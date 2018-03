Servizio mensa Asl Lanciano Vasto Chieti, dopo i tagli lavoratori costretti a straordinari

CHIETI. Dopo il subentro dell’ATI Dusmann –Servizi integrati nei servizi di ristorazione e trasporto vitto presso la ASL Lanciano Vasto Chieti, avvenuto nei giorni tra sabato 9 e domenica 10 dicembre è caos tra i lavoratori.

Dopo aver sottoscritto il contratto diassunzione con la forte riduzione annunciata nei giorni precedenti, raccontano i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Uil, sono stati dapprima messi a riposo e poi richiamati con urgenza al lavoro.

«L’impressione iniziale di non riuscire e gestire il servizio con una forza lavoro inferiore del 65%», spiegano per le sigle sindacali Elena Zanola e Ernesto Magnifico, «è stata confermata dalla programmazione dei turni della prima settimana che, calibrata anch’essa con la forte riduzione, ha rivelato le sue criticità fin dal primo giorno».

Di conseguenza l’ATI è corso ai ripari ritoccando i turni che oggi prevedono, già nella loro programmazione, tante ore di lavoro straordinario strutturale.





Come è possibile che con l’offerta al massimo ribasso fatta dall’ATI vincitrice si riescano pure a pagare le ore di straordinario?

«La risposta è molto semplice», dicono i sindacati, «e riguarda l’operazione di macelleria sociale avvenuta nello scorso week end, durante il quale ai lavoratori e alle lavoratrici che avevano contratti part time di 24 ore settimanali, sono stati proposti contratti di assunzione di 9 ore settimanali. Continuiamo quindi ad esprimere forte preoccupazione per la tenuta del servizio pubblico e chiediamo con forza che la riduzione delle ore imposta dalle aziende, sia rivista poiché ingiusta e soprattutto non giustificata dalle esigenze di servizio che si sono puntualmente verificate già nei primi quattro giorni della nuova gestione DUssman - Servizi Integrati. Dopo aver esperito la procedura di raffreddamento e conciliazione in considerazione dei due incontri avvenuti in direzione territoriale del lavoro, come Organizzazioni Sindacali abbiamo proclamato una giornata di sciopero per il giorno 22 dicembre».





Ieri mattina i sindacati hanno incontrato la segreteria dell’assessore alla Sanità Paolucci alla quale è stato raccontato la storia di questo cambio di appalto e le condizioni in cui si sono ritrovati questi lavoratori dopo oltre 10 anni di servizio all’interno della Asl.

«La segreteria che ha inteso le nostre ragioni ha preso l’impegno di ascoltare la Direzione generale della Asl e di promuovere un incontro tra le parti coinvolte al fine di tutelare la qualità del servizio e la dignità e tutela di chi vi lavora», chiudono le sigle sindacali.