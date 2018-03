Disabile sfrattato, la clinica: «il budget non c’entra, il paziente sta commettendo un reato»

FRANCAVILLA AL MARE. E’ attesa per oggi la decisione del giudice in merito alla vicenda del paziente disabile non autonomo e senza mezzi di sussistenza, sfrattato dalla struttura riabilitativa Santa Caterina di Francavilla Al Mare.

Il caso è scoppiato nei giorni scorsi dopo la segnalazione dell’associazione Cittadinanza Attiva guidata da Aldo Cerulli

che sta seguendo la delicata questione.

Mentre l’assessore Silvio Paolucci ha garantito un interessamento sul caso, la Fondazione Santa Caterina respinge le accuse e spiega: «il paziente non è stato “dimesso" da noi ma dalla Asl che non ha autorizzato la proroga del trattamento riabilitativo erogato dalla Fondazione».

La Asl, in particolare, spiegano sempre dalla Fondazione, non ha ritenuto che il paziente necessitasse di cure riabilitative ma di cure assistenziali da usufruire presso una RSA.

Una versione discordante rispetto a quella dei familiari secondo cui il malato avrebbe ancora bisogno di completare il ciclo riabilitativo.

«Abbiamo sempre tutelato e considerato i pazienti e ciò è dimostrato dall’impegno quotidiano che profonde nei loro confronti», continuano dalla Fondazione. «Il budget, oltre a ciò, non c’entra nulla. C’è solo una persona che non rispetta le regole e così facendo lede i diritti degli altri senza considerare che vi è qualcuno che ha davvero bisogno dell’assistenza sanitaria specializzata erogata dalla nostra struttura».





Dunque, sottolinea la Fondazione, il paziente non si è attenuto alle disposizioni della Asl e «sta occupando illegittimamente un posto letto che dovrebbe essere assegnato, in realtà, agli utenti effettivamente bisognevoli di trattamenti riabilitativi. Ponendo in essere tale condotta, dunque, preclude l’altrui diritto alla salute, mette a rischio la struttura e sta commettendo reato».

Il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, intanto, chiede di sapere perché l’Istituto non abbia contattato prima la Regione e gli uffici preposti per esporre il ‘caso’ e individuare una via d’uscita in favore del malato, anziché limitarsi ad avviare una procedura di sfratto forzoso del paziente, addirittura facendolo convocare in Tribunale da un ufficiale giudiziario, «infischiandosene anche delle sue sorti». «Comprendo quando un imprenditore ha la necessità di guardare ai freddi numeri per portare avanti la propria azienda», dice Sospiri. «Lo comprendo meno quando quell’azienda poggia sull’assistenza di persone gravemente malate, in quel caso i freddi numeri lasciano il tempo che trovano».

L’assessore Paolucci ha invece garantito l’immediato confronto con il Direttore dell’Istituto Santa Caterina sia per capire quale sia il plafond sforato, quali siano le ragioni di un mancato preavviso rivolto anche agli Enti pubblici sul ‘caso’ specifico, e per restituire serenità a quel disabile e alla sua famiglia, comunicandogli subito la possibilità di restare nella struttura, garantendogli le cure necessarie.





CERULLI: «SCARICABARILE SULLA SALUTE DI UN MALATO»

«Ma di quale proroga vanno parlando? abbiamo chiesto gli atti in quanto se il paziente non era guarito erano i sanitari del Santa Caterina che avrebbero dovuto presentare una richiesta di proroga motivata dalla necessità del proseguimento delle cure. Quindi non è la ASL o la UVM ad avere responsabilità in quanto non chiamata».

Risponde così Aldo Cerulli di Cittadinanza Attiva che ricorda come il paziente è stato giudicato non ancora idoneo a lasciare la struttura riabilitativa per cui ogni ipotesi di trasferimento in una Rsa sarebbe fuori luogo.

«Non credo che manchino posti al Santa Caterina e non mi sembra che il ricorso ex 700 abbia questa motivazione», spiega ancora Cerulli, « in quanto oggi il Giudice ha fatto capire che il Santa Caterina ha prodotto il ricorso solo per il danno economico. L’affermazione che “il paziente sta occupando illegittimamente un posto letto che dovrebbe essere assegnato, in realtà, agli utenti effettivamente bisognevoli di trattamenti riabilitativi. Ponendo in essere tale condotta, dunque, preclude l’altrui diritto alla salute, mette a rischio la struttura e sta commettendo reato” è perlomeno apodittica : quale reato sta commettendo? Quello di pretendere di ottenere il rispetto e la dignità prevista dall’art. 32 della Costituzione. Chiedo all’assessore Paolucci di interessarsi della vicenda… sarebbe opportuno visto l’incarico che ricopre».