Casalincontrada, l’allarme dei genitori: «10 mesi con vermi intestinali nei bimbi»

CASALINCONTRADA. Un problema diffuso che risulta difficile da controllare e risolvere: così i genitori di Casalincontrada raccontano quello che da quasi un anno accade ai loro bimbi.

I piccoli che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria nel comune sono continuamente vittime di casi di parassiti intestinali chiamati ossuri.

«Si tratta di un parassita piuttosto antipatico», ci racconta un papà preoccupato, «perchè la profilassi consiste, oltre che nel combattere il verme che si sviluppa nell’ apparato digerente della persona (sono abbastanza efficaci I farmaci ma con effetti collaterali non indifferenti soprattutto se parliamo di bambini piccoli) ma anche di un efficace azione nel rimuovere le uova dall'ambiente».

Il problema ad oggi e' che la profilassi fatta a casa verrebbe vanificata, da quanto raccontano i genitori preoccupati, dal fatto che le stesse procedure non verrebbero applicate anche a scuola.

Questo comporta l’assunzione ripetuta del farmaco anche per lo stesso soggetto che ha gia' terminato una prima cura.

«Tutto questo», spiega ancora il papà, «perchè basta rientrare negli ambienti non disinfettati adeguatamente e basta che un bambino non segua la corretta profilassi per tornare al punto di partenza».





I vermi sono ampiamente presenti nell'ambiente, dove vengono generalmente dispersi o da animali domestici, come cani e gatti, o da persone infette. Ma come ci si infetta? Ci contagiamo ingerendo le uova di questi organismi: basta toccare, dunque, una superficie infetta, portare le mani alla bocca e il gioco è fatto.

Si stima che in Italia il 50% di bambini e adolescenti sia colpito almeno una volta da un'infezione da ossiuri. Dalla bocca le uova si spostano nell'intestino, dove si schiudono: gli ossiuri sono dunque parassiti intestinali.

Per l’emergenza di Casalincontrada, ad oggi, sono state fatte delle riunioni tra Asl e direzione didattica (dopo le proteste dei genitori) ma non sono stati comunicati gli esiti di questi incontri e non risultano altre azioni per informare sulla corretta profilassi.

I genitori, a titolo informativo hanno inoltrato una comunicazione ai Nas di Pescara e alle Asl2 Abruzzo ma anche in questo caso nessun riscontro. Probabilmente si sta lavorando in silenzio e solo all’esito delle verifiche gli adulti verranno informati. Resta il fatti che i genitori sono preoccupati e per questo alcuni hanno scelto di non portare i bimbi a scuola finche' non si attiva un intervento concreto.

«Se l’istruzione è un diritto, così come la salute», spiegano le mamme e i papà, «sarebbe interessante capire chi (Comune o direzione didattica) deve assumersi la responsabilità e il compito di intervenire».