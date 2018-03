C’è burrasca ma entrare in porto è più pericoloso: peschereccio costretto a rifugiarsi ad Ortona

PESCARA. Giovedì scorso la Maria Teresa, la barca più lunga del porto di Pescara, è stata costretta dalla burrasca a rifugiarsi nel porto di Ortona, dopo aver invano tentato di entrare in quello di Pescara.

Troppo pericoloso tentare di imboccare il porto, una contraddizione in termini che dovrebbe far sobbalzare i più visto che “andare in porto” in tutto il mondo significa mettersi al sicuro da burrasche anche fuor di metafora. A Pescara se c’è burrasca il pericolo maggiore non è il maltempo ma il porto che costruito così com’è presenta troppe insidie comprese le secche che sono il maggior pericolo.

Ed ovviamente è così da sempre, da quando è stato costruito questo porto tra il 2000 ed il 2004.

Lo scorso 28 dicembre c’era una burrasca da nord e la Maria Teresa, che è una barca che sta in pesca con ogni tempo, dopo un paio di tentativi di entrare nel porto di Pescara attraverso l’attuale imboccatura di scirocco, ha dovuto desistere e dirigere verso Ortona.

Un problema non di poco conto per una imbarcazione che, come detto, lavora tutti i mesi dell’anno.





«Il problema dell’imboccatura sbagliata del porto attuale, come quello del PRP da poco approvato dalla Regione», spiega Antonio Spina, «rientra in quella abitudine dei progettisti di porti di dare soluzione, quando progettano, a uno solo dei due aspetti critici dei porti: o l’imboccatura o l’agitazione interna al porto».

Nel caso dell’attuale ingresso a scirocco del porto di Pescara, Spina ha denunciato questo problema fin dall’inizio (nel 2001) prima della costruzione del braccio di levante (2005), e aveva detto che avrebbe creato difficoltà al rientro in porto con burrasca da nord.

«Il motivo», spiega Spina, «è che le barche, per entrare nell’imboccatura di scirocco, devono mettersi di traverso alla burrasca da nord mettendo in pericolo barca ed equipaggio. Inoltre sottovento alla diga lo spazio per manovrare in tranquillità è ridotto (150 metri) ed una barca grande (o un traghetto) si trova subito addosso agli scogli del braccio di levante sottovento alla diga».

Già è capitato diverse volte che i pescherecci siano andati a “strusciare” su di essi e per fortuna non ci sono stati danni gravi alle barche e agli equipaggi.

La Capitaneria di Porto ha pensato di salvaguardare l’Amministrazione emanando anni fa una ordinanza in cui si dice che le barche (o i traghetti) già con mare forza 4 (cioè mezzo mare mosso, come si dice in banchina) si devono mettere alla cappa o devono dirigere su un altro porto: ad Ortona per i pescherecci; ad Ancona i traghetti (come succedeva in passato quando c’era il servizio con Spalato).

E per il futuro? Si intravedono ancora problemi perché. come spiega Spina, i progettisti del nuovo Piano Regolatore Portuale (che sono gli stessi di quello sbagliato attuale) hanno pensato bene di rivolgere di nuovo le imboccature verso le due traversie prevalenti nei paraggi: la darsena per i pescherecci ha l’imboccatura rivolta a maestrale; il bacino commerciale per i traghetti ha l’imboccatura rivolta a levante-scirocco.

Cosa vuol dire? Che sia i traghetti sia i pescherecci si troveranno in difficoltà a rientrare ciascuno nel proprio porto con traversia opposta a quella dell’imboccatura, perché dovranno offrire il fianco alla burrasca.

«E’ questo il modo di progettare la parte marittima di un porto?», contesta Spina.







IL PROBLEMA TRAGHETTI

I dubbi sono tanti. Il primo che Spina mette sul piatto è quello dei traghetti che devono rispettare orari e giorni di arrivo in porto: «come faranno ad offrire un servizio puntuale ? Come si può pensare di creare una tratta di collegamento stabile se poi un traghetto si trova costretto a sbarcare automobili e passeggeri in un altro porto?»

Spina e il suo gruppo di lavoro hanno spiegato e rispiegato questi aspetti nelle varie occasioni e allora l’Amministrazione regionale ha pensato (male) di eliminare la darsena pescherecci dal Piano regolatore portuale e di far rientrare i pescherecci nel fiume deviato (50 comandanti su 50 hanno firmato contro il PRP e contro la darsena ad essi riservata).

Ma il problema rimane, anzi si complicherebbe, perché l’imboccatura del fiume deviato è rivolta a levante e i problemi si moltiplicano invece di ridursi: «perché, come abbiamo spiegato nelle Osservazioni», continua Spina, «l’imboccatura sarà soggetta ai depositi del fiume che lì vi arriva con lentezza (il fiume lento aumenta i depositi di limo) e agli interrimenti che il nuovo tratto creerà. Inoltre, lo spazio sottovento per manovrare in caso di rientro con burrasca è di soli 70 metri e quindi troppo piccolo, anzi più piccolo di quello attuale di 150 metri. D’Alfonso non si è reso ancora conto che delle tre parti del Piano regolatore portuale (la darsena per i pescherecci, il fiume deviato, il bacino commerciale) non ce n’è nemmeno una buona da salvare».