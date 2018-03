Rifiuti Sulmona. Dall’Europa rischi per l’affidamento diretto a Cogesa

SULMONA. L'affidamento in house al Cogesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Sulmona rischia di saltare: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, su ricorso presentato da Undis Servizi, ha riscontrato che nella stipula della convenzione avvenuta nel novembre 2014 tra la precedente amministrazione Ranalli ed il Cogesa mancava l'attività di prevalenza.

In pratica secondo la legge ribadito anche nella decisione della Corte un affidamento diretto può essere consentito in deroga all’espletamento di appalti pubblici solo quando l’attività prevalente della società è diretta nei confronti dei soci. Nel caso di specie se Cogesa avesse espletato la sua attività prevalente nei confronti del COmune di Sulmona o di altri soci la deroga dell’affidamento diretto sarebbe stato possibile. Secondo la corte invece non sarebbe così per cui la deroga è da ritenersi non regolare.





«Nell'ambito dell'applicazione della giurisprudenza della Corte - si legge nella sentenza - in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici detti in house, al fine di stabilire se l'ente affidatario svolga l'attività prevalente per l'amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un'amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo. Tale ultima attività deve essere considerata come un'attività svolta a favore di terzi».

In sintesi nell'azione Cogesa-Comune di Sulmona non è ricompresa l'attività prevalente e l'affidamento diretto è da ritenere come un'attività verso terzi. La sentenza non è definitiva perché ora l'ultima parola spetta al Consiglio di Stato.