Ripascimento Pescara sud: «i documenti ci sono tutti»

PESCARA. I documenti sul ripascimento sul litorale sud ci sono, è Foschi che non li ha cercati.

Replica così il vice sindaco Enzo Del Vecchio alle accuse mosse dal responsabile dell’associazione ‘Pescara Mi Piace’ che nei giorni scorsi aveva denunciato la mancata pubblicazione dei documenti inerenti i lavori di intervento al confine tra Pescara e Francavilla.

I lavori hanno interessato per lo più la zona antistante via Celommi con un’idrovora che ha risucchiato sabbia al di là degli scogli e l’ha poi sparata direttamente sulla battigia.

«Per uno avvezzo come Foschi a scartabellare sul sito del Comune sarebbe bastato inserire nel sistema di ricerca le parole più semplici come “ripascimento” o “litorale marino sud” ed avrebbe avuto tutto quello che cercava».

Come la delibera di Giunta Comunale 368 del 10 giugno scorso con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori e soprattutto all’interno ci sono i i riferimenti a tutti i pareri ed autorizzazioni che si sono resi necessari.

Con la determina dirigenziale n. 427 del 1 dicembre 2016, di otto pagine, si scoprono invece tutti i dettagli sull’affidamento dei lavori.

Il dirigente del settore Lavori Pubblici ha effettuato una preliminare indagine di mercato invitando 4 ditte, specializzate nel settore richiedendo un preventivo e la disponibilità ad eseguire i lavori in tempi brevi.

Sono arrivate 2 offerte: la più vantaggiosa in termini economici é risultata quella della ditta Omnia Nautica Soc. Coop. di Roseto degli Abruzzi che ha offerto un ribasso del 12% sull’importo a base di gara di 39.800 euro.

Il 15 giugno è stato comunicato alla ditta l‘accettazione del preventivo formulato, richiedendo ulteriore documentazione necessaria alla procedura di affidamento. I documenti sono arrivati, i lavori sono stati aggiudicati e pure terminati.

«Non ne azzecca una il prode guerriero Foschi», commenta Del Vecchio,

«spesso protagonista di denunce mai provate, ha ragione. Un po' di fango qua un po' di fango là e qualche titolo di giornale è presto fatto. Peccato che, in questa come in altre occasioni, le funeste previsioni di Foschi non abbiano mai trovato riscontri e se pure pone oggi argomenti di assoluta gravità per la gestione delle acque e/o per l’economia turistica dimentica che egli non è un quisque de populo qualsiasi ma uno che ha avuto impegni politico-amministrativi di primo piano e mai, allora, e quando ne aveva il potere ha fatto nulla per eliminare o superare quanto oggi “denuncia”».