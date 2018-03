Porto Pescara, gli operatori sperano nel 2017 ma…

PESCARA. Il 2017 sarà (di nuovo) l’anno zero del porto di Pescara.

E’ quello che sostengono gli operatori del porto che ritengono che il 2017 sarà l’anno decisivo per determinare se Pescara avrà un ruolo futuro nei traffici marittimi nazionali ed internazionali o se la regione dovrà rinunciare per sempre alle prerogative che la prima città d’Abruzzo può mettere al servizio dei flussi marittimi, in particolare quelli turistici e passeggeri.

Aspettative dunque alte, forse troppo se si considera i tempi biblici delle opere pubbliche in Italia. Con buona approssimazione si può di certo dire che nel 2017 i problemi del porto non saranno risolti e se proprio tutti saranno così bravi al massimo si sarà rotta la diga foranea, lavori che seppure la propaganda governativa fa apparire vitali da soli non bastano.

Lo si capisce facilmente perchè il taglio è spostato verso sinistra e l’acqua del fiume se non incanalata non uscirà dalla nuova apertura se non in minima parte.

Allora l’anno cruciale -sempre che tutto vada per il meglio- sarà il 2020...

«Nel corso del 2016», spiegano gli operatori, «si sono verificati una serie di eventi, sia positivi che negativi, che hanno fatto sì che l’anno che sta per cominciare sarà quello decisivo per le sorti dello scalo. Solo per citare i più recenti, il mese di luglio ha visto l’ennesimo insabbiamento dei fondali della darsena commerciale, provocando l’interruzione dei rifornimenti via mare di idrocarburi. Interruzione che purtroppo perdura, visti i ritardi che non hanno ancora consentito l’avvio del mini-dragaggio d’urgenza (!) programmato per consentire alla motocisterna Galatea di tornare a scalare il nostro porto, seppure a mezzo carico».

«Anche l’addio che la Snav ha dato al nostro porto», continuano gli operatori, «visti i risultati a dir poco deludenti del traffico passeggeri effettuato nelle ultime due stagioni con un mezzo adatto al trasporto dei soli passeggeri a causa della inadeguatezza dei fondali portuali. Perciò, in assenza di forti iniziative istituzionali, difficilmente il 2017 vedrà l’Abruzzo collegato via mare con l’altra sponda dell’Adriatico. Dispiace inoltre vedere interrotti i rapporti con il gruppo armatoriale privato più importante al mondo, l’unico che con i propri mezzi tecnici ed economici sembra oggi avere la capacità di assicurare la sopravvivenza di Pescara e dell’Abruzzo nel panorama dei traffici marittimi in Adriatico».



Ed è chiaro che le aziende operanti nei settori commerciale e turistico (poche in verità quelle direttamente interessate dalle condizioni disastrose del porto) si è fatta, se possibile, ancora più precaria; alcune di queste non esistono più dal punto di vista dell’organico e delle attrezzature, «atteso che l’ultima nave con merci secche è approdata nel luglio 2011, e si può dire di fatto che non abbiano mai ripreso effettivamente a lavorare».





Per chi invece è rimasto e vuole continuare a sperare nel porto oggi ha un nuovo appiglio ed è il Piano regolatore portuale in parte approvato ma non tutto andrà liscio per come le procedure sono state gestite e dunque è facile prevedere nuovi intoppi, ulteriore scotto che si dovrà pagare per alcune superficialità che si potevano evitare.

«Ora è il momento di passare alla realizzazione dei primi interventi», dicono gli operatori, «sui quali non vogliamo esprimere alcun giudizio di carattere tecnico in merito agli adempimenti autorizzativi e di tipo ambientale , qualunque essi siano. In molti ne hanno parlato, alcuni anche a sproposito. Chiediamo solo la stessa risolutezza per poter ricominciare a programmare un futuro consono ed in linea con gli investimenti economici e professionali fatti negli ultimi 30 anni. Altro elemento positivo è il riconoscimento che finalmente il Consiglio Regionale ha operato della pari dignità tra utenti portuali».



Infine, ci sarà da giocare la delicata partita delle Autorità di Sistema Portuale.

Intanto la propaganda politica continua con manifesti giganti pagati dalla Regione veloce che ci assicura che è tutto fatto ed è tutto a posto.