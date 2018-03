Bando tra Natale e Capodanno: 3 incarichi esterni per 90 mila euro

PESCARA. Bando lampo al Comune di Pescara: si cercano due tecnici ed un esperto di comunicazione (gestione csm ma anche social media) per lo svolgimento di attività all’interno del “centro di monitoraggio e gestione della sicurezza stradale” (contratti co.co.co).

Un progetto importante nell’ambito della messa in sicurezza delle strade a rischio e per la salvaguardia di utenze deboli.

Il bando è stato pubblicato lo scorso 21 dicembre, è possibile candidarsi fino a domani alle ore 11: in totale poco meno di 10 giorni di tempo con in mezzo vigilia, Natale e Santo Stefano. Tra un pandoro e un panettone quanti saranno riusciti a scorgere il bando, redigere il curriculum, inviare la candidatura via pec?

La graduatoria sarà stilata il 31, ultimo giorno dell’anno, sabato.

Il Comune ha fretta, pare, e non c’è tempo da perdere.

Ma c’è chi nell’attesa fa scorrere il tempo facendo pronostici e garantendo l’ingresso di ‘vecchie conoscenze’ ed è subito totonomi.

Gli incarichi saranno della durata di 12 mesi per 30 mila euro lordi l’uno. I soldi ce li mettono Comune e Regione.





TRE I PROFILI RICHIESTI

Nel curriculum dell’esperto in comunicazione dovrà esserci una Laurea in Scienze della Comunicazione o essere iscritto all'albo dei giornalisti, l’approfondita conoscenza di programmi di web editing (WordPress o Joomla), conoscenza del pacchetto Adobe ( Photoshop, Indesign, Illustrator), conoscenza dei social media, gestione multimediale audio video animazioni e presentazioni, buona conoscenza dell'inglese, competenze nelle ricerche del web, gestione della posta elettronica gruppi e mailing list.

Tra i compiti che dovrà svolgere ci sarà l’attività di webmaster del sito del Centro di monitoraggio, la gestione della comunicazione web e social media, l’organizzazione dell'ufficio nei rapporti con l'esterno e la collaborazione con la direzione tecnica del centro.

Oltre al “comunicatore” si cerca anche un laureato in architettura, ingegneria, urbanistica ma anche altra laurea accompagnata da un curriculum «specifico nelle analisi di dati statistici e territoriali».

Il tecnico dovrà effettuare analisi ed elaborazione dati di traffico forniti da rilievi strumentali, individuazione di nodi ed aree critiche, resa grafica e cartografica dei risultati delle analisi.

Tra i requisiti richiesti approfondita conoscenza di Excel, conoscenza e capacità operativa con programmi di grafica Bitmap e di grafica vettoriale, competenza nella ricerca web, gestione della posta elettronica, mailing list, buona conoscenza della lingua inglese».

Il secondo tecnico dovrà invece avere una laurea in architettura o in ingegneria più l'abilitazione alla professione e iscrizione all'Albo.

Dovrà occuparsi del coordinamento delle fasi di analisi ed elaborazione dei dati di traffico e incidentalità, dovrà redigere il rapporto finale di ciascuna azione progettuale, valutare i punti critici e le aree di problema per i temi del traffico e di sicurezza stradale, valutare le criticità e proporre interventi progettuali in collaborazione con le strutture tecniche dell'ente.

Dovrà anche occuparsi della formazione del personale tecnico sull'analisi di traffico e di incidentalità sulla progettazione stradale e sulle tecniche finalizzate alla tutela dell'utenza debole.

Tra i requisiti richiesti anche la «qualificata competenza e comprovata esperienza nel settore della pianificazione del traffico della sicurezza stradale e della progettazione di strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile».







IL COLLOQUIO ORALE (FORSE)

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici esaminerà preliminarmente le domande arrivate verificando la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese.

Seguirà poi la graduatoria tra i candidati che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60; il dirigente si riserva di effettuare un colloquio in caso di parità di punteggio riportato.

Si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, ovviamente se il candidato sarà in possesso dei requisiti richiesti.