Dopo il tentato suicidio: «Così ho ucciso mia madre il giorno di Natale»

PESCARA. L’ha avvelenata con 15 iniezioni del farmaco che normalmente assumeva (in dosi di gran lunga inferiori). Così ha portato a termine il suo progetto omicida che covava probabilmente da molto tempo e al termine di un periodo particolarmente duro, caratterizzato da problemi e depressione.

Poi ha tentato il suicidio, non riuscendoci. E questi sono stati i due errori che hanno permesso di svelare la verità di quanto accaduto durante l’ultimo tragico Natale.

I carabinieri di Pescara hanno notificato oggi a Sandro Buoiocchi, 51enne Pescarese, il decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario aggravato.

E’ accusato di aver ammazzato Lucia Zafenza, sua madre, 74 anni, con l’iniezione di 15 dosi di Eparina in pancia. I particolari sono stati raccontati da lui stesso davanti al magistrato in una dettagliata confessione poi avvalorata da numerosi indizi e riscontri documentali.

L’indagine che ha portato all’emissione del provvedimento ha avuto inizio la mattina del 27 dicembre quando un 53enne pescarese, il fratello di Buoiocchi, ha denunciato, presso la Stazione Carabinieri di Pescara, la scomparsa del fratello allontanatosi da casa poco dopo le 6 della mattina di Natale senza più farvi ritorno.

I tentativi di rintracciarlo telefonicamente sono risultati vani: in un primo momento lo scomparso non rispondeva al telefono e successivamente l’apparecchio è stato spento.

Al termine della denuncia, l’uomo ha attribuito la scomparsa del fratello allo stato depressivo in cui si sarebbe trovato a seguito del decesso della mamma nel giorno di Natale.

La strana coincidenza ha fatto scattare un campanello d’allarme ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini.

I militari si sono messi alla ricerca dell'uomo anche attraverso le celle telefoniche ma hanno anche cercato di ricostruire le case della morte della donna.

Fino a quel momento, infatti, il decesso della madre 74enne, affetta da gravi patologie croniche, era stato attribuito ad arresto cardiaco, così come attestato anche da un primo esame condotto del medico legale.

I carabinieri hanno poi perlustrato l’abitazione dell’uomo. In casa c'era anche la sorella e i militari hanno trovato tre biglietti, scritti dall'uomo scomparso, nei quali l’uomo manifestava chiari intenti suicidi, chiedendo anche perdono ai familiari per quanto fatto.



I MESSAGGI SHOCK

In un messaggio diceva di voler «dare fuoco alla casa, ma non volevo colpire innocenti» e forse proprio a questo serviva la tanica di benzina trovata nell'automobile; in un altro diceva di volersi «buttare dal ponte del mare ma non ho il coraggio, spero di farla finita coi farmaci»; in un altro ancora si parlava del Natale e «mentre tutti festeggiano in famiglia io sono solo in casa con mia madre che è quasi morta».

Intanto, verso le ore 17 del 27 dicembre, l’uomo è stato rintracciato all’interno della propria Panda sulla banchina del molo sud del porto di Pescara da una pattuglia della Polizia di Frontiera e dalla Capitaneria di Porto, privo di sensi, a seguito dell’assunzione volontaria di una massiccia dose di farmaci. Le confezioni del medicinale sono state trovate all’interno dell’auto.



Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale l’uomo è stato ricoverato in rianimazione, mentre all’interno dell’auto è stato trovato un altro biglietto col quale si scusava del proprio insano gesto.

Alla luce di tali chiari indizi e non potendo, quindi, escludersi ancora che il decesso dell’anziana madre fosse avvenuto non per cause naturali, la mattina del 28 dicembre, i carabinieri, con il pubblico ministero Anna Rita Mantini, hanno interrogato Buoiocchi in ospedale, alla presenza del legale.

E’ in quella sede che a verbale l’uomo ha ammesso la propria responsabilità sulla morte della mamma chiarendo i dettagli dell’omicidio.

Il reo confesso ha detto di aver agito per porre fine allo stato di sofferenza della madre.





Ulteriore riscontro si è avuto grazie alla collaborazione di un cittadino che, passeggiando nella Pineta Dannunziana nel tardo pomeriggio del 27 dicembre, ha trovato a terra una ricetta medica, priva dell’indicazione del paziente perché strappata ma comunque riconducibile a Buoiocchi grazie alla presenza del codice fiscale della madre.

Sul retro c'era un messaggio -scritto a mano- di perdono ai propri familiari, nel quale veniva ribadita la volontà di uccidersi dopo aver causato la morte della mamma.

Dopo un sopralluogo nell'abitazione i militari hanno trovato altri manoscritti dall’uomo, tutti dello stesso tenore dei precedenti, nonché una fiala di Eparina ancora sigillata e 4 siringhe monouso già utilizzate che sono state sequestrate.

A rafforzare i gravi elementi indiziari già raccolti, nell’autovettura sono stati sequestrati 11 fiale monouso di Eparina già utilizzate, che come le 4 già trovate in casa, coincidono esattamente con il numero delle iniezioni praticate dall’uomo per causare il decesso della madre, come riferito in sede di interrogatorio.

L’Autorità Giudiziaria, benché il funerale della vittima sia stato già celebrato nel pomeriggio del 27, ha disposto nella mattinata del 28, presso l’Obitorio di Chieti, l’autopsia del corpo della vittima per stabilire le esatte cause della morte, dato che il corpo non evidenziava alcun segno di violenza apparente.

Il provvedimento di fermo è stato notificato dai carabinieri la sera del 28 dicembre presso l’ospedale di Pescara, luogo in cui si trova tuttora ristretto il reo confesso.

Questa mattina invece è stato condotto l’interrogatorio di garanzia dal gip del Tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, al termine del quale è stato convalidato il fermo ed applicata la custodia cautelare in ospedale e dopo le dimissioni, in carcere.