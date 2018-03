REFERENDUM COSTITUZIONALE: LO SPOGLIO IN DIRETTA

ABRUZZO. Alle 23 i seggi sono stati chiusi ed è cominciato lo spoglio. Contemporaneamente è iniziato il diluvio di dichiarazioni che si basano sulla alta affluenza di votanti che dovrebbe superare il 68% e sui primi exit poll che darebbero una vittoria schiacciante per il No.

Il primo a parlare è stato Matteo Salvini che invita Renzi a dimettersi, « ci aspettiamo le dimissioni di Renzi e di tutti i suoi tirapiedi»







ORE 23.30. I primi dati parziali sull' affluenza totale alle ore 23:00 in Abruzzo su tre quarti delle seggi l'affluenza totale è di 67,68 %. La provincia nella quale si registra la maggiore affluenza è quella di Pescara che supera di poco il 69%; quella dove si è votato meno invece è quella di Chieti che non tocca il 67%.

A livello nazionale il dato parziale della affluenza si attesta sulla 68,65%

AFFLUENZA RECORD

Un'affluenza record ha caratterizzato la tornata referendaria. Gli italiani, probabilmente spinti da una campagna elettorale serratissima, tanto sul fronte del "no" quanto su quello del "sì", sono andati in massa a votare se è vero che ha votato quasi il 69% degli elettori (il dato non è definitivo) con percentuali bulgare al nord. I dati sono ancora più impressionanti se confrontati con i due precedenti referendum costituzionali. A quello del 2001 sulla modifica del Titolo V andò a votare il 34,1% degli elettori, a quello del 2006 sulla devolution il 53,6% (si votava in due giorni). All'ultimo referendum, quello delle trivelle, che si è svolto quest'anno, ha votato il 32,1%. Il Veneto (quando mancano non si conoscono ancora i dati di pochi comuni) ha fatto registrare l'affluenza più alta, con il 76,65% degli elettoriandati alle urne. La Lombardia segue a ruota con il 74,66% degli elettori andati a votare. Percentuali altissime di votanti anche in Emilia Romagna (75,99%), in Friuli (72,47%), in Trentino Alto Adige, in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Toscana: superano tutte ampiamente il 70% degli elettori. Anche Marche e Umbria hanno percentuali superiori al 70%; i numeri scendono dal Lazio, dove si registra un'affluenza del 68,88%, in Abruzzo (67,65%), Campania (59,02%) e in Puglia (61,65%).



La Basilicata si ferma al 61,99%, la Sardegna al 61,42%. Il fanalino di coda, come è avvenuto anche per i dati dell'affluenza delle ore 12 e delle 19, si conferma la Calabria, con il 53,54% degli elettori al voto. Analogamente sono altissimi i dati dell'affluenza nelle maggiori città. A Venezia ha votato il 72,15%, ad Aosta il 71,90, a Trieste il 67,80%, a Firenze addirittura il 77,13% (questi dati sono tutti definitivi). A Pontassieve, dove risiede il premier, cifra record di elettori alle urne: l'80,50%degli aventi diritto. Dei 4.052.341 italiani all'estero aventi diritto al voto, hanno partecipato alla consultazione referendaria 1.251.728 elettori. Il dato - comunicato dalla Farnesina - corrisponde a un'affluenza del 30,89%. In questo caso il confronto è possibile solo per il referendum costituzionale del 2006 (allora votò complessivamente il 27,87%) in quanto nel 2001 l'attuale modalità di voto all'estero non era prevista. Per il referendum sulle trivelle votò all'estero il 19,73% degli aventi diritto.





ORE 00.15. In Abruzzo dopo poche sezioni scrutinate il dato che è emerso è una leggera prevalenza sopra la media nazionale del No anche di 3 punti. Quando le sezioni scrutinate sono diventate 320 il No è sceso al 60,85% contro un 39,15% per il Sì.

Lo spoglio e comunque è molto veloce e potrebbe concludersi entro 90 minuti prima comunque delle 2.



ORE: 00.25 RENZI ANNUNCIA LE SUE DIMISSIONI.



Come anticipato Renzi ha parlato a mezzanotte annunciando le sue dimissioni e anticipando che domani salirà dal Presidente della Repubblica per formalizzare la sua intenzione.









ORE 00.40. AFFLUENZA DEFINITIVA ABRUZZO

L’affluenza definitiva a L'Aquila è stata del 68,29% mentre a Pescara del 68,97%.

Si discostano di poco anche le altre province: Chieti 68,80% mentre a Teramo 68, 42%.

In totale in Abruzzo ha votato il 68,65% degli aventi diritto







ORE 01.00 SALVINI: «PRONTI AL VOTO»

«Attendiamo rispettosamente la sentenza della Consulta, che speriamo arrivi presto. Ma al di là di qualunque scelta della Consulta siamo pronti a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta le dimissioni di Matteo Renzi. Sulla richiesta di Renzi al fronte del No di formulare una proposta di legge elettorale, Salvini aggiunge: «Non pensiamo che l'Italia possa permettersi mesi di dibattito sulla nuova legge elettorale».



0RE 01.15 ANCHE 5 STELLI PRONTI PER IL VOTO

«Siamo soddisfatti e contenti per questa vittoria», ha commentato invece il Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista ha annunciato la prima proposta: Referendum consultativi senza quorum: «aboliremo indennità parlamentare e obbligo dimissioni per chi cambia casacca, è grazie ai voltagabbana se succede questo. Questa riforma è costata centinaia di milioni ai cittadini italiani. Vorrei dirvi: è tempo di chiudere con anti-politica legata ai 5 Stelle, noi ce l’abbiamo fatta. Gran parte di telegiornali e televisioni schierate, abbiamo vinto contro tutti».

«Ha perso chi pensa sia populismo parlare di reddito cittadinanza e chi pensa che i nostri temi siano secondari e irrealizzabili», ha detto invece Luigi Di Maio. «Oggi ha perso quella arroganza al potere che abbiamo visto in questi anni da cui impareremo tante cose. Noi da domani siamo a lavoro per la nostra squadra di Governo 5 Stelle».

ORE 1.40. RISULTATO DEFINITIVO L'AQUILA

Questo l'esito definitivo del Referendum Costituzionale per il Comune dell'Aquila, in base alle comunicazioni pervenuto dagli 81 seggi del territorio.

SI: 13.798 pari al 35,54%

NO: 25.023 pari al 64,46&

Hanno votato 39.080 elettori su 55.698 aventi diritto, pari al 70,16%.





ORE 2.00, D’ALESSANDRO: «LA PALLA A CHI HA VINTO»

In queste prime ore post risultato il Partito Democratico regionale tace sui social. Poco fa il primo commento è arrivato dal consigliere regionale Camillo D’Alessandro: «Ora la palla passa a chi ha vinto. Facciano loro una legge elettorale . I risultati elettorali possono non piacere , ma si rispettano sempre ed in democrazia chi vince dopo la festa ha l'onore e l'onere di fare».

Ancora nessun commento a caldo, invece, da parte del presidente Luciano D’Alfonso o del segretario regionale Marco Rapino.





2.10, NO NETTO DI RENZI A GOVERNO BIS

E' irremovibile Matteo Renzi: il No al referendum costituzionale pone fine all'esperienza del suo governo, senza possibilità di un secondo appello. Il premier, come rivela l’agenzia Ansa, lo avrebbe spiegato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella telefonata in cui gli anticipa quanto annuncerà, poco dopo la mezzanotte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il capo dello Stato, che già da lunedì mattina alle 10 potrebbe ricevere il premier dimissionario, gli avrebbe ventilato l'ipotesi di inviare il governo alle Camere, per verificare la possibilità di un bis.

Ma il presidente del Consiglio gli fa sapere che le dimissioni che consegnerà al capo dello Stato sono irrevocabili, pur garantendo l'approvazione della legge di stabilità.

A questo punto sarà dunque il presidente della Repubblica, considerato anche dall'opposizione un garante affidabile, a gestire la partita del 'dopo'.





02.12 VOTO DEFINITIVO DI PESCARA

Votanti 67.526, il no ha ottenuto il 63%, il sì il 37%. Schede bianche 173, schede nulle 360.





02.14 VOTO DEFINITIVO DI CHIETI

Votanti 29.642, il no ha ottenuto il 67,5%, il sì il 32,4%. Schede bianche 81, schede nulle 188.

DEFINITIVI

Alla fine in Abruzzo il voto del No si attesta sulle percentuali iniziali dello spoglio e cioè con ben 5 punti percentuali sopra la media nazionale.

Il No arriva a 64,39% e sono ben 461.167 le persone che hanno bocciato la riforma costituzionale di Renzi, mentre sono 255.022 quelle che l’hanno approvata con il 35,61%.

Il dato nazionale si ferma a 59,12% pr il No e a 40,88% per il Sì.









