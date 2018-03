Ammazza la convivente e poi tenta il suicidio. La ragazza: «Mamma aiutami mi sta ammazzando»

PESCARA. Lei, 26enne, era tornata nell'abitazione dell'ex convivente, accompagnata dalla madre, per riprendere alcune cose quando tra la coppia e' improvvisamente scoppiata una furibonda lite.

L'episodio e' accaduto in via Acqua Torbida, tra Pescara e Sambuceto.

L'uomo, un 32enne, ha colpito a coltellate la ex che e' deceduta quasi subito.

Ancora pochi i dettagli sulla vicenda ma si sa che l'uomo avrebbe poi tentato il suicidio utilizzando lo stesso coltello ed e' attulamente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale del capoluogo adriatico.

La vittima si chiamava Jennifer Sterlecchini mentre l'autore dell'omicidio Davide Troilo.

Lei lo aveva lasciato pochi giorni fa. Secondo la primissima ricostruzione Jennifer era tornata a prendere le sue cose, i due hanno cominciato a discutere, a quel punto lui ha chiuso la porta impedendo di entrare alla madre di lei, accorsa dopo aver sentito le urla. La ragazza è stata raggiunta da diversi fendenti, i Carabinieri l'hanno trovata senza vita sul pavimento dell'ingresso.

Accanto a lei, a terra, il giovane, ferito dopo aver tentato il suicidio con lo stesso coltello, ma arrivato cosciente in ospedale.

Le sue condizioni non sono ritenute gravi, tanto che potrebbe essere trasferito nella Caserma dei Carabinieri per essere ascoltato.

A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa richiamato dalle urla della madre di Jennifer.

Indagano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Pescara, diretti dal maggiore Massimiliano Di Pietro.





TRAGEDIA IMPROVVISA?

«Non conosco elementi per pensare che la maltrattasse - dice uno dei migliori amici della ragazza - Secondo me era ossessionato da lei. Si era anche tatuato il suo nome sul braccio».

«Una ragazza stupenda - afferma un vicino - una famiglia perbene, non so come si possa arrivare a una cosa del genere, con tanta ferocia».

Ricostruendo la storia familiare dei due emerge che Davide ha un figlio, avuto con un'altra donna. Sia lui sia Jennifer hanno perso il padre; pochi giorni fa è morto il nonno di Davide.

«E' un bravo padre - dice una donna residente in zona - una persona che lavora, un bravo ragazzo, lo conosco da quando era piccolo. Non riesco a credere sia stato lui». Mentre sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri, viavai nella casa di fronte dove, accolta da amici, c'è la madre della ragazza.

Dopo aver chiesto aiuto richiamata dalle urla della figlia, è svenuta in strada ed è stata soccorsa da un vicino che poi ha dato l'allarme.





FRASI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La settimana scorsa, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Jennifer aveva riportando sul suo profilo Fb frasi di condanna contro questo fenomeno tratte da letture e da altri post sui social network.

«La violenza contro le donne è il virus del non-uomo - aveva postato la ragazza - Questi sono incapaci di rapportarsi con una donna, la violenza è figlia degli incapaci, gli incapaci di accettare una relazione e soprattutto le problematiche della coppia. Questi sono ignoranti, perché l'ignoranza è alla base di mancanza di vocabolario, di parole, di argomentazioni, l'uomo senza vocabolario è costretto all'azione, alla minaccia, allo schiaffo, al calcio, alla violenza».

«E' la mancanza di virilità - scriveva ancora condividendo citazioni - che rende l'uomo un bambino disperato, impotente e violento, ma è anche grazie all'aggressione e alla violenza che diventa momentaneamente grande e soddisfatto di se stesso, con il suo momento irriducibile di gloria».



ORE 17.32, LA VERSIONE DELL’UOMO: «CI SIAMO ACCOLTELLATI A VICENDA»

All'interno dell'abitazione tra la coppia sarebbe scaturita una lite per il possesso di un tablet rivendicato da lui e di un computer reclamato da lei.

Stando a quanto riferito dall'uomo al pm Silvia Santoro e raccontato ai cronisti dall'avvocato del 32enne Davide Antonioli, i due sarebbero finiti a terra dopo spinte reciproche.

Poi la giovane avrebbe preso un coltello e si sarebbe ferita al collo, sostenendo di non farcela piu', gesto successivamente emulato dall'ex convivente.

Poco dopo la donna, sempre stando al racconto dell'uomo, gli avrebbe sferrato una coltellata all'addome e l'ex compagno, per reazione, l'avrebbe colpita al collo e al corpo per poi finire entrambi sul pavimento. All'uomo, che non ricorderebbe altro, e' stato sequestrato il telefono cellulare e, da quanto si e' appreso, tra i due non ci sarebbero mai stati pesanti litigi.

Nel corso dell'interrogatorio l'arrestato, anche se abbastanza lucido, e' apparso tremante, ha pianto, e ha sostenuto che voleva bene a Jennifer e di essere all'oscuro del suo decesso.







«MAMMA AIUTAMI MI STA AMMAZZANDO»

«Mamma, aiutami, mi sta ammazzando».

Sarebbe questa la frase che la ragazza avrebbe urlato mentre dentro casa si consumava la tragedia e fuori la madre era ad attenderla.

Lo hanno riferito alcuni testimoni vicini di casa. Uno di loro, in particolare, ha sentito le urla ed è subito accorso.

Si tratta della stessa persona che poi ha lanciato l'allarme. La madre della ragazza, sconvolta, è svenuta in strada.

È stata subito soccorsa dai conoscenti ed ospitata in casa di vicini.