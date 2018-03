L’ultima promessa: mega funivia da 10mln di euro a Teramo

TERAMO. Bella, solletica la fantasia, evoca atmosfere e luoghi prestigiosi con una storia alle spalle. Una funivia lunga e funzionale potrebbe mettere fine all’isolamento dell’università e calarla sempre più nel tessuto cittadino.

E’ l’ultima promessa che si sono giocati il presidnete della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso ed il rettore dell’università di Teramo, Luciano D'Amico, ma il progetto annunciato conta al suo attivo negli uffici una succinta relazione di poche pagine che dovrebbe sostenere le "ragioni del sì" ma anche del "perchè" ma per alcune forze di opposizioni, forse, non bastano e ci sarbbe bisogno di molto di più tecnico e preciso.

«Il 4 dicembre il Popolo italiano ha detto “NO” ad una politica incapace di interpretare e risolvere i reali problemi della collettività», sostiene Fabio Berardini, «un messaggio forte e chiaro per quei politicanti che vorrebbero ancora andare avanti nella spartizione di poltrone ed appalti in danno dei contribuenti e dei cittadini che non arrivano alla fine del mese. La bella promessa di D’Alfonso e D’Amico però conta soltanto tre paginette: a questo ammonta la reale documentazione della promessa (o minacciata) funivia. Ci si sarebbe aspettato, considerato l’altissimo costo dell’opera (circa 10 milioni), di trovare un consistente lavoro fatto di quadri economici, tavole esecutive, studi di fattibilità e valutazioni di impatto ambientale. L’ABC, insomma, di qualunque progetto possa aspirare al rango di “cantierabile”. Invece il nulla. Soltanto qualche dato sulla popolazione universitaria, una trattazione didattico-didascalica sul funzionamento delle funivie e un accenno di dati tecnici. Nessuna risposta sul perché sia necessaria un’opera tanto onerosa né alcun tentativo di contestualizzare l’opera. Nessun elemento per valutare i reali costi dell’operazione. Neanche una tabellina sui possibili ammortamenti. Nessuna previsione sulle presumibili ed enormi spese di manutenzione. Sarebbe questa la politica del fare?»

Sul punto il M5s propone una consultazione cittadina affinché tutti possano esprimere la loro opinione.









Più netto il gruppo di Fratelli d’Italia-An che dice: «Teramo non necessita o quantomeno non ha nell'elenco delle priorità un altro mostro ambientale se così possiamo definirlo troppe volte infatti si è lasciato decidere a terzi senza la minima condivisione dei progetti che come in questo caso hanno un grande impatto e non solo visivo. Il nostro è un atteggiamento naturale che nasce da ragionamenti logici e non è figlio dei ricatti politici che Luciano D'Alfonso vuole o vorrebbe imporre alla nostra Città senza alcun confronto non solo istituzionale ma anche e soprattutto pubblico – continua Carboni – siamo i primi a voler un cambiamento che porti ad una crescita della nostra realtà ma così finiremo per snaturare il territorio, svuotando ulteriormente il centro».





Federico Carboni, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia - AN ricorda le priorità vere: «il nostro territorio è un terreno altamente franoso, negli anni addietro infatti si è dovuto intervenire con lavori di consolidamento dell'area per evitare smottamenti ed a qualcuno è venuta la geniale e straordinaria idea di costruirci una funivia. Assurdo dunque pensare di realizzare un'opera mastodontica in una zona pericolosa ambientalmente parlando: Io gradirei conoscere lo studio di fattibilità dell'opera in questione, fummo tra i primi infatti, all'indomani della firma del patto dei sogni da parte dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, a chiedere delucidazioni in merito senza avere risposte precise – continua il dirigente provinciale – gradirei sapere anche se nell'ambito della pianificazione della stessa siano stati svolti studi geologici finalizzati all’individuazione, alla descrizione ed alla valutazione appunto di eventuali problematiche ambientali di natura idrogeologica e sismica – approfondisce il dirigente provinciale del partito - il Magnifico Rettore D'Amico inoltre in una recente intervista ad un'emittente locale ha dichiarato che i costi si aggirerebbero annualmente intorno ai 300 mila euro, tralasciando i dubbi del caso, mi rallegra che a farsi carico di questi nell'eventualità sarà direttamente l'Ateneo ma successivamente sulle tasche di chi graveranno? Su quelle degli studenti? - prosegue Carboni – la realtà è che si parla sempre a slogan, a spot elettorali ed a slide come il buon Renzi ci ha insegnato».