Anno nuovo, fogna vecchia in mare: l’inquinamento di Stato continua

PESCARA. Continuano senza sosta gli sversamenti in mare dopo le piogge anche d’inverno e anche quando le persone non fanno il bagno. Questo significa che l’inquinamento “per inefficienza degli enti pubblici” continua indisturbato.

L’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ ha deciso di tenere desta l’attenzione sulla problematica ed ha acquisito i dati inerenti gli ultimi sversamenti avvenuti nel fiume alle prime gocce di pioggia, per la precisione 7 da novembre a fine dicembre: il 3 novembre scorso è stato aperto il bypass per non mandare in tilt il depuratore, determinando lo sversamento diretto dei liquami non depurati nel fiume e nel mare, alle 18.45 e richiuso alle 7.30 del 4 novembre; poi di nuovo sversamenti di liquami non depurati dalle 22 del 6 novembre alle 6.15 del 7 novembre; ancora liquami in mare dalle 21 dell’8 novembre alle 7.15 del 9 novembre e di nuovo dalle 21.30 dell’11 novembre alle 7.30 del 12 novembre.

Il problema si è ripresentato il 25 novembre quando, ancora, la ditta che a tutt’oggi gestisce il depuratore ha ritenuto necessario aprire il bypass alle 20.30 per poi richiuderlo solo alle 9.30 del 26 novembre; stesso problema dalle 12.50 del 28 novembre alle 7.30 del 29 novembre.

Infine l’ultimo sversamento diretto di liquami non depurati c’è stato dalle 22.10 del 20 dicembre alle 6.50 del 21 dicembre, in tutto parliamo di circa 80 ore di sversamenti diretti in mare di liquami e feci non passate dal depuratore, con immaginabili effetti sulla qualità delle acque.





«Una situazione che genera effetti che non conosciamo, visto che il sindaco Alessandrini, sperando forse che il freddo facesse spegnere l’attenzione verso il mare, si è ben visto dal chiedere all’Arta di effettuare campionamenti straordinari per verificare cosa stia accadendo nel nostro mare, soprattutto considerando che per tamponare quegli effetti viene usato acido peracetico», spiega Armando Foschi di Pescara Mi Piace.

«Esattamente come previsto, finita la festa gabbato il santo, ossia arrivato l’inverno è sceso il silenzio sulla questione dell’inquinamento di mare e fiume, problema che verrà riesumato solo a maggio, se non giugno, quando, riaperti gli ombrelloni, di nuovo il nostro mare sarà fuori servizio – ha sottolineato Foschi -. Ovviamente raccoglieremo gli ultimi dati che andranno a integrare i precedenti esposti già depositati in Procura, per capire come sia possibile e se sia effettivamente legittimo aprire i bypass e sversare nel fiume e nel mare liquami non depurati, anziché provvedere con misure d’emergenza alternative che, dopo due anni di episodi simili, non dovrebbero più nemmeno rappresentare un’emergenza o un’eccezionalità. Ciò che ci preoccupa – ha aggiunto Foschi – è la totale inerzia delle Istituzioni, a partire dal sindaco Alessandrini, che si trastulla tra una conferenza stampa in cui annuncia la costruzione di un nuovo depuratore, anzi due, anzi tre, all’altra conferenza in cui annuncia ancora la realizzazione di vasche di contenimento, opere che prima di due o tre anni non saranno pronte. E nel frattempo tra cinque mesi staremo di nuovo con i liquami in un mare non balneabile per la terza stagione consecutiva. Ovviamente a inizio anno promuoveremo una riflessione pubblica sulla problematica che sta distruggendo l’economia pescarese».





Intanto nel frattempo l’Aca ha affidato la gestione del depuratore di Pescara il più grande e l’unico affidato all’esterno (da sempre) ad una società sarda o campana che ha avuto anche per un breve periodo una interdizione prefettizia con il sospetto di eccessiva vicinanza ad un clan camorristico poi revocata dal Consiglio di Stato. La società è subentrata alla Di Vincenzo che dall’80 deteneva la gestione dell’impianto.



Ma la propaganda non si ferma e così Comune di Pescara, Aca ed Ersi hanno firmato una convenzione «per l’esecuzione dei lavori necessari a migliorare l’efficienza tecnica dell’impianto di depurazione di Pescara, in attesa dell’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo depuratore».



«E’ un protocollo di sostanza», ha detto il sindaco Marco Alessandrini, «che serve ad ottimizzare i tempi perché gli interventi possano produrre effetti già per la prossima stagione balneare. Abbiamo molto a cuore il tema della qualità delle acque che dipende da una serie di circostanze, fra cui lo stato di salute del fiume. Com’è noto Pescara dovrà dotarsi di un nuovo depuratore e le procedure sono da tempo avviate con tutta la filiera istituzionale, perché chi ha responsabilità di governo deve agire e non limitarsi agli slogan. Noi lo stiamo facendo rompendo un’inerzia durata troppo. In attesa dell’impianto e insieme ai lavori di taglio della diga foranea, vogliamo agire ulteriormente per alleggerire il carico del depuratore attuale, affinché funzioni meglio e faccia il suo dovere appieno, depurando acque di prima pioggia che finiscono in mare con tutto il loro carico. Perché ciò avvenga senza problemi, grazie ai fondi della Regione per la depurazione, abbiamo un budget di 30 milioni di euro per tutto, il Comune si farà carico della progettazione, l’ACA sarà il soggetto realizzatore e l’Ersi l’ente di controllo. Se avessimo avuto un commissario, come richiesto alla Regione e al governo Renzi, le procedure sarebbero state più snelle, operiamo lo stesso, attraverso un’intesa che impegna la filiera e le risorse disponibili».



Nel frattempo -come da almeno 30 anni a questa parte- ogni volta che piove per “tutelare” il depuratore la fogna viene dirottata in mare senza alcun filtro o depurazione.