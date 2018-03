Allarme radioattività impianto Cirsu, M5S: «troppe domande senza risposte»

GIULIANOVA. Nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha sospeso l’autorizzazione al Cirsu dopo che tre carichi di rifiuti provenienti proprio dal consorzio di rifiuti abruzzese sono stato bloccati all’interno di un impianto della regione Lombardia.

Dai controlli sono state riscontrate elevate tracce di radioattività.

L’Arpa (agenzia regionale protezione ambientale) della Lombardia ha immediatamente segnalato l’accaduto all’Arta di Teramo, che a sua volta ha avvisato la Regione Abruzzo che ha provveduto alla sospensione del servizio.

Sono seguiti monitoraggi dai vigili del fuoco e da personale specializzato e dopo tre giorni di rilievi i cancelli sono stati riaperti. Secondo i verbali dell'Arta e sottoscritti dal Noe di Pescara nell'impianto non sono stati rilevati potenziali pericoli.

Dopo le verifiche l'Arta ha emesso un verbale dettagliato che ha tolto ogni dubbio sulle reali condizioni dell'are, aveva riferito Franco Gerardini, dirigente del servizio Ambiente regionale: «è stato escluso qualsiasi pericolo e quindi non ci sono più motivi per tenere chiusi gli impianti».

I carichi arrivati in Lombardia contenevano rifiuti urbani trattati a Grasciano che dovevano essere finire nell’inceneritore della provincia di Pavia.

Dalle prime ipotesi il problema potrebbe essere stato causato dalla presenza di rifiuti sanitari come pannoloni o addirittura liquidi per le analisi radiologiche.

Oggi però i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle ed i gruppi della provincia di Teramo tornano sul caso si pongono numerose domande sulla vicenda dei rifiuti radioattivi della discarica ex-Cirsu.

«Perché, se il rilievo della radioattività è avvenuto il 24 novembre, le autorità territoriali hanno fatto l’ispezione il 12 dicembre? Perché il CIRSU (e quindi il gestore) ha bloccato le attività solo il 7 dicembre anche se sapeva dal 25 novembre che c’era un allarme radioattività? Perché ancora nessuna istituzione ha emesso un comunicato ufficiale sull’accaduto? Perché c’era lo Iodio-131 nei rifiuti provenienti dal CIRSU? Perché i tre container sono in quarantena presso la ditta che ha fatto i rilievi, mentre i macchinari CIRSU sono tornati attivi a meno di un mese dai rilievi? Sono state controllate clinicamente le maestranze?»

E poi ancora: «perché il gestore si affida, per i trasporti, ad una ditta con alcuni imprenditori, in passato, coinvolti in una inchiesta per un traffico nazionale di rifiuti tossici e di fanghi velenosi dispersi nell’ambiente, come facilmente riscontrabile su internet? Perché il gestore non è dotato di scanner per la rilevazione della radioattività? Perché la ASL non ha ancora emesso, nessun documento ufficiale riguardo alle possibili ricadute sulla popolazione? Perché l’ARTA dice che “in considerazione delle misurazioni effettuate (….) non è stata rilevata alcuna presenza di radionuclidi (….)” e poi non allega le misurazioni? Perché il dirigente regionale ha permesso la riapertura dopo circa due settimane? Sulla base di quali dati? Regione, Provincia, ASL, Comuni, CIRSU: tutti in silenzio tombale. La cittadinanza ha il diritto di sapere».

Nelle scorse settimane la Procura ha aperto sul caso una inchiesta coordinata dal procuratore Luca Sciarretta, già titolare di un’inchiesta su presunte violazioni delle norme ambientali all’interno di quegli impianti.