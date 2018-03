Ente Manifestazioni pescarese: la giunta Alessandrini punta su Angelo Valori

PESCARA.Nuovo Cda per l’Ente Manifestazioni Pescaresi. L’Assemblea ha designato la nuova composizione dell’istituzione culturale di punta della città. Il nuovo presidente è Angelo Valori, 56 anni, musicista e docente del Conservatorio Luisa d’Annunzio di Pescara. Fanno parte del nuovo Cda: Carla Tiboni, 52 anni, avvocato e presidente della Fondazione Edoardo Tiboni per la Cultura; Antonio Tiberio, 36 anni e presidente Arci Pescara; Nicola Maiale 37 anni, libero professionista e Marco Di Giacomo, 34 anni, esperto in materie amministrative e responsabile Ufficio Gare e Appalti CoSveGa.

Il nuovo cda espressione del centrosinistra dovrà ora provare a fare meglio rispetto ai predecessori che hanno lasciato un buco da oltre 500 mila euro e molti dubbi sulla gestione rimasti oscuri.



Alcuni mesi fa il M5S ha ingaggiato una battaglia di trasparenza dei conti rimasti per la verità sempre poco chiari oltre ad una trasparenza sempre carente scoprendo che le perdite ammontavano a 500 mila euro. Non esattamente una gestione virtuosa, dunque, eppure non c’è mai stato alcun amministratore che si sia prodotto in una tirata d’orecchie o abbia chiesto spiegazioni sulle cause.



«Questa disastrosa situazione finanziaria dell’Ente Manifestazioni deve essere spiegata ai cittadini ed alle realtà che operano nel settore» commentarono i consiglieri del M5s che si sono visti negare atti e furono costretti a rivolgersi al Difensore civico regionale.

Un buco probabilmente legato anche ad una serie di bonus e benefit a vantaggio della politica e di chi vi gira intorno.

Sta di fatto che il sito dell'Ente non ha mai avuto una sezione trasparenza come le leggi dello Stato impongono da diversi anni e come questo sia possibile rimane un mistero nel mistero.

Guarda invece al futuro l’assessore Giovanni Di Iacovo che evidenzia l’azzeramento e poi ringrazia sentitamente i predecessori «a nome dell’Amministrazione e della città ringrazio i precedenti consiglieri per il lavoro svolto di cui abbiamo apprezzato sia le proposte, che l’impegno profuso per traghettare questa istituzione verso un futuro nuovo: dall’ultimo presidente Raffaele De Ritis, a Lucio Fumo che ha costruito storiche stagioni culturali in seno all’Emp».

Secondo l’assessore c’è da stare tranquilli perchè i componenti hanno «tutti capacità amministrative,competenza e progettualità culturale, e li aspetta il compito di rilanciare un'istituzione centrale della cultura regionale, che da un lato vive alcune difficoltà e dall'altro ha enormi potenzialità dal punto di vista delle strutture e delle proposte e offerta culturale».

Secondo i consiglieri comunali di Forza Italia, Marcello Antonelli, di Pescara Futura, Carlo Masci, e di Pescara in Testa, Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore, dopo l’annuncio della volontà della Fondazione PescarAbruzzo di uscire, anch’essa, dal Cda dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, tagliandole i relativi fondi, e minacciandone la sopravvivenza stessa hanno spiegato che «l’unica via per salvare l’Ente Manifestazioni Pescaresi così come le strutture adibite a ospitare attività culturali in città, come il Museo Colonna o il Teatro d’Annunzio, è la costituzione di una Fondazione che, partendo dal Comune, sia capace di attrarre e intercettare partner pubblici e privati e di veicolare le iniziative artistiche e turistiche che sono l’ossatura della nostra economia. Era questa la strada che già stavamo valutando con la precedente giunta Albore Mascia e che di fatto è l’unica percorribile se non vogliamo veder svendere e privatizzare il nostro patrimonio. Inoltre è ora di chiarire definitivamente i rapporti con la Fondazione PescarAbruzzo che auspichiamo torni a svolgere il ruolo tipico di tali Istituzioni, ovvero finanziare le attività culturali più meritevoli e storiche, come, in questo caso, il Festival Jazz».