Processo Bussi, parte l’Appello: le grandi manovre per portarlo via dall’Abruzzo

L’AQUILA. Si terrà questa mattina la prima udienza in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila relativa al processo per la mega discarica dei veleni di Bussi (Pescara) della Montedison. Il rinvio del procedimento a L'Aquila è stato disposto lo scorso marzo dalla Cassazione che ha convertito in appello tutti i ricorsi presentati alla Suprema Corte.

In Corte d'Appello a Chieti il 19 dicembre 2014, 19 imputati erano stati assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere mentre il reato di disastro ambientale fu derubricato in colposo e quindi prescritto.

I pm avevano tentato il ricorso per saltum sperando in una definizione veloce e definitiva del lungo contenzioso invece bisognerà passare obbligatoriamente per l’Appello che porterà via molto tempo (almeno 3-4 mesi) e potrebbe riservare qualche sorpresa.

Intanto la prescrizione che scatterà nella prima metà del 2017 e poi potrebbero essere presentate istanze da parte di alcuni avvocati dei 19 imputati per spostare il processo in un altro territorio più “sereno”.

Infatti l'esito di questa sentenza ha provocato alcune inchieste giornalistiche che hanno prodotto indagini da parte della Procura di Campobasso nei confronti del giudice Camillo Romandini, presidente del Collegio in Assise, per presunte pressioni sui giudici popolari. A seguito dell'indagine il Ministero della Giustizia ha aperto un provvedimento disciplinare nei confronti del giudice, mentre la Procura di Corte di Cassazione sta riesaminando il caso.







Gli articoli de Il Fatto Quotidiano ha provocato un terremoto a cui è stato messo volutamente una sordina da parte di molti esponenti delle istituzioni che in presenza di notizie tra l’inopportuno e l’eclatante oltre a minacciare azioni giudiziarie non hanno saputo e voluto fornire spiegazioni ai cittadini.

Ecco perchè allora potrebbe essere accolta una istanza per spostare il processo in altra regione, lontano dalle polemiche e dall’inquinamento.

Intanto per questo ed altre ragioni l’Appello dovrebbe svolgersi in almeno 3-4 udienze e questo significa che potrebbe passare almeno un anno prima di avere una sentenza di secondo grado, dunque non definitiva.



L'indagine della Procura di Pescara sulla megadiscarica dei veleni prese il via nel 2007 con la scoperta da parte del Corpo Forestale dello Stato di circa 185 mila metri cubi di sostanze tossiche e pericolose in un'area di quattro ettari nei pressi del polo chimico di Bussi sul Tirino (Pescara).

L'area, definita subito come “la più grande discarica inquinata d'Europa”, viene posta sotto sequestro. Dal 1972 per pochi mesi sono stati sversate e smaltite tonnellate di sostanze pericolose, fra cui cloroformio, tetracloruro di carbonio, esacloroetano, tricloroetilene, triclorobenzeni e metalli pesanti.







RIGETTATA ISTANZA DI RINVIO

Non slitterà all'estate prossima il processo d'appello per la discarica dei veleni di Bussi. Dopo una breve camera di consiglio, il collegio giudicante della corte d'assise d'Appello dell'Aquila presieduto dal giudice Aldo Manfredi ha respinto l'istanza di uno degli avvocati difensori, Tullio Padovani, che assiste Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, che in avvio della prima udienza aveva chiesto la sospensione del processo in attesa che si esprima la Corte costituzionale sulla legittimità di un intervento legislativo, la cosiddetta legge Cirielli, che ha ampliato i termini di prescrizione del reato di disastro colposo da 7 anni e 6 mesi a 15 anni.

Una previsione che la rende identica a quella per il disastro doloso, sempre di 15 anni, sulla cui costituzionalità la Consulta avrebbe dovuto pronunciarsi il prossimo 7 febbraio.

L'avvocato Padovani aveva chiesto al collegio giudicante di attendere la prossima udienza della corte costituzionale che, a suo dire, potrebbe svolgersi tra maggio e giugno dopo lo slittamento per le dimissioni di un giudice relatore.

La procura generale, rappresentata dall'avvocato generale Romolo Como, si era rimessa alla decisione del collegio evidenziando che, in caso di accoglimento dell'Istanza del difensore, sarebbe stato comunque sospeso il termine della prescrizione per i reati su cui si procede.

Il collegio alla fine ha stabilito di valutare sulla legittimità costituzionale assieme alla decisione, ovvero quando dovrà stilare la sentenza.

Secondo le parti civili l'istanza era comunque irrilevante perché il reato di disastro colposo è già stato prescritto. Il disastro doloso rischia invece la prescrizione entro la primavera del 2017. Il reato di avvelenamento non si prescrive.









RINVIO A GENNAIO E SENTENZA IL 31



Il processo è stato rinviato al prossimo 11 gennaio per le requisitorie dei Pm. Il calendario prevede udienze il 16 per le parti civili, 17, 19, 25, 26 e 30 gennaio, per le difese, riservando l'udienza del 31 gennaio, se nel giorno precedente non si fossero ultimate eventuali repliche e la Camera di Consiglio.

Il collegio si è riservato le date del 23 gennaio per un eventuale completamento della discussione delle parti che non abbiano potuto svolgere l'intervento.



«L'augurio, come cittadino, e' che il ministero dell'Ambiente, la Solvay ed Edison si siedano intorno ad un tavolo per risolvere il problema della bonifica. E questo prima che si individuino i colpevoli», dice l'avvocato aquilano Pierluigi Tosone, legale della parte civile dell'associazione Mila Donna Ambiente, che fa parte del consorzio "Bussi ci riguarda" insieme ad Italia Nostra e Mare Vivo.