Porto Pescara, ok del Via con prescrizioni. Entro gennaio avvio lavori

PESCARA. Sono stati approvati ieri dal Comitato VIA regionale, con prescrizioni, i due progetti di realizzazione della diga soffolta e di apertura della diga foranea.

I lavori serviranno per migliorare le condizioni chimico-fisiche delle acque del fiume Pescara e la protezione dall’insabbiamento delle aree portuali.

Soddisfatto il capogruppo del Pd, Alberto Balducci, che spiega che le opere potranno migliorare, «anche in considerazione delle dettagliate prescrizioni impartite dal Comitato, le condizioni ambientali dell’area della foce del Pescara, anche in prospettiva futura».

Intanto proprio questa mattina è stato definito il cronoprogramma degli interventi: entro gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della barriera soffolta mentre ai primi di marzo si procederà al "taglio" di 70 metri della diga foranea.

Stamattina D’Alfonso ha incontrato il comandante della capitaneria di porto Enrico Moretti, e i rappresentanti del provveditorato alle opere marittime, del Comune di Pescara, dell'Arta e dell'Arap.

Per quanto riguarda la barriera soffolta, già nei prossimi giorni si procederà all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni del Comitato Via.

Successivamente occorrerà convocare una conferenza dei servizi per autorizzare l'immersione del materiale e la movimentazione sommersa dei fondali interessati dalla barriera. Dopo questo ultimo veloce adempimento, la ditta che si è aggiudicata l'appalto potrà avviare immediatamente i lavori, in quanto non sono necessari ulteriori passaggi tecnici e burocratici.

Per la diga foranea, invece, bisognerà attendere 45 giorni per il deposito del progetto esecutivo (redatto dalla stessa ditta che si è aggiudicata la gara per i lavori), che dovrà recepire le prescrizioni del Comitato Via. Subito dopo, l'elaborato sarà approvato e il cantiere potrà aprire.

Nel frattempo la Regione, attraverso l'Arap, ha avviato la procedimentalizzazione delle ulteriori opere già previste nel porto di Pescara e calate nel nuovo piano regolatore portuale, recentemente approvato. Tra queste spicca il prolungamento della banchina sud e altri interventi per migliorare la sicurezza e la funzionalità dello scalo, per i quali è previsto un investimento di 15 milioni di euro inserito nel Master Plan.

I DUBBI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Non nasconde perplessità il Movimento 5 Stelle secondo cui le procedure che si stanno utilizzando «non seguono la legge e non tutelano il territorio».

«Il progetto del porto di Pescara segnerà l’assetto della città per il prossimo secolo. E chi amministra anziché vedere l’insieme delle opere e degli impatti per prevenire o risolvere, gli errori già commessi in passato, porta all’approvazione il progetto un pezzettino alla volta», denuncia il consigliere regionale Domenico Pettinari.





Per i grillini il parere favorevole del Via è un passo avanti importante «verso gli errori che già hanno penalizzato il porto in passato. Non possiamo che essere preoccupati. Questo modo di operare è inammissibile proceduralmente: l’opera infatti è soggetta, per legge, a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) nazionale, che a nostro avviso dovrebbe valutare l’opera nella sua interezza e non a pezzettini autorizzandone di volta in volta una singola parte».

Pettinari fa notare come in Regione la maggioranza ha approvato il Piano senza il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, «affidandosi al silenzio assenso che, se da un lato è legittimo legalmente, dall’altro significa attuare un’opera così importante senza il parere tecnico di un organo ministeriale».

«Come se non bastasse» continua Pettinari «la legge prevede che da fine ottobre sia istituita l’Autorità di Sistema portuale, che dovrebbe giudicare l’opera, anche in questo caso, con una visione d’insieme nel quadro dei Porti e non semplicemente il progetto in sé come fatto fin ora dall’Autorità marittima».



SOSPIRI: «PIOGGIA SCONTATA DI RICORSI»

«La forzatura della Commissione VIA regionale che ha approvato il Piano regolatore portuale mascherato come ‘opere di difesa della costa’ determinerà una pioggia scontata e inevitabile di ricorsi che, alla fine, bloccherà qualunque iniziativa, ovvero la stessa apertura della diga foranea», commenta il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri.

«E la responsabilità ricadrà sulle spalle del Presidente D’Alfonso che, per l’ennesima volta, con quell’arroganza politica e amministrativa che gli appartiene, ha tirato dritto per la propria strada solo per lasciare la sua firma su un progetto che rischia di diventare carta straccia. A condividere quella responsabilità saranno anche il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale Domenico Longhi, e il Direttore generale e Presidente CCR-VIA Cristina Gerardis, destinatari, dieci giorni fa, della mia diffida nella quale chiedevo il rispetto delle regole, ovvero il rinvio del fascicolo all’esame della Commissione Valutazione Impatto Ambientale Nazionale, presso il Ministero dell’Ambiente, competente in materia. Oggi il Governatore ha aperto un vaso di Pandora che avrà conseguenze inimmaginabili, mentre personalmente porterò avanti l’apertura di una class-action con tutti gli operatori economici pescaresi con richiesta danni a tutti i membri della Commissione, al progettista e al direttore dei lavori».