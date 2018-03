Milleproroghe, «la maggioranza tenta l'attacco alla Pineta dannunziana»

PESCARA. L'unico polmone verde della città di Pescara rischia di essere trasformato e stravolto?

I 5 stelle e Forza Italia alzano la voce contro il progetto di legge 374/2016, denominato "Milleproroghe", che al suo interno contiene una serie di provvedimenti definiti dalla minoranza come «pericolosi» per la regione.

Da tre giorni in commissione bilancio di Regione Abruzzo si sta discutendo la finanziaria regionale. Nelle ultime ore in commissione è circolata proprio la nuova proposta "Milleproroghe" che sta agitando i pensieri di pentastellati e forzisti. Il pressing potrebbe portare ad una marcia indietro?

I 5 Stelle vanno all’attacco: «si tratta dei soliti espedienti che la politica è abituata a usare, modifiche di articoli che modificano altri articoli, che modificano altre leggi, fra l'altro in un provvedimento che contiene interventi su tematiche assai differenti».

I pentastellati citano il comma 6 con il quale la Regione trasferisce ai Comuni senza oneri per il bilancio regionale (e quindi a carico delle casse già dissestante dei comuni), con il benestare dell'Osservatorio Regionale, le funzioni in materia di sport, le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e, soprattutto, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento in materia di difesa del suolo e di risorse idriche.

«Senza strumenti, né risorse finanziarie», contestano Marcozzi e Pettinari, «i comuni dovranno svolgere una funzione di vitale importanza per la sicurezza dei nostri territori. Ci chiediamo come possano i Comuni affrontare tali compiti».

«Come faranno le amministrazioni comunali, già alle prese con enormi problemi di bilancio, ad affrontare questi gravosi compiti?», domanda anche Lorenzo Sospiri (Forza Italia).





LA PINETA

Il comma 8, invece, introduce la possibilità di una serie di interventi all'interno della Riserva “Pineta Dannunziana”, il polmone verde più importante nella città di Pescara, che rischierebbe di essere danneggiata, con ripercussioni ambientali e naturalistiche non trascurabili, dal momento che le modifiche proposte dalla maggioranza riducono gli attuali vincoli e limiti alla edificazione.

«Il comma 9», fa notare Marcozzi, «cancella l'obbligo al Comitato CCR-VIA o sua delegazione di recarsi in sopralluogo nei luoghi interessati da un progetto o da un piano su richiesta di associazioni o cittadini. Quello che oggi è un obbligo per il Comitato, con la proposta di modifica viene trasformato in facoltà cancellando il diritto dei comuni, delle associazioni e dei cittadini di richiedere ai tecnici del comitato di verificare direttamente sui luoghi interessati da un'opera l'eventuale impatto che la stessa avrà sui territori».

Sempre il comma 9 riduce i criteri di selezione del personale tecnico addetto alle istruttorie dei piani o progetti da depositare al comitato. La proposta di provvedimento infatti, prevede di cancellare il requisito che impone una selezione fra i tecnici che si siano "distinti per pubblicazioni scientifiche nazionali o internazionali".

«Siamo alle solite - concludono i consiglieri M5S - quando si avvicinano le festività Natalizie e gli abruzzesi sono meritatamente più distratti, il mal governo è più attivo del solito. Stiamo preparando emendamenti soppressivi di queste irragionevoli modifiche provenienti dalla maggioranza, emendamenti che si aggiungono ai numerosi già depositati sul bilancio regionale. Il nostro unico obiettivo è, come sempre, la tutela dei diritti dei cittadini e dell'interesse collettivo».

Ma anche Forza Italia mostra preoccupazione: «siamo contrari agli interventi che interessano la Pineta Dannunziana che rischiano di avere pesanti ripercussioni in termini ambientali. Non capiamo perché si vogliano ridurre vincoli e limiti alla edificazione e addirittura si propone di eliminare l'obbligo imposto al Comitato CCR-VIA, o sua delegazione, di effettuare sopralluoghi nei luoghi interessati da un progetto o da un piano su richiesta di associazioni o cittadini. In sostanza la valutazione su eventuali impatti ambientali verrà effettuata a discrezione del Comitato. Una proposta irricevibile».

«La nostra opposizione sarà portata in Commissione e in Aula dove ovviamente si tradurrà in emendamenti soppressivi», assicura Sospiri