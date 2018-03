Ostetricia Pescara, «al nido carenza di infermieri e sovraffollamento»

PESCARA. Una situazione insostenibile più volte denunciata dai dipendenti che si sono rivolti al sindacato Nursind affinchè chiedesse provvedimenti urgenti.

Il sindacato degli infermieri riceve infatti continue segnalazioni riguardante il sovraffollamento del nido annesso al reparto di Ostetricia dell’ospedale di Pescara, al 4° piano.

Il segretario provinciale, Antonio Argentini, ha inviato una lettera alla Regione Abruzzo, al presidente D’Alfonso , all’assessore alla sanità Silvio Paolucci, al direttore Muraglia e alla direzione Sanitaria Aziendale ASL Pescara .

Le culle del nido dove sono collocati i neonati dovrebbero essere 21, corrispondenti a 21 posti letto delle rispettive mamme che soggiornano normalmente pochi giorni.

«Le nascite», sottolinea Argentini, «non possono essere posticipate in quanto si metterebbe a rischio la vita dei nascituri ma con la chiusura dei punti nasciti di Penne e Popoli l’incremento è stato esponenziale insieme all’aumento di cittadini immigrati».

La chiusura dei punti nascita imposto dalla regione Abruzzo su disposizione del ministero della sanità e attuato dalla ASL Pescara, secondo il sindacato, non è stata accompagnata da una riorganizzazione programmatica con aumento dei posti letto per far fronte alle aumentate richieste.

«Il personale, attualmente», sottolinea il Nursind, «è composto da 12 infermieri e 1 puericultrice che risulta insufficiente ad assicurare un’assistenza adeguata in quanto il numero dei neonati presenti giornalmente variano tra i 30 e i 40».

Al nido si eseguono anche prestazioni assistenziali ad alta intensità di cure che normalmente vengono eseguiti in Terapia intensiva neonatale per mancanza di posti.





Un altro problema è rappresentato dalla dislocazione delle mamme dei neonati che sono distribuite in reparti diversi sullo stesso piano, ostetricia annessa, ginecologia e sala parto dove sono previsti dei posti letto di neonatologia .

«Il trasporto del neonato alla degenza della mamma», spiega Argentini, «è assicurato dall’infermiera del nido che nel turno pomeriggio e nel turno di notte lascia la collega, da sola, ad assistere i neonati nel nido e nell’unità di degenza».

Il personale risulta insufficiente in particolare nel turno di pomeriggio e di notte, come fa notare Argentini: «il personale attualmente in servizio è palesemente insufficiente ad assicurare un’assistenza adeguata, a causa degli enormi carichi di lavoro che mettono a rischio i piccoli pazienti e lo stesso personale, oltretutto esposto ad uno stress psicofisico inaccettabile che comporta un potenziale incremento di errori e di conseguenti denunce da parte dei loro familiari».

Il sindacato è soddisfatto per l’assunzione, tramite progetto regionale ”Umanizzazione delle cure”, di 8 infermieri e 8 operatori socio sanitari da destinare ad alcuni reparti dell’ospedale: «apprezziamo lo sforzo ma purtroppo non basta».