Porto di Pescara, firmato esposto all'Autorità anti-corruzione

PESCARA. La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, l’associazione Pescara PuntoZero e il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua hanno inviato un esposto di 9 pagine all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione e al Ministero delle Infrastrutture per chiedere di bloccare i due appalti per la barriera soffolta e il taglio della Diga Foranea.

I lavori sono stati aggiudicati da quasi un anno dal Provveditorato alle Opere Pubbliche ma in assenza delle procedure ambientali, conclusesi solo due giorni fa con numerose prescrizioni.

«E’ regolare tutto questo?», chiede De Sanctis a Ministero e all’Autorità coordinata da Raffaele Cantone.

L'esposto è stato inviato anche ai responsabili per l'anti-corruzione del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Abruzzo e, per conoscenza, alle procure di Pescara, L'Aquila e Roma.







I RILIEVI

Sono numerose le questioni evidenziate nell'esposto. Prima di tutto viene segnalata quella che viene definita una «clamorosa inversione procedimentale» con le gare aggiudicate undici mesi prima della conclusione delle procedure di valutazione ambientale.

«Esistono tre fasi progettuali: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo», sottolinea De Sanctis.

La norma impone che le valutazioni ambientali siano condotte sul progetto preliminare. Infatti al Comitato V.I.A. regionale il 20 novembre 2015 sono stati depositati gli elaborati del progetto preliminare, su cui è avvenuta la decisione due giorni fa.

«Peccato che il progetto esecutivo della barriera soffolta», denuncia nel suo esposto De Sanctis, «per un importo a base d'asta di oltre 1 milione di euro sia andato in gara avviata il 29 ottobre 2015 con aggiudicazione avvenuta il 16 dicembre 2015».

L'altro progetto, quella del taglio della diga, per un importo a base d'asta di 3,3 milioni di euro è andato in gara il 21 dicembre 2015 e aggiudicato il 28 gennaio 2016.







I NUMERI DA NON CREDERE

Nell’esposto De Sanctis analizza complessivamente la situazione è c’è qualcosa che non torna: «la gara sul progetto esecutivo per la barriera soffolta è stata addirittura avviata 22 giorni prima dall'avvio della procedura di V.A. e aggiudicata incredibilmente 18 giorni prima della conclusione del periodo delle osservazioni del pubblico per la V.A. sul progetto preliminare e oltre un anno prima della decisione del Comitato VIA. La gara sul progetto definitivo per il taglio della diga foranea è stata addirittura avviata 14 giorni prima della conclusione del periodo delle osservazioni del pubblico per la V.A. e aggiudicata undici mesi prima della decisione del Comitato VIA».

L’associazione fa notare al Ministero e all’Anticorruzione che non si capisce come il Provveditorato possa essere passato alle fasi progettuali successive di maggior dettaglio (definitivo/esecutivo) senza un parere fondamentale e obbligatorio.

Nell'esposto si elencano numerosi articoli del Codice degli Appalti e del relativo regolamento di attuazione che impongono alla stazione appaltante di verificare la completezza delle procedure prima di appaltare i lavori.





LE PRESCRIZIONI

De Sanctis nell’esposto sottolinea anche il fatto che il Comitato V.I.A. due giorni fa ha imposto numerose prescrizioni (15) sia di carattere procedurale (necessità dell'autorizzazione paesaggistica) sia relative alle opere.

«A nostro avviso l'aver inserito eventuali riserve negli appalti non ne ripristina la legittimità», spiega il responsabile dell’associazione.

«Clamoroso», ad esempio, viene definito il fatto che il progetto preliminare depositato al Comitato V.I.A. prevedesse il taglio della diga per 120 metri.

Tutti gli elaborati sugli impatti ambientali (sedimentazione, idrologia ecc.) sono relativi a questa ampiezza dell'apertura.

Ma il Provveditorato ha già mandato a gara e aggiudicato, da un anno, un progetto per un taglio ampio solo 70 metri. Ora il Comitato V.I.A. ne prende inserendola come una prescrizione, senza però relazionare in alcun modo su quali saranno gli effetti ambientali di questa variante sostanziale.

«Cosa accadrà, ad esempio, sugli effetti di interrimento dell'avamporto?», chiede De Sanctis.





LA COMPATIBILITA’ DI DI BIASE

Nell'esposto si chiede, poi, di valutare la compatibilità della posizione dell'Ing. Luciano Di Biase, che da un lato è progettista del taglio della Diga e dall'altro è commissario all'Autorità di Bacino.

In quest'ultimo ruolo ha sottoscritto numerosi elaborati relativi all'iter amministrativo del nuovo Piano Regolatore Portuale approvato il 18 novembre 2016 rendendo conformi i due interventi proposti dal Provveditorato (tanto che sono opere richiamate espressamente nella Delibera di Giunta Regionale che ha adottato il nuovo Piano Regolatore Portuale, che, ricordiamo, ha fatto solo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.).

Nel documento inviato all’Anac viene sottolineato il fatto che al momento del deposito al Comitato V.I.A. dello scorso anno i due progetti non erano conformi con il Piano portuale allora vigente.





LA VIA DI COMPETENZA NAZIONALE

Infine nell'esposto si evidenziano nuovamente due aspetti «di centrale importanza».

Sulla base delle norme comunitarie, i due progetti, facendo parte del nuovo Piano regolatore Portuale così come riconosciuto dalla stessa Giunta Regionale, in quanto opere portuali devono essere assoggettate a V.I.A. completa diretta (senza passare per la V.A.) addirittura di competenza nazionale presso il Ministero dell'Ambiente.





DUE PROCEDURE SCORPORATE

Infine viene definito «illegittimo», sia dal punto di vista delle norme che regolano gli appalti, sia di quelle di carattere ambientale, aver scorporato in due procedure diverse opere che di fatto costituiscono un intervento unitario. «In questo modo tutte le valutazioni vengono rese più difficili».

De Sanctis ricorda anche che la Corte di Giustizia Europea ha sanzionato più volte i paesi che hanno frammentato artificiosamente progetti unitari in più procedure nell'ambito della V.I.A., al fine di ridurne la portata singolarmente e bypassare gli obblighi imposti dalla normativa. Addirittura è stata coniata una definizione apposita a questo malcostume amministrativo, "salami slicing".

«La Diga Foranea attuale», ricorda De Sanctis, «non ha mai fatto la V.I.A. e sappiamo come è andata a finire. Continuare con queste procedure a nostro avviso del tutto fuori luogo. Ci chiediamo perché non sia stata fatta, come accade per gli altri porti e come era stato suggerito anche dal Ministero dell'Ambiente, un'unica procedura coordinata di V.I.A.-V.A.S. per l'intero Piano Regolatore Portuale. Forse perché ciò avrebbe significato dover fare gli approfondimenti di una V.I.A. nazionale per il faraonico nuovo porto? Ora invece con una semplice Verifica di Assoggettabilità regionale si fanno andare avanti due progetti che metteranno tutti davanti al fatto compiuto visto che disegnano l'assetto voluto dal nuovo piano regolatore portuale senza che per questo sia stata espletata la V.I.A»

Le associazioni si riservano di inviare esposti alla Commissione Europea.