Project financing cimitero Cepagatti: «giunta annulli la delibera»

CEPAGATTI. La minoranza al Comune di Cepagatti chiede l’annullamento in autotutela della delibera sul project financing per l’ampliamento del cimitero.

L’amministrazione di Sirena Rapattoni punta alla realizzazione dei lavori con i soldi dei privati. Previsto anche un impianto per la cremazione delle salme, il primo in Abruzzo.

La delibera d'indirizzo prevede il blocco dei prezzi dei loculi e delle aree per le cappelle, ma non fa cenno alle tariffe per i servizi e alle modalità di gestione. Ed è questo il punto che preoccupa di più perché gli oppositori intravedono il rischio di veder aumentare le spese a carico dei cittadini per i servizi.

Nel Consiglio Comunale di ieri l’amministrazione comunale ha confermato che vi è carenza di loculi e che la situazione può a breve diventare emergenziale.

E’ emerso, inoltre, che l’amministrazione non ha valutato al momento iniziative per affrontare la questione, non ha valutato ancora l’ analisi economico-finanziaria relativa alla commercializzazione diretta dei loculi, non ha valutato alcun eventuale utile derivante da tale attività.

Scettico il consigliere di minoranza Paolo Di Domizio, tra l’altro amministratore di una ditta locale di pompe funebri e vice presidente dell’Anifa, Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane.

Di Domizio ha calcolato una spesa totale di 385 mila euro tra acquisto terreni e realizzazione di 500 loculi, a fronte di ricavi per 1,5 milioni di euro. A questa cifra bisogna eliminare 1,1 milioni di euro che sarebbe l’utile netto per la ditta o la risorsa sottratta al Comune.

«Ci vogliono regalare un tempio crematorio», ha aggiunto Di Domizio, «ma non è altro che una spesa di manutenzione e di gestione perché non congruo rispetto alle richieste di mercato. Inoltre se si considera il fatto che non vi è una normativa nazionale che disciplini il dislocamento dei forni crematori sul territorio nazionale, l’investimento in questione è dal punto di vista economico-finanziario assolutamente insensato. Se sono convinti di realizzare solo ed esclusivamente un forno crematorio, che lo facessero a spese loro e non con i soldi dei nostri cittadini, utilizzando il project financing per collegare l’investimento a presunte vendite di manufatti cimiteriali o a ipotetiche gestioni dei servizi (tumulazioni, inumazioni, traslazioni ecc.), che ovviamente in delibera non se ne fa menzione».

Di Domizio ha anche ammesso di essere rimasto «basito e deluso» perché non è stato coinvolto su quest’argomento «quasi a denigrare la mia esperienza decennale in questo settore. Non si tratta, infatti, di poca considerazione o riconoscenza alla mia professionalità, ma si tratta di vero e proprio egoismo e arroganza nel fare le vostre scelte. Mi preoccupa la poca considerazione che ha delle persone in genere, della minoranza e dei nostri cittadini. L’atteggiamento da voi assunto è riprovevole. Dietro ogni sorriso e atteggiamento gentile, si nascondono la vostra arroganza e sete di potere».