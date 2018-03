Pescaraporto, dietrofront dell’assessore. M5S: «inaccettabile, andiamo in procura»

PESCARA. L’assessore all’edilizia Scotolati, che la scorsa settimana aveva presentato con soddisfazione nella commissione urbanistica, la delibera sul cambio di destinazione (da uffici ad abitazioni) richiesto dalla Pescaraporto s.r.l., oggi ingrana la retromarcia e annuncia il ritiro della delibera perché ritenuta «perfettibile». Mancano infatti le valutazioni urbanistiche.

La novità è arrivata dopo che in Consiglio comunale è stato presentato un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, per impegnare il sindaco a discutere la delibera in aula entro breve tempo.

«La maggioranza PD è scappata, facendo venire meno il numero legale necessario all’approvazione della proposta», denuncia il Movimento 5 Stelle.

L’iniziativa di Scotolati aveva in realtà già prodotto da sola una frattura interna alla maggioranza.





L’assessore, infatti, aveva pubblicamente ammesso che alla fin fine lei sarebbe anche «favorevole alla costruzione delle case sul mare», contraddicendo anche l’atto urbanistico strategico votato dalla sua stessa giunta e ricordato in aula dall’assessore Civitarese con il quale la giunta ha già stabilito che su quelle aree vanno rispettate le previsioni del Piano regolatore generale.

E non è nemmeno la prima volta che il caso si arena.

La prima delibera era stata firmata e poi ritirata per errori riconosciuti dal dirigente firmatario. Dopo due mesi di riflessioni è arrivata la seconda delibera, firmata dal dirigente e dall’assessore all’Urbanistica Loredana Scotolati, delibera che è un endoprocedimento al procedimento complessivo inerente la richiesta del privato, titolare della società Pescaraporto, di cambio di destinazione d’uso delle aree accanto all’ex Cofa.

Se la delibera di Scotolati fosse arrivata in aula sarebbero state due le opzioni: con il sì del Consiglio comunale il Dirigente avrebbe accordato il cambio, in caso di diniego da parte dell’Assise, il cui parere è vincolante, il dirigente avrebbe dovuto semplicemente negare il cambio, lasciando l’attuale destinazione, ovvero uffici e terziario, ma niente abitazioni

A questo punto, però, sembra chiaro che la delibera non farà mai in tempo ad arrivare in Consiglio comunale prima del Tar. Il Tribunale amministrativo, infatti, dovrà esprimersi nuovamente il 27 gennaio prossimo sull’ennesimo ricorso che la società di Milia e Mammarella ha depositato contro il Comune





«La commissione urbanistica è stata ridotta ad un palcoscenico», commenta la consigliera M5s Erika Alessandrini. «Dopo le gravissime dichiarazioni fatte dall’assessore Scotolati» continua la Alessandrini «che afferma di aver sottoscritto e condiviso una delibera che qualche giorno dopo, alle soglie del voto di commissione, diventa “sbagliata” ed “inopportuna” da sottoporre al voto consiliare, l’assessore stesso tragga le dovute conseguenze di tali inefficienze e rassegni le dimissioni, mai come questa volta opportune per la leggerezza e l’imprudenza con cui ha firmato una delibera attesa da mesi ed oggi nuovamente ritirata, come la precedente di due settimane fa».

«In tutti questi mesi abbiamo assistito ad una serie incredibile di eventi “particolari” e che non si sono mai verificati per nessuna altra delibera» conclude la consigliera M5s Erika Alessandrini «basti solo pensare a tutte le volte che i consiglieri del centrosinistra hanno abbandonato l’aula, con scuse di ogni tipo, evitando cosi in tutti in modi di esprimersi sulla richiesta della Società Pescaraporto. Se dovessimo arrivare nuovamente a demandare al TAR ogni decisione in merito alla pianificazione urbanistica della città, solo perchè questa maggioranza, probabilmente, ha paura di esprimersi rispetto a quello che noi riteniamo un'evidente ed ingiusta speculazione, sarà mia premura segnalare il fatto alla magistratura, perchè questa volta, chi sbaglierà sarà costretto a pagare».