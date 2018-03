Banda del “buco” colta in flagrante in via Nicola Fabrizi

PESCARA. Alle prime ore del 4 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto Alessandro Tagliacozzo, 50enne, pluripregiudicato per furto, Antonio Landi, 51enne, con precedenti per furti, rapina e ricettazione e Massimo Oliva, 56enne, gravato da vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, tutti.

Si tratta di tre romani, in trasferta a Pescara che la sera del 3 gennaio, verso mezzanotte, sono stati notati da una pattuglia di militari in incognito che stava espletando un servizio mirato alla repressione di reati contro il patrimonio in questo ultimo periodo di festività.

Il personale, passando in via Nicola Fabrizi, ha notato un uomo, vestito di scuro e con uno zuccotto nero in testa che, con fare guardingo, passeggiava avanti e indietro lungo il marciapiede parlando al telefono a bassa voce. I militari hanno notato che l’uomo, conclusa la telefonata, è salito a bordo di una Ford Focus parcheggiata poco distante; pochi minuti dopo è sceso dall’auto e ripercorrendo lo stesso tratto di marciapiede, sempre in avanti e all’indietro, guardandosi intorno nervosamente.

Questa scena si è ripetuta per almeno una decina di minuti, tempo sufficiente ai carabinieri per capire che l’uomo stava fungendo da “palo” per i suoi complici intenti a compiere un furto; l’obiettivo più plausibile, tra i diversi esercizi commerciali presenti in zona, era una gioielleria lì vicino.

Approfittando di un momentaneo allontanamento dell’uomo, i militari si sono avvicinati con circospezione al probabile obiettivo e dall’interno di un bar adiacente alla gioielleria hanno sentito un inconfondibile rumore di attrezzi da carpenteria e colpi che si abbattevano su un muro, che risulterà poi essere quello divisorio tra i due esercizi.

Compresa la dinamica, i militari in borghese hanno cinturato l’area interessata, tenendo a vista i malviventi. Subito dopo è scattata la richiesta di rinforzi. Dopo qualche minuto sono giunte due pattuglie del Radiomobile che, con il loro intervento, hanno fatto partire il blitz.

E’ stato prima bloccato il “palo”, Massimo Oliva e, subito dopo, i carabinieri hanno fatto irruzione nel bar sorprendendo due complici che stavano già riempiendo le loro sacche di gioielli e preziosi vari prelevandoli nelle teche attraverso il foro praticato sul muro. Inutile il tentativo di fuga dei malviventi da una porta secondaria: i militari, però, avevano bloccato tutte le uscite mettendo in trappola i malviventi.

All’interno del bar, ai piedi del muro, sono stati trovati martelli, scalpelli, trapani ed altri attrezzi da lavoro, usati per praticare il foro alla parete, sufficiente ad infilare le mani e a sottrarre diversi monili in oro e pietre preziose del valore di quasi 30.000 euro. La refurtiva è stata recuperata.

I tre malviventi sono stati processati ieri mattina con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e il GIP, visti i loro precedenti, ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Sono, quindi, ad oggi ristretti presso la casa circondariale di San Donato.

La particolare perizia dimostrata dalla banda che è riuscita a identificare il giusto punto dove intervenire, eseguendo il buco nel muro alla giusta altezza per prelevare con le mani i gioielli dalle teche di esposizione, evidenzia una notevole professionalità in questo genere di azioni. E’ plausibile, pertanto, che almeno un componente del sodalizio, abbia effettuato uno o più sopralluoghi, nei giorni precedenti, sia al bar sia alla gioielleria, certamente approfittando dell’elevata presenza di avventori e clienti in costanza delle festività natalizie.