Variante sud, comitati e cittadini dicono ancora no alla nuova proposta di Anas

L’AQUILA. Due giorni fa si è tenuto un nuovo incontro pubblico per discutere l’ ennesima proposta progettuale ANAS di Variante Sud

L’organizzazione è stata affidata ai comitati e alle associazioni riunite (Italia Nostra, Associazione Panta Rei, ArcheoClub, Comitato S.T.S.A (Sviluppo Territoriale Sostenibile Aquilano) - Comitato civico di Barisciano e frazioni, San Gregorio Rinasce Onlus, Onna Onlus, Pro Loco Onna Onlus, Centro Anziani Onna, La Terra dei Figli, Associazione Terre Civiche, Salviamo la Piana, Tracturo3000, Imprenditori locali S.S. 17 ecc.).

I cittadini di L’Aquila, Paganica, Bazzano, Onna, San Gregorio, Fossa e Barisciano, hanno partecipato in massa all’assemblea, nonostante i giorni di festa, ribadendo all’unanimità, insieme ai comitati e alle associazioni del territorio aquilano, la propria netta contrarietà al progetto “Variante Sud Lotto C Bazzano/ San Gregorio”.

I referenti hanno aggiornato gli intervenuti sul deposito, presso le amministrazioni dell’Aquila, di Poggio Picenze, Fossa e Barisciano, dell’ ultima "nuova" versione del tracciato Anas, denominata 9 E.

É intervenuto al tavolo anche il sindaco di Fossa, Boccabella, che si è dichiarato contrario all’ipotesi 9E ribadendo il suo sostegno alle popolazioni più direttamente interessate all’opera viaria (Onna e San Gregorio).

L’ amministratore ha inoltre dichiarato di essere ancora favorevole all’ipotesi alternativa di Variante Sud elaborata, nei mesi precedenti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali, proposta e depositata ufficialmente dalle Associazioni e dai Comitati all'Ufficio VIA regionale, in occasione dell’inchiesta pubblica.

Al sostegno esplicito del sindaco di Fossa si è associato il coro unanime dei referenti dei comitati e delle associazioni riunite e dei tanti cittadini intervenuti i quali hanno insieme condiviso i principi ispiratori che hanno portato alla redazione dell’idea alternativa di progetto: partecipazione, economicità, sostenibilità ambientale, utilità sociale e sicurezza. «Caratteristiche queste che non appartengono affatto all’ennesima nuova ipotesi di Variante elaborata recentemente, né a nessuna delle alternative di Variante SUD», hanno denunciato i cittadini.

«Infatti Anas ha finora predisposto progettazioni che impongono opere faraoniche (es. sovrappassi, terrapieni, cavalcavia, etc.) del tutto sovradimensionate rispetto ai reali flussi di traffico quanto dispendiose per le tasche dei contribuenti e non rispondenti alle reali esigenze delle comunità locali, con l’esclusione dei borghi delle frazioni di Paganica, Onna e S. Gregorio (e delle attività economiche locali presenti lungo l’attuale statale 17) dai principali flussi di traffico che sarebbero cosí deviati verso Sud e lontano dalle numerose attività esercenti in zona».

«Tutti i progetti proposti, compreso l’ultimo, il 9E, hanno un forte impatto ambientale implicando un gravissimo consumo di suolo in difformità con gli stessi principi dichiarati dalle linee guida del nuovo piano regolatore comunale, prevedendo, anche all’economia rurale locale drammatici effetti sulle famiglie il cui reddito si basa sui proventi del settore primario. Nessuna proposta Anas risolve poi l’annoso problema della sicurezza sull’attuale S.S. 17: prevale l'idea malsana secondo cui il dissesto nel quale vertono le infrastrutture già esistenti si risolve costruendo ex novo un’altra strada, impattante, anziché concentrandosi nell'adeguare e mettere in sicurezza l'esistente», hanno dichiarato le associazioni.