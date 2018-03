Incarichi diretti per riqualificazione lungomare, Comune di Pescara ha rispettato la normativa?

PESCARA. Per i recenti affidamenti di incarico diretti relativi alla riqualificazione del lungomare sud e lungomare nord della città di Pescara il Comune ha rispettato la normativa?

A chiederlo all’amministrazione comunale è l’architetto Gianluigi D’Angelo, membro del comitato nazionale delegati Inarcassa per gli architetti della Provincia di Pescara, che sottolinea come la normativa che regola gli affidamenti diretti abbia subito una serie di modifiche da quanto è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici.

La disposizione normativa, infatti, stabilisce che prima di procedere all’analisi di un nuovo affidamento diretto bisogna valutare la possibilità «di ricorrere alle procedure ordinarie».

«Il Legislatore del nuovo Codice», spiega D’Angelo, «intende infatti con tale frase ribadire e confermare che i modelli base di scelta del contraente sono quelli ordinari, cioè procedura aperta e procedura ristretta intendendo altre strade come eccezionali in quanto possono essere utilizzate solo quando ricorrono specifici presupposti. Le procedure ordinarie quindi possono essere sempre utilizzate».

L’Anac chiarisce poi che «soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio», le stazioni appaltanti dovrebbero dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

Una ipotesi, fa notare D’Angelo, indubbiamente frequente nella concreta realtà degli affidamenti e confermata a Pescara dai quasi 1000 tecnici iscritti nell'elenco dei professionisti.

E' proprio l'introduzione della motivazione che differenzia la nuova norma rispetto alla precedente: l’affidamento diretto è possibile, per importi inferiori ad 40.000 euro ma solo ed esclusivamente se corredato da “adeguata motivazione”. Tale elemento prima non sussisteva.



LA MOTIVAZIONE

Ma come si motiva adeguatamente un affidamento diretto?

E’ sempre l’Anac che arriva in soccorso evidenziando la necessità di predefinire ed indicare preventivamente i criteri di scelta anche per l’affidamento diretto, il quale perde il pregresso carattere di “contrattazione e scelta libera”.

Sempre secondo l’Anac, inoltre, ha un ruolo essenziale: «Il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori».

E’ chiaro, spiega D’Angelo, che l'adeguata motivazione che può spingere ad un eventuale affidamento diretto non può prescindere da una valutazione comparativa con due o più operatori

Recentemente anche l’Autorità di vigilanza ha assunto una posizione severa invitando le amministrazioni ad inserire nei propri Piani la seguente direttiva: introdurre, «come criterio tendenziale, modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno n. 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro».

Il Comune di Pescara, chiede dunque D’Angelo, ha rispettato questa procedura? In caso negativo l’architetto chiede la revoca degli incarichi e a riapertura di una nuova procedura nel rispetto della normativa Vigente.

Nella prassi di controllo che quotidianamente svolge la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, spiega il presidente Andrea Tomasi, su segnalazione degli iscritti, di bandi di gara per affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, «frequentemente si riscontra un vulnus relativo alla determinazione dell’entità dei corrispettivi delle prestazioni professionali, soprattutto negli incarichi diretti dove, per eludere la soglia procedurale, spesso i compensi vengono volutamente sottostimati. Questa pessima prassi è assolutamente vietata».