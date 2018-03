Emergenza neve. Aca disservizi infiniti : in migliaia ancora senz’acqua

PESCARA. Migliaia di utenti senz’acqua e abbandonati a se stessi senza sapere a chi rivolgersi. L’incubo dell’emergenza neve si riflette anche sui servizi idrici che hanno subito -manco a dirlo- enormi disagi dovuti al calo improvviso delle temperature che hanno rotto le tubature già colabrodo e più vecchie.

Risultato: molte zone rimaste a secco, rotture da riparare, superlavoro improvviso, strade impraticabili ed emergenza nell’emergenza.

Nelle prossime ore però -mette le mani avanti l’Aca- si potranno verificare cali di pressione dovuti a abbassamenti dei livelli idrici dei serbatoi di Pescara per sovraconsumi causati da rotture di contatori.

Le zone principali interessate di Pescara da tali cali di pressione sono: Via Tirino da incrocio via San. Marco a San Donato, Via A. Volta, Via Tiburtina fino a rotonda dell’aereo, Via Stradonetto, Via Raiale, via Aterno e tutte le vie limitrofe.

La nota è stata diffusa dal Comune dall’Aca invece nessuna comunicazione è possibile visto che il sito web è irraggiungibile da giorni ed i numeri della segnalazione guasti e per le emergenze sono muti e nessuno risponde lasciando nello sconforto gli utenti che non sanno a chi rivolgersi. In molti casi l’acqua manca da più di tre giorni.

Ad oggi sono ancora molte le criticità aperte e non risolte e a quanto pare se ne aggiungeranno altre nelle prossime ore.



ACA: «1200 INTERVENTI»

L’Aca oggi fa sapere che sono più di 1.200 gli interventi effettuati con personale al lavoro 24 ore su 24 durante il week-end. L’Aca spiega anche che «i tecnici dell'Aca dalle primissime ore del 6 gennaio stanno rispondendo alle migliaia di chiamate che arrivano da tutti i Comuni e dai singoli cittadini».

Evidentemente non riescono a rispondere se non ad una minima parte viste le numerose lamentele giunte in redazione e i numerosi tentativi di verifica effettuati ai diversi numeri segnalati sul sito. E la cosa è confermata dalla azienda. «Le richieste di intervento registrate dal call center dell'Aca», spiegano, «sono state circa 500 arrivate un po' da tutti i Comuni: un centinaio soltanto da Pescara, 60 da Penne, 28 da Atri, 25 da Montesilvano. Ma in realtà il dato è di tre volte superiore: molte telefonate, a causa dell'intasamento del call center, sono arrivate direttamente ai tecnici e agli uffici dell'Aca, sempre aperti nei giorni dell'emergenza. Nei Comuni dell'entroterra, i sindaci e i cittadini si sono rivolti personalmente ai tecnici impegnati negli interventi».



E poi ci sono le telefonate senza risposta...

Le maggiori criticità si sono registrate nei Comuni di montagna e nelle zone collinari. Il 7 gennaio scorso l'Aca è intervenuta per rintracciare una perdita nella adduttrice di alimentazione del serbatoio di Casalincontrada: sono stati necessari un giorno e mezzo di lavoro per individuare la rottura, sotto una coltre di un metro di neve. Un gruppo elettrogeno -spiega sempre l’Aca- e' stato installato nella serata del 7 dopo il black out della linea elettrica dell'Enel dell'impianto di sollevamento di Dragonara che alimenta i serbatoi Colle Felice di San Giovanni teatino, Colle Spaccato di Bucchianico e Torrevecchia Teatina.





CHIUSI I SERBATOI: DISAGI IN MOLTI COMUNI

l’Aca sta provvedendo ad abbassare l’erogazione dell’acqua nei serbatoi, a causa dei sovraconsumi che si sono verificati per le perdite idriche di questi giorni.

L’Aca informa che attuerà manovre di integrazione sull'acquedotto Giardino che causeranno una riduzione di portata e pressione nelle prossime 36 ore. Dalle 15 alle 19 di oggi verrà effettuata la chiusura del serbatoio di via Umbria, che alimenta Sambuceto centro fino al confine con Pescara, e del serbatoio di Colle Tavoletta, che alimenta San Giovanni Teatino paese, allo scopo di recuperare il più rapidamente possibile il livello idrico standard.

Nelle prossime ore si verificheranno cali di pressione a Pescara in Via Tirino da incrocio via San. Marco a San Donato, Via A. Volta,Via Tiburtina fino a rotonda dell’aereo, Via Stradonetto, Via Raiale,via Aterno e tutte le vie limitrofe.

Dalle 20:00 alle ore 07:00 di domani, 10 gennaio, verrà effettuata la chiusura dei serbatoi nel centro di Atri, Casoli (zona interessata c.da Casoli), S.Margherita; Fontanelle (zona interessata c.da Fontanelle); S. Martino (zonainteressata c.sa San Martino).

Stesso intervento a Collecorvino: dalle 14 è stata effettuata la chiusura del serbatoio di Valle Lupo, quindi mancherà l’acqua in tutto il centro urbano fino alle 18, ora in cui l’erogazione idrica verrà ripristinata.

A Penne i serbatoi resteranno chiusi fino alle 17 di oggi e dalle 20 fino alle 10 di domani mattina. Problemi si verificheranno quindi in tutto il centro urbano.

A Tocco da Casauria chiusura del serbatoio Osservanza dalle 21:00 di oggi fino alle 6 di domani. Mancherà acqua in tutto il paese tranne nella zona della Tiburtina Valeria.





A San Giovanni Teatino, chiusi dalle 15 alle 19 di oggi il serbatoio di via Umbria che alimenta Sambuceto fino al confine con Pescara e il serbatoio di Colle Tavoletta, che alimenta San Giovanni paese.

A Città Sant’Angelo serbatoi chiusi dalle16:00 alle ore 8 di mattina del 10, sarà chiuso il serbatoio di Colle di Sale: zone interessate Cipressi e fonte Canale.

A Silvi chiusi i serbatoi di Colle Terremoto, Pianacce e Silvi paese dalle 16:00 alle ore 08:00 del 10. A Casalincontrada i serbati di via Coppelli resteranno chiusi dalle 20 di oggi alle ore 07:00 di domani.

Dalle 22:00 di oggi fino alle ore 6 di domani, in caso di necessità si procederà a chiudere il serbatoio che alimenta tutto il territorio di Catignano.

A Lettomanoppello dalle 21 di oggi alle 6 di domani si effettuerà la chiusura del serbatoio di Via Colle Rotondo. Pertanto le strade interessate alla chiusura sono: Via Colle Rotondo, Via Prati di Tivo , Via Pietrara, Via Spaventa, Strada Prov.le per Scafa, Via Paduli, Via Chiuse, Via Lavino.





CHIUSURA NOTTURNA ANCHE PER LA SASI

In questi giorni si sono verificate numerose rotture ai contatori dell'acqua con conseguente abbassamento del livello dei serbatoi anche della Sasi. Al fine di riportare l'acqua ai livelli di regolarità, questa sera lunedi 9 gennaio a partire dalle ore 21,30, verrà sospesa l'erogazione idrica su tutto il territorio. La stessa verrà ripristinata domani mattina (martedì) a partire dalle ore 7.