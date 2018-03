Masterplan. Il consiglio comunale di Teramo dice no alla funivia

TERAMO. Il Consiglio comunale di Teramo ha detto no al progetto di collegamento tra il centro storico città e il Campus universitario di Coste Sant'Agostino, proposto dalla Regione attraverso una scheda del Masterplan, da finanziare con 10 milioni di euro. L'assise civica, riunita da questa mattina per la discussione sull'ipotesi progettuale, ha approvato con 14 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, un documento proposto dalla maggioranza che affida al sindaco il compito di invitare il Governatore Luciano D'Alfonso a cancellare il progetto dal Masterplan e «di sostituirlo con quello di un nuovo, moderno e sicuro Polo scolastico» o comunque con altri interventi che possano incidere sullo sviluppo della città e sulla qualità della vita, sempre e comunque da sottoporre prima al giudizio del consiglio comunale.



La decisione del Consiglio è stata duramente criticata dall'opposizione, in particolare dagli esponenti del Partito democratico, che «parlando di dichiarazione di guerra da parte al Governatore D'Alfonso e al rettore dell'Università di Teramo», quest'ultimo tra i principali fautori e sostenitori del progetto. «Il consiglio ha solo detto che in questo momento è un progetto che in questo momento non deba andare avanti, ma questo non significa che si stato casato per sempre - ha commentato il sindaco di Teramo -. Bisogna continuare la strada del dialogo con il Rettore e il Governatore per far sì che questi soldi restino a Teramo e per valutare un progetto alternativo, sempre tenendo presente che l'Università è una risorsa e che bisogna sempre tenere conto del pronunciamento del Consiglio».



Secondo il progetto, la funicolare dovrebbe partire dalla zona della Villa Comunale per raggiungere la collina di Colleparco dove insiste il Campus di UniTe, dopo un tragitto aereo a una o due campate, con capacità di trasporto di circa 2.500 persone al giorno e un costo di gestione che si aggira sui 300mila euro all'anno.

Nel corso della seduta il Consiglio ha anche respinto l'ordine del giorno proposto dal Movimento 5 Stelle che chiedeva di affidare la scelta a un referendum popolare e quello proposto dal Pd di congelare il progetto e di convocare subito un tavolo tra Istituzioni di confronto permanente tra Regione, Università e Consiglio comunale.(ANSA).



«La scelta della Città di Teramo è chiara e va rispettata», ha detto il consigliere regionale Luciano Monticelli il quale non nasconde lo stupore per il fatto che la maggioranza teramana non se la sia sentita di ingaggiare una vera e propria battaglia contro un’opera già interamente finanziata dal Masterplan per l’Abruzzo e inserita nel suo stesso programma elettorale e il capogruppo democratico Gianguido D’Alberto ha sottolineato la contraddizione.

«E’ chiaro», dice Monticelli, «l’utilizzo strumentale della contrapposizione tra sicurezza delle scuole e funivia: chi per anni non ha fatto nulla su questo tema, adesso si erge a paladino della sicurezza per sabotare un progetto strategico. Ora però l’impegno concorde di tutte le istituzioni deve essere quello di non perdere i finanziamenti, che com’è noto non sono nella disponibilità né del Consiglio Comunale di Teramo né dell’amministrazione regionale, ma derivano da una contrattazione diretta con il governo nazionale».



Ora la palla torna alla Regione che dovrà valutare come utilizzare i fondi liberati dalla scelta del Consiglio Comunale di Teramo, ovviamente dopo essersi assicurata il via libera del governo.

«È essenziale che i finanziamenti siano confermati e rimangano sul territorio, ad esempio per la riqualificazione urbanistica del quartiere Cona, che i cittadini chiedono da tempo, e per nuovi investimenti sulla mobilità sostenibile nella Provincia», dice Monticelli.

«Il progetto avrebbe dato una svolta anche al quartiere di Colleparco, che, ad oggi, resta una zona dormitorio, senza servizi e senza sentirsi comunità», commenta invece Manola Di Pasquale.

«Purtroppo in Consiglio comunale è prevalsa una visione miope, la maggioranza non ha voluto fare lo sforzo di andare oltre le proprie convinzioni politiche, ha vinto la logica del “piccolo orticello” che di certo non aiuta lo sviluppo futuro di una città capoluogo. E’ stato più importante “bocciare” chi ha proposto l’idea piuttosto che il progetto in sé, mentre in questi casi sarebbe opportuno mettere da parte gli steccati e guardare, insieme, verso il futuro, con un’unica idea di città e della sua vocazione che in 10 anni non ha saputo né costruire né sviluppare perdendo molto delle sue ricchezze».