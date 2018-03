Palazzo Sirena, «danno erariale se abbattuto». Firmato l’esposto del comitato

FRANCAVILLA AL MARE. Danni erariali se il palazzo della Sirena venisse abbattuto?

I lavori sono ormai imminenti. La storica struttura a due passi dal mare dovrebbe andare giù nei primi giorni del nuovo anno ma il comitato ‘Risorgi Sirena’ non si dà per vinto e cala l’asso.

Così, mentre il sindaco Antonio Luciani annuncia che ormai a breve la zona cambierà volto

, il comitato ha firmato un esposto indirizzato a prefetto di Chieti, Procura della Corte dei Conti de L’Aquila, Procura di Pescara, Chieti e L’Aquila, Ministero dell’Economia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, Sovrintendenza ai beni Architettonici.

Nell'esposto viene ripercorso l'iter amministrativo che ha portato l'Aptr negli anni 80, a donare al Comune il palazzo a condizione che lo stesso fosse impegnato perennemente quale struttura congressuale- ricettiva e che ospitasse a tempo indeterminato uffici di promozione turistica.

Alla luce della donazione, a tutt'oggi esistente, potrebbero delinearsi, è questa la teoria chiarita nell’esposto, danni erariali ingenti in caso di abbattimento della struttura, come altre ipotesi di illecito sottoposte al vaglio delle diverse magistrature interessate.



IL PALAZZO DEL 1888

Palazzo Sirena venne costruito nel 1888 e raso al suolo dai nazisti alla fine del 1943, insieme al 98% degli edifici della città.

Fu il primo edificio pubblico ad essere ricostruito a febbraio del 1947 nello stesso sito, con lo stesso orientamento e con le stesse funzioni originarie. 2200 metri quadrati di superficie su tre piani fuori terra, in tutto.

Nel 1995 ci furono poi ulteriori lavori che comportarono un ampliamento di 1000 metri quadrati coperti e 300 metri quadrati scoperti.

Nel corso dei suoi 127 anni di vita è stato sede di importantissimi eventi culturali e storici.

Nel 2014 venne fatta una perizia commissionato dall'amministrazione comunale che ne certificò la resistenza statica ma dal 2011 non è stato più sottoposto alla manutenzione ordinaria.







LA DONAZIONE

Nel 1986 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma di soggiorno di Francavilla, proprietaria dell’immobile, decise di cedere il palazzo al Comune di Francavilla per la realizzazione di un centro congressuale da finanziarsi con fondi del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel 1990 il Ministero autorizzò l'azienda per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a stipulare una convenzione con il Comune per l'attuazione dell'intervento.

L'importo globale fu di 5,8 miliardi di lire.

Nell’accordo di cessione dell’immobile si scrisse a chiare lettere che il Comune doveva farsi carico di ogni eventuale onere di qualsiasi natura derivante dalla donazione del fabbricato e all' azienda di promozione turistica doveva essere garantito il perenne uso gratuito dei locali destinati dal progetto a uffici dell'Ente.

Uno dei documenti più importanti secondo il comitato e la delibera del 1990 del Consiglio amministrazione dell'azienda di soggiorno in cui si specificava proprio la volontà di donare il fabbricato purché venisse destinato a centro congressi e manifestazioni culturali.

All'epoca secondo la perizia eseguita dall'ufficio tecnico il palazzo aveva un valore complessivo di 2,8 miliardi di lire.

A marzo del 1991, davanti al notaio Salciarini, venne formalizzata la donazione del palazzo e negli anni successivi partirono anche i lavori.







SIAMO ALL’OGGI

A novembre 2016, dopo una serie di deliberazioni, il Comune di Francavilla approva un progetto di riduzione della cubatura nel palazzo. Dal contenuto dello studio di fattibilità si evince chiaramente, denuncia il Comitato, che per riduzione dei volumi si intende il completo abbattimento del palazzo Sirena ricostruito nel 1947, ovvero l'oggetto della donazione dell'Azienda autonoma di soggiorno. Dunque a questo punto, si legge nell’esposto, con l'abbattimento verrebbe meno l'esistenza stessa dell’ oggetto della donazione e la possibilità del comune di rispettare le condizioni contenute nella donazione medesima.

«In pratica la Regione Abruzzo vedrebbe venir meno un immobile originariamente del suo patrimonio», sottolinea il comitato, «che venne ceduto a determinate condizioni solo per implementare le funzioni».

Il Comitato fa notare anche come nelle recenti delibere di giunta in cui si ci si appresta ad avviare i lavori non si faccia mai riferimento al contratto di donazione e agli obblighi contenuti

Ma il comitato esprime perplessità anche per l'incarico esterno affidato dal Comune all'architetto Marcello Borrone che si è occupato della redazione dello studio di fattibilità propedeutico ai lavori.

Si sostiene, infatti, che il Comune prima di rivolgersi all'esterno non abbia verificato che al suo interno ci fossero dipendenti in grado di svolgere lo stesso lavoro.

Infine, sempre secondo il comitato, il Comune di Francavilla prima di demolire il palazzo dovrebbe avviare presso la Soprintendenza la procedura tecnica amministrativa per verificare la sussistenza del vincolo di interesse storico e culturale per i beni pubblici che hanno raggiunto i 70 anni di vita.







«PALAZZO IN SALUTE»

«Palazzo Sirena è un bene immobile in salute e un patrimonio identitario e culturale di tutti i francavillesi, abbatterlo è pura follia amministrativa», dice il comitato.

«Confidiamo che gli Enti interessati agiscano prontamente per scongiurare un danno irreparabile. In caso contrario, i responsabili dovranno essere pronti a rispondere delle loro azioni».

In merito, infine, all’ invito del sindaco Luciani a essere chiamato sul suo telefonino o a essere ricevuti nel suo ufficio, il comitato spiega: «su questo argomento di portata storica non si può discutere in privato nelle segrete stanze del Comune oppure al telefono. Lui è stato pubblicamente invitato per parlare della Sirena ma non si è presentato. Ciò nonostante, nei prossimi giorni, chiederemo nuovamente, e in modo ufficiale, un incontro alla luce del sole».

Ma in queste ore anche ‘Sì per Francavilla’ fa un appello in extremis molto tiepido al Comune. Chiede di ripensare l’abbattimento di palazzo Sirena.

«Il loro capolista è ormai silente dal giorno successivo alla elezioni e qualcuno della loro lista è d’accordo con l’abbattimento», contesta Unisti a Sinistra per Francavilla.

«Sì per Francavilla ha firmato un patto scellerato con Luciani, pur di rompere il fronte della sinistra che era pronta a sostenere la coalizione di Verso Francavilla del candidato Stefano Di Renzo. Risultato: la sinistra divisa e un pugno di mosche per loro che il sindaco considera men che nulla, è quindi patetico questo intervento. Palazzo Sirena se sarà salvato lo sarà per il lavoro e l’abnegazione dei componenti il Comitato Risorgi Sirena a cui Uniti a Sinistra partecipa con i suoi membri. Non è nemmeno più l’ora delle dichiarazioni sulla stampa dei maitre à penser dalle pagine della stampa locale esprimono pareri salottieri richiesti da nessuno. La Sirena ha le ore contate. L’unica via per sperare di salvarla è quella che gli uomini e le donne di Risorgi Sirena hanno intrapreso dedicando con passione il loro tempo allo studio e mettendoci la faccia da quattro anni. Altre soluzioni non ci sono. Chi chiede il referendum o di ascoltare la cittadinanza è fuori tempo massimo».