato a Luciano D’Amico, presidente di Tua e rettore dell’Università di Teramo un atto nel quale gli viene contestata l’incompatibilità dei due incarichi ricoperti.

La vicenda si trascina ormai da diverso tempo. Sullo sfondo D’Amico che si definisce tranquillo (anche perché ha rinunciato all’indennità per guidare la società di trasporto pubblico) e oppositori vari che contestano la legittimità del doppio incarico.

A fine novembre finanzieri e carabinieri avevano sequestrato negli uffici di Tua alcuni documenti inerenti la posizione contrattuale del presidente.

La procura teramana ha aperto sul doppio incarico pubblico una inchiesta coordinata dal pm Davide Rosati e D’Amico risulta indagato per abuso d’ufficio.

L’inchiesta, che ha già avuto una proroga, mira ad accertare la presunta incompatibilità derivante anche dall’uso di risorse finanziarie pubbliche e da alcune specifiche normative.





Sul caso del doppio incarico ha già indagato pure la Corte dei Conti dell’Aquila che, dopo aver disposto accertamenti, ha chiuso il procedimento con un’archiviazione.

Sulla vicenda torna adesso anche il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che già nel 2015 aveva presentato un esposto al ministro dell’istruzione Stefania Giannini.

In quel caso il ministro spiegò che andava tutto bene, nessun problema di sorta, anche perché le verifiche sui casi di incompatibilità e la decisione in merito spettano alla totale autonomia degli atenei, tanto che non c’è nemmeno un obbligo, e infatti questo non avviene, di trasmissione di questi dati al Ministero.

L’autorizzazione per guidare la Tua, infatti, D’Amico l’ha ottenuta dallo stesso Ateneo che dirige secondo il quale non ci sarebbe incompatibilità poiché il presidente non ha poteri esecutivi ma poteri di controllo, sorveglianza dell’integrità, correttezza dei processi decisionali. Inoltre l’incarico è a titolo gratuito dal momento che il rettore prestato ai trasporti ha rinuncia all’indennità.

Dopo questo nuovo pronunciamento Di Stefano annuncia che tornerà a interrogare il ministero.





Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Riccardo Mercante, se la prende invece con il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso: «non è la prima volta che fa finta di non conoscere le leggi quando si tratta di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali o di vertice tanto che quella di D’Amico è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle innumerevoli contestazioni che gli organi competenti, Corte dei Conti ed Anac in primis, hanno avanzato sulle nomine fatte da D’Alfonso. Ma la cosa peggiore è che, anche a voler credere nella buona fede di nominati e nominanti, il governo regionale abbia fatto finta di nulla di fronte alle giuste segnalazioni del Movimento 5 Stelle che in diverse occasioni ha avuto modo di evidenziare tali illegittimità, come in questo caso ha fatto Gianluca Vacca con un’interrogazione parlamentare o io stesso per il commissario dell’Arap che, in barba alle leggi, continua ancora oggi a sedere al suo posto».

Al Centro il rettore si è detto tranquillo: «Sono sereno: ho rinunciato ad ogni compenso previsto per la presidenza della Tua. E non ho voluto neppure i rimborsi spese. Quindi è incontrovertibile che io abbia accettato questo incarico, che mi è stato offerto dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per mero spirito di servizio: serviva risanare l'azienda pubblica, che era in estrema difficoltà, e ho dato la mia disponibilità. Del resto come è noto insegno economia aziendale, mica chimica. In quel caso potrei anche capire...».