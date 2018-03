Depuratore di Pescara ingolfato, meglio deviare i reflui a quello di Chieti

PESCARA. Tra nuove promesse, una cinquantina di milioni per costruire un nuovo depuratore, c’è bisogno di fare in fretta, almeno, per rassicurare tutti per la prossima stagione balneare. Meno di sei mesi per evitare che si ripetano i suicidi degli ultimi anni… trenta almeno.

Così in attesa di gare d’appalto e commissari che avranno l’obbligo di accelerare qualunque cosa, Comune di Pescara, Aca, Consorzio di bonifica centro elaborano una strategia a breve gittata quella di deviare parte dei reflui al depuratore di Chieti ed evitare gli sversamenti di fogna in mare per i troppo pieno. Ma non è detto che in sei mesi ci si riesca.

Un problema di sempre ma che solo dopo essere diventato “mediatico” si è deciso di ammettere e affrontare tra lo sgomento dei più e l’inerzia di amministratori per decenni.





Intanto, da diversi mesi si sta pensando alla realizzazione di due nuove vasche di prima pioggia dove convogliare e depurare l’acqua dei troppo pieno, un’opera che doveva già esistere e che era pure stata realizzata nel vicino impianti mai utilizzato del Fangodotto.

Tuttavia altre vasche dovevano essere realizzate anche dalla ditta Di Vincenzo che nel 2006 risultò vincitore di un bando travagliatissimo ma questi ed altri lavori non furono mai realizzati nè mai sollecitati e richiesti.

In totale per ammodernare, adeguare e aggiornare gli impianti del depuratore nel 2006 c’erano 20mln di euro a fronte di una gestione ventennale da 62 mln con un guadagno stimato netto e sicuro di 40mln di euro. Non esattamente un bell’affare per Ato e Aca se si tiene conto che poi i lavori non furono fatti se non in minima parte con il danno di tenersi per oltre dieci anni un depuratore già vecchio e non adeguato. Le conseguenze sono state che ad ogni pioggia bisognava deviare tutto il flusso della fogna e dei reflui direttamente in mare.

Anche perchè il problema del carico del depuratore era cosa da sempre nota e certificata in una relazione del 1998 nella quale c’erano anche tutta una serie di proiezioni rispetto all’incremento della popolazione negli anni.

E già allora si diceva che bisognava fare in fretta e che il depuratore era inadeguato. Venti anni non sono bastati in compenso si è fatto pure molto altro per peggiorare la situazione.







Oltre alle vasche tra i progetti c’è anche quello di un collegamento fognario di alcune aree urbane di San Giovanni Teatino e Spoltore con l’impianto di depurazione di contrada San Martino -Salvaiezzi, di Chieti Scalo gestito dal Consorzio di bonifica centro.

Si tratta proprio del depuratore gestito in maniera privatistica dell’ex presidente del consorzio Roberto Roberti arrestato di recente e che tra le altre cose non avrebbe avuto la giusta cura nella gestione del depuratore permettendo un pesante inquinamento del fiume.

Il Forum H2o fa sapere che l'intenzione era emersa già ad agosto scorso e viene riproposta in queste ore ricordando il recente sequestro del depuratore e l’inchiesta sull’inquinamento.

Inoltre non sarebbero rari anche problemi di reale controllo degli scarichi per una serie di difficoltà emerse in seguito all’inchiesta.

Nel frattempo il consorzio è passato nella gestione del commissario Claudio Ruffini.

Sul fronte teatino non va certo meglio e nell’attesa che il Comune si costituisca parte civile nel processo per truffa, tangenti e inquinamento ambientale contro Roberti sono già scattati i divieti di pesca dal centro commerciale Megalò alla Centrale rilascio Enel-IV Salto, vietato l’uso delle acque a scopo irriguo, zootecnico e ortofrutticolo nonché chiesto ad Asl e ad Arta di approfondire le analisi epidemiologiche.

Un pò tardino ma meglio che niente ed oggi il sindaco Di Primio ricorda di aver firmato un accordo con altri Comuni della Valpescara riguardante “Il contratto di fiume” al fine di mettere in sicurezza il Pescara.

La firma c’è, il resto no.

Non resta che conoscere nel dettaglio i mega progetti che costeranno non meno di 50 mln di euro che tra l’altro dovrebbero prevedere anche la costruzione di un nuovo depuratore o, come lo chiama il presidente D’Alfonso con linguaggio immaginifico, “nuovo parco depurativo”