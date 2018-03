Bambino affetto da autismo, la Asl di Chieti tergiversa e non lo accoglie

CHIETI. Nonostante le rassicurazioni e l’impegno assunto personalmente dal dottor Orsatti, direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, durante i lavori di audizione della commissione di Vigilanza ad oggi, il bimbo affetto dal disturbo dello spettro autistico, inspiegabilmente non è stato ancora preso in carica presso la struttura riabilitativa indicata.

La denuncia arriva dal presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che torna sulla vicenda del piccolo paziente dichiarando come «il caso assume contorni incomprensibili e ingiustificabili visto il lungo lasso di tempo già trascorso».

Lo scorso 10 agosto 2016 il bambino è stato visitato e valutato dalla Unità di Valutazione Multimediale (UVM) del distretto di San Salvo dove gli è stata prescritta e autorizzata l’attività riabilitativa semi-residenziale intensiva da effettuare presso la struttura specifica di San Salvo. Successivamente, il 22 agosto 2016, il piccolo è stato valutato ancora una volta dal Centro Regionale di riferimento per l'Autismo (Asl aquilana) che riscontrava un peggioramento marcato e la necessità di un intervento immediato per la tutela della salute del bimbo e dei familiari.

La stessa famiglia ha provveduto immediatamente a recapitare presso la struttura territoriale di San Salvo la certificazione rilasciata dal Crra ma purtroppo senza esito e, nonostante il decorrere dei 30 giorni per la presa in carico, il bambino resta senza alcuna attività specifica per garantire la sua salute.





Lo scorso 3 ottobre 2016, il legale della associazione Autismo Abruzzo, ha inviato formale diffida alla ASL di Chieti e alla Regione Abruzzo affinché si giungesse ad un rapido avvio delle terapie garantire dalla legge 134/2015 e dai nuovi LEA che includono l'autismo tra le tipologie di disabilità garantite a carico del sistema pubblico.

A questa specifica diffida la ASL di Chieti ha risposto con una nota a firma del Direttore Sanitario Orsatti che relaziona sull'accaduto riportando in effetti problemi e ritardi circa la presa in carico del bambino ma non espone alcuna proposta e tempi di sulla "presa in carico" del bambino.

Dopo che il caso è diventato di dominio pubblico lo stesso Orsatti ha preso un impegno ad oggi, però, ancora disatteso.

Nei giorni scorsi Febbo è stato contattato dall’associazione regionale autismo: il legale sta addirittura predisponendo il ricorso al Giudice tutelare competente per imporre alla ASL la presa in carico.





Il piccolo paziente è un bambino di 3 anni con un autismo molto marcato e più volte valutato con diagnosi di autismo grave.

Aspetta di essere curato presso la struttura riabilitativa adeguata di San Salvo già dal mese di agosto e inspiegabilmente ad oggi viene lasciato senza adeguate cure provocando un peggioramento marcato del quadro clinico.

«Inoltre rammento come – continua Febbo – tutta la certificazione clinica del bambino sia abbondantemente regolare e completa come testimoniano la nota del Commissario per la sanità, il certificato del CRRA, una prescrizione dell’UVM e due note di sollecito del Servizio Ispettivo della Regione. Quindi – conclude Febbo – torno a denunciare la grave situazione creatasi presso la ASL di Chieti Vasto Lanciano e chiedo che venga immediatamente chiarita e risolta al fine di garantire il diritto alla cura a un bambino con tale condizione di gravità. Una pagina vergognosa ed inspiegabile della nostra Asl che merita l’attenzione dovuta e la risoluzione immediata della questione. Pertanto sarà mia premura portare il caso all’attenzione del Consiglio regionale, in programma il 27 dicembre prima dell’approvazione del Bilancio».